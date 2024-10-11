إطلاق Megaport في إيطاليا، وجلب الشبكة كخدمة (Naas) إلى ميلانو

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Megaport Limited (المدرجة في بورصة أستراليا تحت الرمز: MP1)‏ (يشار إليها هنا باسم"Megaport")، وهي مزود الشبكة العالمية الرائدة كخدمة (NaaS)، اليوم عن توسعها في إيطاليا، وإنشاء خدمات الاتصال السحابية الخاصة بها في ميلانو عبر نقاط التواجد (PoPs) لدى مزودي مراكز البيانات الرائدين بما في ذلك AtlasEdge وData4 وEquinix وRetelit.

يتيح هذا التوسع الاستراتيجي لعملاء Megaport وشركائها الاستفادة من الفرص التجارية الدولية عبر إيطاليا، وزيادة الإيرادات، وتسريع التحول الرقمي على منصة NaaS الخاصة والقابلة للتطوير والمستقلة عن البائعين.

ويمكن الآن لمراكز البيانات المحلية أيضًا توسيع إمكانات أعمالها من خلال الاستفادة من منصات Megaport السحابية، في حين يمكن لمقدمي الخدمات الشركاء إضافة خدمات Megaport إلى عروضهم لمنحهم ميزة تنافسية في السوق.

تعد إيطاليا واحدة من أكبر الاقتصادات في أوروبا حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2 تريليون دولار ويستمر في النمو. تعتبر ميلانو مركز الأعمال في إيطاليا وتولد قدرًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها المدينة المثالية لشركة Megaport لإنشاء حضور إيطالي فيها.

قال Michael Reid، الرئيس التنفيذي لشركة Megaport: "تستمر Megaport في إحداث تغيير جذري في الاتصال التقليدي من خلال جلب ثورة الشبكة إلى إيطاليا". "إن إطلاقنا في ميلانو يمكّن الشركات الإيطالية المحلية والمنظمات الدولية من توسيع عملياتها، وفتح فرص نمو جديدة عبر السوق الإيطالية، والقيام بكل هذا أثناء الاتصال في أقل من 60 ثانية".

بالنسبة للشركات الإيطالية التي تتطلع إلى تأمين شبكاتها للمستقبل، أو الشركات العالمية المستعدة للاستفادة من فوائد التوسع إلى إيطاليا، فإن أسرع طريقة للبدء هي استخدام مزود NaaS مع التوفر العالمي.

تستخدم العميلة الإيطالية Sara Assicurazioni بالفعل شركة Megaport منذ عدة سنوات لإدارة شبكة متعددة السحابة ومتعددة المناطق تربط مواقعها الرئيسية في أوروبا.

قال Paolo Perrucci، مدير هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمليات في شركة Sara Assicurazioni: "منذ نشر Megaport، أصبحت إدارة شبكتنا سهلة للغاية – نحن نقدم فقط الاتصالات التي نحتاجها ونتركهم يقومون بالباقي. نحن نطلق على Megaport اسم سلمنا إلى السحابة".

من خلال التواصل مع Megaport، يمكن للعملاء والشركاء في إيطاليا الوصول إلى نظام بيئي عالمي رائد يضم أكثر من 860 مركز بيانات مُمكّن وأكثر من 410 من مزودي الخدمات في جميع أنحاء العالم. وأصبح بإمكانهم الآن أيضًا الوصول إلى مجموعة Megaport الواسعة من حلول السحابة ومركز البيانات والحافة لخدمة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام لشبكات أعمالهم.

حول Megaport

تعمل Megaport على تغيير كيفية ربط الشركات لبنيتها التحتية، من خلال منصة واحدة ذكية وبسيطة لإدارة كل اتصال. نحن نقوم ببناء شبكات آمنة وقابلة للتطوير ورشيقة ببضع نقرات فقط، مع إمكانية الوصول إلى نقاط النهاية العالمية وإنشاء مسارات خاصة في دقائق. تحظى شركة Megaport بثقة الشركات الرائدة في العالم، وتتشارك مع مزودي الخدمات العالميين ومشغلي DC وشركات تكامل الأنظمة وشركات الخدمات المدارة، وتعمل في أكثر من 850 موقعًا مُمكّنًا في جميع أنحاء العالم. Megaport حاصلة على شهادة ISO/IEC 27001. انضم إلى ثورة الشبكة على megaport .

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