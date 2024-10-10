Friday, 11 October 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب قطر يفوز على قرغيزستان بنتيجة (3 - 1) ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

10/10/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- فاز منتخب قطر على منتخب قرغيزستان بنتيجة (3 - 1) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي اقيمت باستاد (الثمامة) في الدوحة بتقدم المنتخب القطري بهدف سجله المعز علي بالدقيقة ال 39.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب قرغيزستان تاميرلان كوزوبايف بالدقيقة ال63 بالخطأ في مرمى فريقه هدف منتخب قطر الثاني الا ان منتخب قرغيزستان تمكن من تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه عليمردون شوكوروف في الدقيقة ال76 ليسجل بعدها اللاعب القطري إبراهيم الحسن الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة ال81 .
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل حيث يلتقي المنتخب الاوزبكستاني مع نظيره الإماراتي في طشقند وقرغيزستان مع كوريا الشمالية في بيشكيك وإيران مع قطر في الإمارات.(النهاية)

س س س / س ع م



MENAFN10102024000071011013ID1108768918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث