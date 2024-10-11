ستستضيف شركة .Kinaxis Inc مكالمة جماعية لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 في 31 أكتوبر 2024

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم .Kinaxis® Inc (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، أنها حددت موعدًا للمكالمة الجماعية لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. سيتم استضافة المكالمة يوم الخميس 31 أكتوبر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي من قبل John Sicard، الرئيس التنفيذي، وBob Courteau، الرئيس التنفيذي، وBlaine Fitzgerald، المدير المالي، تليها فترة أسئلة وأجوبة. ستعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث بعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024.
تفاصيل المكالمة الجماعية
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التاريخ:
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الخميس 31 أكتوبر 2024
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الوقت:
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8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي
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تسجيل المكالمات:
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البث الشبكي:
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(متاح لمدة ثلاثة أشهر)
التسجيل المسبق للمكالمات
يجب على المشاركين التسجيل مسبقًا للمكالمة المباشرة. بعد التسجيل، سيتم إرسال تعليمات حول كيفية الانضمام إلى المكالمة تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك معلومات الاتصال الهاتفي بالإضافة إلى رمز التعريف الشخصي الفريد. في وقت المكالمة، سيقوم المشاركون المسجلون بالاتصال باستخدام الأرقام من البريد الإلكتروني للتأكيد، وعند إدخال رمز التعريف الشخصي الفريد الخاص بهم، سيتم إدخالهم مباشرة إلى المكالمة الجماعية. يوصى بالتسجيل في المكالمة قبل 15 دقيقة على الأقل من وقت البدء.
حول Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
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