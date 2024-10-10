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الحكومة الفرنسية تكشف عن مشروع ميزانيتها لعام 2025

10/10/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 10 - 10 (كونا) -- اعلنت الحكومة الفرنسية مساء اليوم الخميس عن مشروع ميزانيتها لعام 2025 الذي يهدف الى تقليص العجز الفرنسي الضخم قبل تقديمه للبرلمان الفرنسي.
وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ميزانية تقشفية تهدف الى توفير 60 مليار دولار وضرائب جديدة تستهدف بالأساس الأغنياء بهدف خفض العجز.
من جانبه حرص وزير الاقتصاد أنطوان عرمان خلال حديثه مع الصحافيين حول مشروع الميزانية على التذكير بالوضع الحرج للوضع المالي للدولة الفرنسية مستشهدا بالفوائد على الدين التي من المحتمل بأن تصبح "البند الأول في ميزانية الدولة“.
واوضح " في ظل هذه الظروف يجب أن تتيح موازنة 2025 العودة إلى عجز بنسبة 5 في المئة أولا وقبل كل شيء بفضل تخفيضات الإنفاق العام".
وشدد على انه "فقط من خلال دمج هذا الجهد غير المسبوق في الإنفاق العام سنتمكن من معالجة مسألة الضرائب" موضحا أن جميع الزيادات الضريبية "ستكون مؤقتة وموجهة واستثنائية“.(النهاية)

م ع / س ع م




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