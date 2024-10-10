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افتتاح الملتقى المالي العربي لجائزة الشارقة للمالية العامة في تونس

10/10/2024 11:24:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 10 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة التونسية أعمال الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة حول (( التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة الذي تنظمه دائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة المالية بتونس.
وبدأت الفعاليات بحضور عدد من المسؤولين في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي و نخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال المالي والإداري والتقني من 12 دولة عربية هي الجزائر والاردن والسعودية والمغرب والعراق ومصر والإمارات والكويت وفلسطين وعمان وقطر وليبيا إلى جانب تونس.
وأكد ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال كلمته الافتتاحية على أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العربية مشيرا إلى أن التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت أدوات رئيسية في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وتحقيق رضا المستفيدين.
وأوضح أن هذا الملتقى يأتي كفرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المشاركين واستعراض التجارب الناجحة في تطبيق الحوكمة على المستوى الإقليمي مبينا أن النسخة الثانية من الملتقى تسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدولة وبما ينعكس إيجابًا في تطوير المالية العامة ومواجهة التحديات المعاصرة والمشكلات الحالية التي تواجه الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي تدير الأموال العامة في العالم العربي.
وأشار إلى أهمية دراسة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على القطاع المالي الحكومي مما يساعد في دعم الجهود الحكومية لاستعادة وتقوية التعافي للأنشطة والأعمال في ميادين المال والاقتصاد وهو ما يتطلب أيضًا تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة والتطبيقات المالية والإدارية من ناحيتي التقنية والتحول الرقمي إلى جانب إيجاد التدابير المالية الكفيلة بمعالجة التحديات واستثمار الفرص المرتبطة بإدارة الدين العام والبحث في سبل تحسين التصنيف الائتماني ودراسة مخاطر المالية العامة في غمار المؤثرات الاقتصادية والمالية المختلفة.
وأفاد الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة راشد القاسمي من جهته إن الهدف من هذا الملتقى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المالية العامةوتبادل الخبرات والتجارب.
وأضاف أن بعض الدول في العالم العربي تفتقد لهذه التقنيات رغم أنها متطورة وتمنح أكثر شفافية في المعاملات لكن في بقية الدول هناك بلدان شرعت في تطبيق هذه التقنيات وأصبحت تعتمد عليها بصفة كلية وتخلت في المقابل على استعمال الورق.
و بخصوص مستوى التعاون العربي الحالي في مجال التقنيات المالية الرقمية، أشار القاسمي إلى أنّ مستوى التعاون الحالي بين الدول العربية "جيد" وتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطوّرا على هذا المستوى.
و بين الدكتور صلاح الحمادي نائب المدير للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت دور الجامعات في تحديات التحول الرقمي في الخدمات المالية و الأنظمة والتطبيقات المالية في المالية العامة.
واستعرض دور المالية الرقمية في تطوير المالية العامة و تحديات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الحكومية وأمن المعلومات والبيانات الداعمة في هذا الاتجاه وعرض نماذج من الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومبادرات الدفع الرقمي والنقود الرقمية وبيان مدى مواءمة هذه الأنظمة في جانبي التشريعات والسياسات والعديد من القضايا الحيوية ذات العلاقة.
يذكر أن جائزة الشارقة في المالية العامة تأسست سنة 2016 و تهدف الى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة ونشر وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات في الإدارة المالية. ويقوم المشرفون على الجائزة بزيارات إلى عديد الدول العربية بهدف التعريف بالجائزة واستقطاب الملفات المشاركة، فضلًا عن تنفيذ ورش للتدريب والقيام بإجراءات استلام الترشيحات وتقييمها تمهيدا لتحديد الفائزين وتكريمهم. (النهاية)

ش ب م / ه س ص



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