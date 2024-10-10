الحكومة الفرنسية تكشف عن مشروع ميزانيتها لعام 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 10 - 10 (كونا) -- اعلنت الحكومة الفرنسية مساء اليوم الخميس عن مشروع ميزانيتها لعام 2025 الذي يهدف الى تقليص العجز الفرنسي الضخم قبل تقديمه للبرلمان الفرنسي.
وقدم رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ميزانية تقشفية تهدف الى توفير 60 مليار دولار وضرائب جديدة تستهدف بالأساس الأغنياء بهدف خفض العجز.
من جانبه حرص وزير
الاقتصاد أنطوان عرمان خلال حديثه مع الصحافيين حول مشروع الميزانية على التذكير بالوضع الحرج للوضع المالي للدولة الفرنسية مستشهدا بالفوائد على الدين التي من المحتمل بأن تصبح "البند الأول في ميزانية الدولة“.
واوضح " في ظل هذه الظروف يجب أن تتيح موازنة 2025 العودة إلى عجز بنسبة 5 في المئة أولا وقبل كل شيء بفضل تخفيضات الإنفاق العام".
وشدد على انه "فقط من خلال دمج هذا الجهد غير المسبوق في الإنفاق العام سنتمكن من معالجة مسألة الضرائب" موضحا أن جميع الزيادات الضريبية "ستكون مؤقتة وموجهة واستثنائية“.(النهاية)
م ع / س ع م
MENAFN10102024000071011013ID1108768916
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