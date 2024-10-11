تم اختيار Exagrid كمرشح نهائي لجوائز SDC 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة ExaGrid ®، حل تخزين النسخ الاحتياطية المتعدد الطبقات الوحيد في القطاع مع قفل وقت الاحتفاظ الذي يتضمن طبقة غير مواجهة للشبكة (مما يخلق فجوة هوائية متعددة الطبقات)، وحذفًا متأخرًا وعدم قابلية للتغيير لاستعادة برامج الفدية، عن ترشيحها في ست فئات لجوائز التخزين والرقمنة والسحابة السنوية الخامسة عشرة، والتي تركز على مكافأة الابتكار والتميز في قطاع تكنولوجيا
المعلومات مع تطوره لتلبية متطلبات المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.
تكرم جوائز SDC لعام 2024 الابتكار والخبرة والنجاح في صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من التخصصات الرئيسية، بما في ذلك جوائز حماية البيانات والمرونة في قطاعي التخزين والأمن السيبراني.
التصويت لتحديد الفائز في كل فئة جارٍ الآن وينتهي في 1 نوفمبر 2024. سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز المركز في 28 نوفمبر 2024 في حفل توزيع الجوائز في لندن.
تشمل فئات الجوائز التي تم ترشيح ExaGrid لها ما يلي:
أفضل ابتكار في مجال النسخ الاحتياطي/الأرشيف لهذا العام
أفضل برنامج لقناة البائع لهذا العام
ابتكار المرونة السيبرانية لهذا العام
جائزة التميز في الخدمة
شركة التخزين لهذا العام
ابتكار أجهزة التخزين لهذا العام
إن تخزين النسخ الاحتياطي المتعدد الطبقات الفريد من ExaGrid هو حل التخزين الوحيد المصمم خصوصًا للنسخ الاحتياطي - لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، والأمان، واسترداد برامج الفدية، والاسترداد بعد الكوارث، واقتصاد النسخ الاحتياطي بتكاليف منخفضة مقدمًا وبمرور الوقت.
تستمر ExaGrid في ابتكار تخزين النسخ الاحتياطي المتعدد المستويات، وفي العام الماضي أعلنت عن أكبر نظام توسع فردي خاص بها والذي يسمح بالنسخ الاحتياطي الكامل بحجم 6 بيتابايت، وهو الأكبر في الصناعة مع إزالة التكرار، وفي عامل شكل 2U لتحسين كفاءة مساحة الرف، بالإضافة إلى التكاملات الجديدة مع تطبيقات النسخ الاحتياطي الرائدة.
قال Bill Andrews، الرئيس التنفيذي لشركة ExaGrid: "يشرفنا أن ExaGrid أصبحت من بين المتأهلين للنهائيات في ست فئات من الجوائز، حيث تسلط الضوء على المجالات المختلفة لشركتنا التي تميزنا باعتبارنا المزود الوحيد لتخزين النسخ الاحتياطي المتعدد المستويات في الصناعة، بدءًا من التزامنا بتوفير الأمان الشامل، إلى دعم العملاء الرائد في الصناعة، وبرنامج شركاء إعادة البيع المبتكر لدينا في القناة". "يسعدنا أن يتم ترشيحنا لجوائز المركز لهذا العام، ونتطلع إلى معرفة الشركات والخدمات والمنتجات التي سيتم اختيارها من قِبل الناخبين".
حول ExaGrid
توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمنية شاملة. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة والتقادم المخطط للمنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (الفجوة الهوائية المتدرجة) وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.
تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.
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