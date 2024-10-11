Rakesh Kishan - CEO - Trascent Arabia

Jeddah HQ - Gulaid Holding

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, October 11, 2024 /EINPresswire / -- لتلبية الطلب على تحقيق التميز في إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

تراسنت وجوليد القابضة تطلقان شركة تراسنت العربية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 أكتوبر 2024 – أعلنت تراسنت (Trascent )، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الاستشارات لإدارة المرافق، وجوليد القابضة، شركة الاستثمار المرموقة في قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق تراسنت العربية (Trascent Arabia )، المشروع المشترك المصمم لتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للارتقاء بمشهد إدارة المرافق في المملكة. ستوفر الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة تتواءم مع رؤية السعودية 2030 بهدف تحويل طريقة تقديم خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الخليج.

تتمتع شركة تراسنت بمكانة عالمية رائدة في مجال الخبرات والأفكار المحورية لهيكلة وإدارة أفضل خدمات إدارة المرافق، وذلك بتسخير سجل تراسنت الحافل في تقديم المشورة لأكثر من 20% من شركات فورتشن 500 بشأن تعهيد إدارة المرافق عبر أسواق متنوعة. بدعم من الفهم العميق الذي اكتسبته جوليد القابضة على مدى 15 عام للسوق السعودي ومعرفتها الشاسعة بنطاق القدرات المحلية، تهدف تراسنت العربية إلى تعزيز جودة وكفاءة خدمات إدارة المرافق من خلال الالتزام بأفضل ممارسات التعاقد وخدمات إدارة المرافق. يهدف المشروع المشترك إلى تلبية متطلبات السوق من خلال تقديم خدمات استشارية متطورة وخدمات إدارة العقود.

وبمناسبة الإعلان عن المشروع المشترك، صرّح راكيش كيشان، الرئيس التنفيذي لشركة تراسنت العربية والمدير العام لشركة تراسنت، قائلاً، "ستجلب تراسنت العربية خبرة رائدة إلى السوق على شكل نماذج متطورة للتعاقد لإدارة المرافق في هذا الوقت الحاسم الذي يبحث به العملاء عن حلول أفضل وأكثر ابتكاراً لإدارة المرافق. من خلال الجمع بين المعرفة المحلية العميقة لشركة جوليد وقدرات تراسنت الرائدة في السوق، نحن على ثقة أننا في وضع يسمح لنا بتقديم خدمات عالمية المستوى تدعم المتطلبات المتزايدة لإدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. ومع الاستثمارات الكثيفة التي تقوم بها المملكة في المدن الجديدة والبنية التحتية والترفيه والاستثمارات الأخرى، ستساهم خدماتنا بتمكين العملاء من تحقيق التميز في إدارة المرافق للسكان والسياح والشركات على حد سواء".

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن“Fortune Business Insights”، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية إلى 56.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.3% عن عام 2023. ومع مبادرات التحول التي تشهدها المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، يواجه قطاع إدارة المرافق ضغوطاً متزايدة للتحول من الخدمات التقليدية القائمة على القوى العاملة إلى حلول أكثر تطوراً تعتمد على تجربة العملاء. ستساهم ترانسنت العربية بمساعدة العملاء على تقديم خدمات متطورة لإدارة المرافق تم تصميمها لدعم المشاريع الوطنية الكبرى الرئيسية، مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر.

ومن جهته، علّق السيد ناصر جوليد، الرئيس التنفيذي لشركة جوليد القابضة، قائلاً،"على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أثبتت جوليد القابضة مكانتها كمستثمر رائد في مشهد إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. لقد ارتقت رؤية السعودية 2030 بمستوى التميز، وهنا يأتي دور تراسنت العربية في سد الفجوة بين قدرات السوق الحالية والمتطلبات المستقبلية. ستعمل خدماتنا على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم استراتيجيات مبتكرة لإدارة المرافق قائمة على أحدث التطورات التكنولوجية مع تركيز خاص على تجربة العملاء والاستدامة والكفاءة، بما يتماشى تماماً مع رؤية المملكة للنمو. يتطلب عملاؤنا خدمات مبتكرة من جهات خبيرة، وهذا بالضبط ما تقدمه تراسنت العربية."

ستركز تراسنت العربية على ثلاث مجالات أساسية للخدمة: خدمات الاستشارات الإدارية - تقديم المشورة للعملاء حول هيكلة عقود إدارة المرافق وتطوير مواصفات الخدمة وتبنّي أفضل الممارسات؛ تنفيذ وإدارة العقود - توفير نقطة اتصال واحدة لضمان الامتثال عبر مختلف عقود إدارة المرافق؛ وإدارة البرامج - الإشراف على مبادرات العملاء الرئيسيين، بما في ذلك مشاريع كفاءة الطاقة والاستدامة، وضمان تنفيذها الفعال في الوقت المناسب.

يهدف المشروع المشترك إلى تعزيز مكانة تراسنت العربية كمنصة رئيسية لإدارة المرافق للعملاء في المملكة العربية السعودية. سيتولى قيادة شركة تراسنت العربية فريق تنفيذي متمرس يتمتع بمعارف متعمقة بالديناميكيات المحلية وخبرة شاسعة بأفضل الممارسات العالمية لإدارة المرافق.

للمزيد من المعلومات حول تراسنت العربية، الرجاء زيارة: trascent-arabia أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:...

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عن تراسنت العربية

تراسنت العربية مشروع مشترك بين تراسنت وشركة جوليد القابضة. يجمع المشروع بين الخبرات العالمية في إدارة المرافق والمنظور المحلي للسوق السعودية. تقدم الشركة خدمات الاستشارات لإدارة العقود والبرامج لمساعدة العملاء على تحسين آلية إدارة المرافق الخاصة بهم. تلتزم شركة تراسنت العربية بالتميز في خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: trascent-arabia



عن تراسنت

تعمل تراسنت، وهي شركة عالمية لتقديم الاستشارات الإدارية، على تحقيق نتائج أداء قابلة للقياس في جميع جوانب العقارات المؤسسية، بما في ذلك إدارة المرافق. تشمل مجالات تركيز الشركة مجموعة من الخدمات المصممة لتمكين الشركات من هيكلة وتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات المتطورة والارتقاء بمعايير التعهيد. بفضل حضورها العالمي، تساعد حلول تراسنت العملاء على تحديد الفرص الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات التحويلية، والاستفادة من تجارب الأسواق العالمية والمحلية والمنهجيات الخاضعة للتجربة. يغطي عملاء تراسنت أكثر من 20 صناعة، بما في ذلك العلوم الحيوية والخدمات المالية والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد عن الشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني:

عن جوليد القابضة

تأسست جوليد القابضة عام 1993 على يد السيد أحمد جوليد. تعتبر الشركة قوة محورية في تعزيز رؤية السعودية 2030 من خلال تواجدها النشط في مختلف الصناعات والقطاعات مثل التعدين والاستدامة وإدارة الأصول وإدارة المرافق والترفيه. تم تأسيس الشركة على أساس متين من النزاهة وهي ملتزمة بالقيادة من خلال الابتكار والممارسات الأخلاقية وتحقيق القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعمل شركة جوليد القابضة على تعزيز معايير الصناعة ودفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء المملكة، وإدارة أصول كبيرة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في المملكة المتحدة.

Fatma Sherpa

Sherpa Communications

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