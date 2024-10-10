منتخب قطر يفوز على قرغيزستان بنتيجة (3 - 1) ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 10 - 10 (كونا) -- فاز منتخب
قطر على منتخب قرغيزستان بنتيجة (3 - 1) في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لكأس العالم لكرة القدم
2026.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي اقيمت باستاد (الثمامة) في الدوحة بتقدم المنتخب القطري بهدف سجله المعز علي بالدقيقة ال 39.
وفي الشوط الثاني سجل لاعب
قرغيزستان تاميرلان كوزوبايف بالدقيقة ال63 بالخطأ في مرمى فريقه هدف منتخب قطر الثاني الا ان منتخب قرغيزستان تمكن من تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق لاعبه عليمردون شوكوروف في الدقيقة ال76 ليسجل بعدها اللاعب القطري إبراهيم الحسن الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة ال81 .
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل حيث يلتقي المنتخب الاوزبكستاني مع نظيره الإماراتي في طشقند وقرغيزستان مع كوريا الشمالية في بيشكيك وإيران مع قطر في الإمارات.(النهاية)
س س س / س ع م
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