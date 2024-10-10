دوري أمم أوروبا: اليونان تفوز على إنجلترا 2-1

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن -10-10 (كونا) -- تعرض المنتخب الانجليزي لكرة القدم
لهزيمة غير متوقعة على يد نظيريه اليوناني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في لقاء دوري الامم الأوروبية الذي جمعهما اليوم الخميس على ملعب (ويمبلي) في لندن.
وبعد شوط اول دون اهداف نجح اللاعب فانجيليس بافيديس في منح المنتخب اليوناني هدف السبق بعد اربع دقائق على انطلاقة الشوط الثاني.
وقبل نهاية المباراة بست دقائق تمكن نفس اللاعب من هز شباك الإنجليز مرة ثانية لكن الحكم الايطالي أندريا كولومبو الغى الهدف بداعي التسلل لينجح المهاجم الإنجليزي جاد بيلينغهام في تعديل الكفة قبل نهاية الوقت الرسمي بدقيقتين.
وفي وقت توقع الجمهور نهاية المباراة بالتعادل عاد اللاعب بافيديس ليخادع دفاع المنتخب الإنجليزي بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ومعه ثلاث نقاط ثمينة صعدت باليونان إلى صدارة المجموعة الثانية للدوري (ب) برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب إنجلترا في المركز الثاني.(النهاية)
م ر ن / ه س ص
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