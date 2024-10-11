ستستضيف شركة .Kinaxis Inc مكالمة جماعية لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2024 في 31 أكتوبر 2024

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم .Kinaxis® Inc (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، أنها حددت موعدًا للمكالمة الجماعية لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. سيتم استضافة المكالمة يوم الخميس 31 أكتوبر في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي من قبل John Sicard، الرئيس التنفيذي، وBob Courteau، الرئيس التنفيذي، وBlaine Fitzgerald، المدير المالي، تليها فترة أسئلة وأجوبة. ستعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث بعد إغلاق الأسواق يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024. تفاصيل المكالمة الجماعية

التاريخ: الخميس 31 أكتوبر 2024 الوقت: 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي تسجيل المكالمات: البث الشبكي: (متاح لمدة ثلاثة أشهر)

التسجيل المسبق للمكالمات

يجب على المشاركين التسجيل مسبقًا للمكالمة المباشرة. بعد التسجيل، سيتم إرسال تعليمات حول كيفية الانضمام إلى المكالمة تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك معلومات الاتصال الهاتفي بالإضافة إلى رمز التعريف الشخصي الفريد. في وقت المكالمة، سيقوم المشاركون المسجلون بالاتصال باستخدام الأرقام من البريد الإلكتروني للتأكيد، وعند إدخال رمز التعريف الشخصي الفريد الخاص بهم، سيتم إدخالهم مباشرة إلى المكالمة الجماعية. يوصى بالتسجيل في المكالمة قبل 15 دقيقة على الأقل من وقت البدء.

حول Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM ، تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

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