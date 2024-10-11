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حتى في سن الـ 70.. الإقلاع عن التدخين يطيل العمر

10/11/2024 2:09:02 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -كشفت دراسة جديدة أن الإقلاع عن التدخين في أي عمر يمكن أن يطيل العمر بشكل كبير، حتى لو تم في الـ 60 أو الـ 70 من العمر.


وقاس فريق من جامعة ميشيغان فوائد الإقلاع عن التدخين في أعمار مختلفة، وقدموا أدلة دامغة على أنه من الجيد دائماً التوقف عن تدخين السجائر، بغض النظر عن العمر.


وقال الباحثون: "شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في التدخين بين الشباب على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، ظلت المعدلات بين كبار السن المدخنين راكدة وعلى حد علمنا، لم يثبت أي بحث الفوائد المترتبة عليهم من الإقلاع عن التدخين".


لذلك، سعى البحث، بحسب "ستادي فايندز"، إلى تقييم فوائد الإقلاع عن التدخين لكبار السن.


وكشفت الدراسة أن المدخن البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يقلع عن التدخين يمكنه أن يكسب في المتوسط 8 سنوات من العمر، مقارنة بعمره المتوقع إذا استمر في التدخين.


والأكثر إثارة للدهشة هو أن الفوائد تستمر حتى سن الشيخوخة.


فالشخص البالغ من العمر 65 عاماً والذي يقلع عن التدخين يمكنه أن يتوقع أن يكسب في المتوسط ​​1.7 سنة، في حين أن الشخص الذي يقلع عن التدخين في سن 75 عاماً يمكنه أن يضيف 0.7 سنة إلى عمره.


وقد تبدو هذه المكاسب ضئيلة، ولكن عندما يتعلق الأمر بإطالة العمر، فإن كل يوم له أهميته.

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