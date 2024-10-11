إطلاق Megaport في إيطاليا، وجلب الشبكة كخدمة (Naas) إلى ميلانو

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Megaport Limited (المدرجة في بورصة أستراليا تحت الرمز: MP1) (يشار إليها هنا باسم"Megaport")، وهي مزود الشبكة العالمية الرائدة كخدمة (NaaS)، اليوم عن توسعها في إيطاليا، وإنشاء خدمات الاتصال السحابية الخاصة بها في ميلانو عبر نقاط التواجد (PoPs) لدى مزودي مراكز البيانات الرائدين بما في ذلك AtlasEdge وData4 وEquinix وRetelit.
يتيح هذا التوسع الاستراتيجي لعملاء Megaport وشركائها الاستفادة من الفرص التجارية الدولية عبر إيطاليا، وزيادة الإيرادات، وتسريع التحول الرقمي على منصة NaaS الخاصة والقابلة للتطوير والمستقلة عن البائعين.
ويمكن الآن لمراكز البيانات المحلية أيضًا توسيع إمكانات أعمالها من خلال الاستفادة من منصات Megaport السحابية، في حين يمكن لمقدمي الخدمات الشركاء إضافة خدمات Megaport إلى عروضهم لمنحهم ميزة تنافسية في السوق.
تعد إيطاليا واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2 تريليون دولار ويستمر في النمو. تعتبر ميلانو مركز الأعمال في إيطاليا وتولد قدرًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها المدينة المثالية لشركة Megaport لإنشاء حضور إيطالي فيها.
قال Michael Reid، الرئيس التنفيذي لشركة Megaport: "تستمر Megaport في إحداث تغيير جذري في الاتصال التقليدي من خلال جلب ثورة الشبكة إلى إيطاليا". "إن إطلاقنا في ميلانو يمكّن الشركات الإيطالية المحلية والمنظمات الدولية من توسيع عملياتها، وفتح فرص نمو جديدة عبر السوق الإيطالية، والقيام بكل هذا أثناء الاتصال في أقل من 60 ثانية".
بالنسبة للشركات الإيطالية التي تتطلع إلى تأمين شبكاتها للمستقبل، أو الشركات العالمية المستعدة للاستفادة من فوائد التوسع إلى إيطاليا، فإن أسرع طريقة للبدء هي استخدام مزود NaaS مع التوفر العالمي.
تستخدم العميلة الإيطالية Sara Assicurazioni بالفعل شركة Megaport منذ عدة سنوات لإدارة شبكة متعددة السحابة ومتعددة المناطق تربط مواقعها الرئيسية في أوروبا.
قال Paolo Perrucci، مدير هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمليات في شركة Sara Assicurazioni: "منذ نشر Megaport، أصبحت إدارة شبكتنا سهلة للغاية – نحن نقدم فقط الاتصالات التي نحتاجها ونتركهم يقومون بالباقي. نحن نطلق على Megaport اسم سلمنا إلى السحابة".
من خلال التواصل مع Megaport، يمكن للعملاء والشركاء في إيطاليا الوصول إلى نظام بيئي عالمي رائد يضم أكثر من 860 مركز بيانات مُمكّن وأكثر من 410 من مزودي الخدمات في جميع أنحاء العالم. وأصبح بإمكانهم الآن أيضًا الوصول إلى مجموعة Megaport الواسعة من حلول السحابة ومركز البيانات والحافة لخدمة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام لشبكات أعمالهم.
حول Megaport
تعمل Megaport على تغيير كيفية ربط الشركات لبنيتها التحتية، من خلال منصة واحدة ذكية وبسيطة لإدارة كل اتصال. نحن نقوم ببناء شبكات آمنة وقابلة للتطوير ورشيقة ببضع نقرات فقط، مع إمكانية الوصول إلى نقاط النهاية العالمية وإنشاء مسارات خاصة في دقائق. تحظى شركة Megaport بثقة الشركات الرائدة في العالم، وتتشارك مع مزودي الخدمات العالميين ومشغلي DC وشركات تكامل الأنظمة وشركات الخدمات المدارة، وتعمل في أكثر من 850 موقعًا مُمكّنًا في جميع أنحاء العالم. Megaport حاصلة على شهادة ISO/IEC 27001. انضم إلى ثورة الشبكة على megaport .
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