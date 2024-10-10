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دوري أمم أوروبا: اليونان تفوز على إنجلترا 2-1

10/10/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن -10-10 (كونا) -- تعرض المنتخب الانجليزي لكرة القدم لهزيمة غير متوقعة على يد نظيريه اليوناني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في لقاء دوري الامم الأوروبية الذي جمعهما اليوم الخميس على ملعب (ويمبلي) في لندن.
وبعد شوط اول دون اهداف نجح اللاعب فانجيليس بافيديس في منح المنتخب اليوناني هدف السبق بعد اربع دقائق على انطلاقة الشوط الثاني.
وقبل نهاية المباراة بست دقائق تمكن نفس اللاعب من هز شباك الإنجليز مرة ثانية لكن الحكم الايطالي أندريا كولومبو الغى الهدف بداعي التسلل لينجح المهاجم الإنجليزي جاد بيلينغهام في تعديل الكفة قبل نهاية الوقت الرسمي بدقيقتين.
وفي وقت توقع الجمهور نهاية المباراة بالتعادل عاد اللاعب بافيديس ليخادع دفاع المنتخب الإنجليزي بتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ومعه ثلاث نقاط ثمينة صعدت باليونان إلى صدارة المجموعة الثانية للدوري (ب) برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن منتخب إنجلترا في المركز الثاني.(النهاية)

م ر ن / ه س ص



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