باكستان والسعودية توقعان 27 مذكرة تفاهم في مجالات منها الطاقة والزراعة والتعدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد 10 أكتوبر (كونا) -- وقعت باكستان والمملكة العربية السعودية اليوم الخميس 27 مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من المجالات أبرزها الطاقة والزراعة والتعدين والموارد البشرية والأمن السيبراني.
وذكرت رئاسة الوزراء الباكستانية في بيان لها أن تبادل المذكرات جرى في حفل أقيم في إسلام أباد بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتشمل الاتفاقيات استثمارات بقيمة 70 مليون دولار في قطاع الزراعة وإنشاء تصنيع
رقائق أشباه الموصلات المتقدمة في المملكة العربية السعودية وإنشاء صناعة النسيج ومشروع خط أنابيب النفط.
كما تشمل ذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار ومشروع الطاقة الهجينة وتطوير مرافق تصنيع المحولات في كلا البلدين وتدابير الأمن السيبراني للعملاء والشركات وتصدير التوابل والخضروات من باكستان.
بالإضافة إلى ذلك تحدد المذكرات إنشاء منشأة تصنيع للمعدات الجراحية وطب الأسنان والتعاون في برنامج التعليم الإلكتروني والرقمنة للحكومة الفيدرالية.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن المؤشرات الاقتصادية الباكستانية تحسنت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة للحكومة وتعاون الأصدقاء مثل المملكة العربية السعودية والصين. (النهاية)
س ب ك / ه س ص
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