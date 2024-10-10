الهند ورابطة (آسيان) تتفقان على تعزيز التعاون و الشراكة بينهما

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 10 - 10 (كونا) -- اتفقت الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الخميس على تعزيز التعاون والشراكة في العديد من المجالات لاسيما البنية التحتية العامة الرقمية بهدف ارساء السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الاسيوية.
وجاء هذا الاتفاق في ختام قمة ال 21 لدول (آسيان) والهند التي اقيمت في لاوس.
ونقل مكتب رئيس وزراء الهند عن بيان مشترك صدر عقب مشاركة ناريندرا مودي في القمة مع قادة دول (آسيان) ذكر فيه ان الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية العامة الرقمية لاسيما التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
واكد البيان اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين (آسيان) والهند من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وشدد الجانبان وفقا للبيان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بالاضافة الى تعزيز السلامة و الأمن البحريين وحرية الملاحة والطيران في المنطقة.
واشار البيان الى ان الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والطب العسكري والجريمة العابرة للحدود الوطنية وصناعة الدفاع والمساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث وعمليات حفظ السلام وإزالة الألغام وتدابير بناء الثقة.
وتعتبر رابطة (آسيان) قوة سياسية واقتصادية تضم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. (النهاية)
ا ت ك / س ع م
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