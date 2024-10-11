30% زيادة في نسبة أرباح ريسبونس بلس القابضة لتصل إلى 323.03 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث لسنة 2024

(MENAFN
- Click On Group) أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ (ADX:RPM) ، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية ما قبل دخول المستشفى والخدمات الطبيّة الطارئة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن زيادة 30% في نسبة الأرباح في الربع الثالث لسنة 2024.
ووفقًا للنتائج الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت أرباح شركة ريسبونس بلس القابضة إلى 323.03 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 247.82 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث لعام 2023. وخلال نفس الفترة، ارتفع صافي ربح المجموعة قبل الضريبة إلى 43.49 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بـ 37.8 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث لعام 2023.
وذكرت الشركة أن ربحية السهم ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 إلى 20 فلساً للسهم، مقارنة بـ 19 فلساً للسهم خلال نفس الفترة في 2023. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث في 2024 إلى 55.90 مليون درهم، بزيادة قدرها 26% مقارنة بـ 44.36 مليون درهم قبل عام.
كما وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 351.22 مليون درهم إماراتي من 298.18 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 233.1 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 230 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2023.
وتعقيباً على النتائج، قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ: "حققت ريسبونس بلس نمواً قوياً في جميع قطاعات أعمالها المحلية والدولية. كما فازت شركة بروميثيوس ميديكال انترناشيونال- التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً- بمجموعة من العقود، مما أضاف قدرات جديدة إلى خدماتنا المتنامية في التدريب الطبي المتخصص، ليعزز مكانتنا كشركة رائدة في المجال الطبي. وبفضل نتائجنا المالية القوية ونهجنا الديناميكي، نتطلع إلى تحقيق النمو المتواصل في عام 2024 والسنوات القادمة".
وأضاف الدكتور راغافان: "تمتلك ريسبونس بلس القابضة مجموعة قوية من المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بالتعاون مع الحكومات والشركاء في القطاع الخاص. وستواصل المجموعة العمل مع القطاعات التي تطمح إلى تحقيق نمو طويل الأمد في جميع أنحاء العالم لتحقيق نتائج ايجابية للمساهمين، باشراف مباشر من مجلس الإداراة .
وفي وقت سابق من هذا العام، أكملت ريسبونس بلس ميديكال عملية استحواذ ناجحة لشركة بروميثيوس الطبيّة والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، مما يمثل إنجازاً مهماً في استراتيجيتها للتوسع العالمي. يتماشى الاستحواذ مع رؤية ريسبونس بلس ميديكال لتعزيز عروض خدماتها ونطاقها الجغرافي في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومنطقة الشمال من خلال الاستفادة من خبرة بروميثيوس في التدريب الطبي العسكري والاستشارات المتخصّصة والتدريب.
تشمل مجموعة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، شركة ريسبونس بلس ميديكال، التي تدير أكثر من 320 عيادة في قطاع النفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، وتتمتع بقائمة عملاء من الدرجة الأولى مع تواجدها في الإمارات العربيّة المتّحدة والمملكة العربية السعودية والهند. بالإضافة لشركة بروميثيوس الطبية، تشمل الشركات التابعة الأخرى للمجموعة وهي أوكيوميد كلينك، ريسبونس بلس للخدمات الطبية، ومركز هيلث تيك للتدريب.
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