افتتاح الملتقى المالي العربي لجائزة الشارقة للمالية العامة في تونس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 10 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة التونسية أعمال الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة حول (( التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة الذي تنظمه دائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة المالية بتونس.
وبدأت الفعاليات بحضور عدد من المسؤولين في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي و نخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال المالي والإداري والتقني من 12 دولة عربية هي الجزائر والاردن والسعودية والمغرب والعراق ومصر والإمارات والكويت وفلسطين وعمان وقطر وليبيا إلى جانب تونس.
وأكد ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال كلمته الافتتاحية على أهمية الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العربية مشيرا إلى أن التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي باتت أدوات رئيسية في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وتحقيق رضا المستفيدين.
وأوضح أن هذا الملتقى يأتي كفرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المشاركين واستعراض التجارب الناجحة في تطبيق الحوكمة على المستوى الإقليمي مبينا أن النسخة الثانية من الملتقى تسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدولة وبما ينعكس إيجابًا في تطوير المالية العامة ومواجهة التحديات المعاصرة والمشكلات الحالية التي تواجه الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي تدير الأموال العامة في العالم العربي.
وأشار إلى أهمية دراسة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على القطاع المالي الحكومي مما يساعد في دعم الجهود الحكومية لاستعادة وتقوية التعافي للأنشطة والأعمال في ميادين المال والاقتصاد وهو ما يتطلب أيضًا تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة والتطبيقات المالية والإدارية من ناحيتي التقنية والتحول الرقمي إلى جانب إيجاد التدابير المالية الكفيلة بمعالجة التحديات واستثمار الفرص المرتبطة بإدارة الدين العام والبحث في سبل تحسين التصنيف الائتماني ودراسة مخاطر المالية العامة في غمار المؤثرات الاقتصادية والمالية المختلفة.
وأفاد الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة راشد القاسمي من جهته إن الهدف من هذا الملتقى الاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المالية العامةوتبادل الخبرات والتجارب.
وأضاف أن بعض الدول في العالم العربي تفتقد لهذه التقنيات رغم أنها متطورة وتمنح أكثر شفافية في المعاملات لكن في بقية الدول هناك بلدان شرعت في تطبيق هذه التقنيات وأصبحت تعتمد عليها بصفة كلية وتخلت في المقابل على استعمال الورق.
و بخصوص مستوى التعاون العربي الحالي في مجال التقنيات المالية الرقمية، أشار القاسمي إلى أنّ مستوى التعاون الحالي بين الدول العربية "جيد" وتوقع أن تشهد السنوات القادمة تطوّرا على هذا المستوى.
و بين الدكتور صلاح الحمادي نائب المدير للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت دور الجامعات في تحديات التحول الرقمي في الخدمات المالية و الأنظمة والتطبيقات المالية في المالية العامة.
واستعرض دور المالية الرقمية في تطوير المالية العامة و تحديات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الحكومية وأمن المعلومات والبيانات الداعمة في هذا الاتجاه وعرض نماذج من الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومبادرات الدفع الرقمي والنقود الرقمية وبيان مدى مواءمة هذه الأنظمة في جانبي التشريعات والسياسات والعديد من القضايا الحيوية ذات العلاقة.
يذكر أن جائزة الشارقة في المالية العامة تأسست سنة 2016 و تهدف الى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة ونشر وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات في الإدارة المالية. ويقوم المشرفون على الجائزة بزيارات إلى عديد الدول العربية بهدف التعريف بالجائزة واستقطاب الملفات المشاركة، فضلًا عن تنفيذ ورش للتدريب والقيام بإجراءات استلام الترشيحات وتقييمها تمهيدا لتحديد الفائزين وتكريمهم. (النهاية)
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