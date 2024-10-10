Friday, 11 October 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باكستان والسعودية توقعان 27 مذكرة تفاهم في مجالات منها الطاقة والزراعة والتعدين

10/10/2024 11:24:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد 10 أكتوبر (كونا) -- وقعت باكستان والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 27 مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المجالات أبرزها الطاقة والزراعة والتعدين والموارد البشرية والأمن السيبراني.
وذكرت رئاسة الوزراء الباكستانية في بيان لها أن تبادل المذكرات جرى في حفل أقيم في إسلام أباد بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتشمل الاتفاقيات استثمارات بقيمة 70 مليون دولار في قطاع الزراعة وإنشاء تصنيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة في المملكة العربية السعودية وإنشاء صناعة النسيج ومشروع خط أنابيب النفط.
كما تشمل ذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار ومشروع الطاقة الهجينة وتطوير مرافق تصنيع المحولات في كلا البلدين وتدابير الأمن السيبراني للعملاء والشركات وتصدير التوابل والخضروات من باكستان.
بالإضافة إلى ذلك تحدد المذكرات إنشاء منشأة تصنيع للمعدات الجراحية وطب الأسنان والتعاون في برنامج التعليم الإلكتروني والرقمنة للحكومة الفيدرالية.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن المؤشرات الاقتصادية الباكستانية تحسنت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة للحكومة وتعاون الأصدقاء مثل المملكة العربية السعودية والصين. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



MENAFN10102024000071011013ID1108768915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث