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الأمين العام للأوبك: لا حياة بلا نفط أو غاز

10/10/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 10 - 10 (كونا) -- شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس على الدور الحيوي الذي يؤديه كل من النفط والغاز في دعم الرخاء والتقدم لجميع البشر.
وذكرت الدائرة الإعلامية للأوبك في بيان لها أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الغيص أمام المنتدى الخامس لحوار الطاقة بين أوبك والدول المصدرة للغاز الذي عقد عبر الفيديو ورأس وفد الأوبك خلاله الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص بينما رأس وفد منتدى الدول المصدرة للغاز أمينه العام محمد هامل.
وأكد الغيص في كلمته أن النفط والمنتجات المشتقة منه ضرورية لكل جانب تقريبا من جوانب الحياة وأضاف "الحياة من دون النفط والغاز لا يمكن تصورها".
كما نبه الغيص إلى أن الحصة المجمعة للنفط والغاز في مزيج الطاقة ستظل أعلى من 53 بالمئة بحلول عام 2050 ما يعني الحاجة الماسة للاستثمارات الملائمة والمناسبة لضمان تلبية العرض للطلب العالمي.
وتابع "بالنسبة للنفط وحده تقدر متطلبات الاستثمار الإجمالية حتى عام 2050 بنحو 4ر17 تريليون دولار أو حوالي 640 مليار دولار سنويا في المتوسط".
وأكد الغيص أهمية الحوار والتعاون بين أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز مضيفا "هذه الحقائق المتصلة بقطاع الطاقة تذكرنا بالأهمية الكبرى للتعاون بين منظمتينا".
ومن جهته أكد الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل على الشراكة القوية بين هذا المنتدى والأوبك التي أثبتتها سلسلة من المبادرات التعاونية.
وقال في كلمته "لقد قطعت المنظمتان خطوات ملحوظة في تبادل البيانات والمساهمة المشتركة في المنتديات العالمية للطاقة" منوها بهذه الشراكة الحيوية في التعامل مع المشهد المتطور للطاقة ومعالجة تعقيدات أسواق الطاقة اليوم.
كما سلط محمد هامل الضوء على الدور المهم للغاز الطبيعي والنفط في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل مشيرا إلى أن "الآفاق العالمية للغاز تتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الطاقة الأولية بنسبة 20 بالمئة مع توقع ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34 بالمئة بحلول عام 2050" مما يؤكد الأهمية المستمرة للغاز الطبيعي للتنمية والوصول إلى الطاقة والاستدامة.
وتابع "الغاز الطبيعي أكثر من مجرد وقود فهو مادة خام أساسية في إنتاج الأسمدة كما يساهم في ضمان الأمن الغذائي العالمي".
وتناول المنتدى الخامس لحوار الطاقة بين الأوبك والدول المصدرة للغاز قضايا التنمية المستدامة وفقر الطاقة وحلول الطهي النظيف والتكنولوجيا والاستثمار وأمن الطاقة وشفافية البيانات وتبادل المعرفة.
كما ناقش توقعات الطاقة على المديين القصير والطويل وعدم اليقين والتحديات والفرص فضلاً عن المفاوضات المتعددة الأطراف المقبلة.
وأكد أهمية التعاون على المستوى الفني والبحثي كما أشار إلى النتائج الإيجابية للاجتماع الفني السادس لحوار الطاقة بين أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد في 3 أكتوبر الجاري .
واتفق الاجتماع على عقد الاجتماع السادس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز في العام المقبل 2025 في مقر منتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية الدوحة. النهاية
ع م ق / ه س ص



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