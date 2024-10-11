تم اختيار Exagrid كمرشح نهائي لجوائز SDC 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة ExaGrid ®، حل تخزين النسخ الاحتياطية المتعدد الطبقات الوحيد في القطاع مع قفل وقت الاحتفاظ الذي يتضمن طبقة غير مواجهة للشبكة (مما يخلق فجوة هوائية متعددة الطبقات)، وحذفًا متأخرًا وعدم قابلية للتغيير لاستعادة برامج الفدية، عن ترشيحها في ست فئات لجوائز التخزين والرقمنة والسحابة السنوية الخامسة عشرة، والتي تركز على مكافأة الابتكار والتميز في قطاع المعلومات مع تطوره لتلبية متطلبات المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.

تكرم جوائز SDC لعام 2024 الابتكار والخبرة والنجاح في صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مجموعة من التخصصات الرئيسية، بما في ذلك جوائز حماية البيانات والمرونة في قطاعي التخزين والأمن السيبراني.

التصويت لتحديد الفائز في كل فئة جارٍ الآن وينتهي في 1 نوفمبر 2024. سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز المركز في 28 نوفمبر 2024 في حفل توزيع الجوائز في لندن.

تشمل فئات الجوائز التي تم ترشيح ExaGrid لها ما يلي:



أفضل ابتكار في مجال النسخ الاحتياطي/الأرشيف لهذا العام

أفضل برنامج لقناة البائع لهذا العام

ابتكار المرونة السيبرانية لهذا العام

جائزة التميز في الخدمة

شركة التخزين لهذا العام ابتكار أجهزة التخزين لهذا العام

إن تخزين النسخ الاحتياطي المتعدد الطبقات الفريد من ExaGrid هو حل التخزين الوحيد المصمم خصوصًا للنسخ الاحتياطي - لتحسين أداء النسخ الاحتياطي، واستعادة الأداء، وقابلية التوسع مع نمو البيانات، والأمان، واسترداد برامج الفدية، والاسترداد بعد الكوارث، واقتصاد النسخ الاحتياطي بتكاليف منخفضة مقدمًا وبمرور الوقت.

تستمر ExaGrid في ابتكار تخزين النسخ الاحتياطي المتعدد المستويات، وفي العام الماضي أعلنت عن أكبر نظام توسع فردي خاص بها والذي يسمح بالنسخ الاحتياطي الكامل بحجم 6 بيتابايت، وهو الأكبر في الصناعة مع إزالة التكرار، وفي عامل شكل 2U لتحسين كفاءة مساحة الرف، بالإضافة إلى التكاملات الجديدة مع تطبيقات النسخ الاحتياطي الرائدة.

قال Bill Andrews، الرئيس التنفيذي لشركة ExaGrid: "يشرفنا أن ExaGrid أصبحت من بين المتأهلين للنهائيات في ست فئات من الجوائز، حيث تسلط الضوء على المجالات المختلفة لشركتنا التي تميزنا باعتبارنا المزود الوحيد لتخزين النسخ الاحتياطي المتعدد المستويات في الصناعة، بدءًا من التزامنا بتوفير الأمان الشامل، إلى دعم العملاء الرائد في الصناعة، وبرنامج شركاء إعادة البيع المبتكر لدينا في القناة". "يسعدنا أن يتم ترشيحنا لجوائز المركز لهذا العام، ونتطلع إلى معرفة الشركات والخدمات والمنتجات التي سيتم اختيارها من قِبل الناخبين".

حول ExaGrid

توفر شركة ExaGrid حلول التخزين الاحتياطي المتعدد الطبقات مع منطقة وصول فريدة على الذاكرة الوسيطة المخبئة على القرص، ومستودع حفظ طويل الأجل، وبنية قابلة للترقية وميزات أمنية شاملة. توفر ميزة منطقة الوصول في الحل الخاص بشركة ExaGrid أعلى سرعة في عمليات التخزين الاحتياطي والاستعادة والتعافي الفوري من هجمات الفيروسات والبرامج الضارة. توفير ميزة طبقة المستودع أقل تكلفة لعملية الحفظ الطويل الأجل. تشمل ميزة البنية القابلة للترقية الخاصة بشركة ExaGrid الأجهزة الكاملة، وتضمن نافذة تخزين احتياطي ثابتة الطول رغم نمو البيانات، وهذا يحد من الترقيات المجهدة المكلفة والتقادم المخطط للمنتجات. إن شركة ExaGrid تقدم النهج الوحيد للتخزين الاحتياطي الثنائي الطبقات مع طبقة غير مواجهة للشبكات (الفجوة الهوائية المتدرجة) وعمليات الحذف المؤخَّرة والكائنات الثابتة القادرة على التعافي من هجمات فيروسات الفدية.

تحظى شركة ExaGrid بفريق من مهندسي المبيعات المادية ومهندسي نظم ما قبل المبيعات في البلدان التالية: الأرجنتين وأستراليا واتحاد البنلوكس والبرازيل وكندا وتشيلي ورابطة الدول المستقلة وكولومبيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وهونج كونج والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وبلدان الشمال الأوروبي وبولندا والبرتغال وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومناطق أخرى.

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ExaGrid علامة تجارية مسجلة لشركة ExaGrid Systems, Inc. كل العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها المعنيين.

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