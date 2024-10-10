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الهند ورابطة (آسيان) تتفقان على تعزيز التعاون و الشراكة بينهما

10/10/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 10 - 10 (كونا) -- اتفقت الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الخميس على تعزيز التعاون والشراكة في العديد من المجالات لاسيما البنية التحتية العامة الرقمية بهدف ارساء السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة الاسيوية.
وجاء هذا الاتفاق في ختام قمة ال 21 لدول (آسيان) والهند التي اقيمت في لاوس.
ونقل مكتب رئيس وزراء الهند عن بيان مشترك صدر عقب مشاركة ناريندرا مودي في القمة مع قادة دول (آسيان) ذكر فيه ان الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية العامة الرقمية لاسيما التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
واكد البيان اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين (آسيان) والهند من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وشدد الجانبان وفقا للبيان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بالاضافة الى تعزيز السلامة و الأمن البحريين وحرية الملاحة والطيران في المنطقة.
واشار البيان الى ان الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والطب العسكري والجريمة العابرة للحدود الوطنية وصناعة الدفاع والمساعدات الإنسانية والإغاثة من الكوارث وعمليات حفظ السلام وإزالة الألغام وتدابير بناء الثقة.
وتعتبر رابطة (آسيان) قوة سياسية واقتصادية تضم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا. (النهاية)

ا ت ك / س ع م





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