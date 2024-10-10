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الفيلم السعودي مندوب الليل يتوج بـالوهر الذهبي لمهرجان وهران بالجزائر

10/10/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر ـ 10 ـ 10 (كونا) -- فاز الفيلم الروائي الطويل "مندوب الليل" للمخرج السعودي علي الكلثمي بجائزة "الوهر الذهبي" للنسخة الـ 12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي التي اختتمت فعاليتها مساء اليوم الخميس بمدينة وهران غربي الجزائر.
ويتناول هذا الفيلم قصة رجل أعزب مضطرب يتوه وحيدا مهموما كل ليلة في زحام وشوارع الرياض بين فقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات تدفعه كافة الظروف للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيء.
كما حصل الفيلم الطويل "المرهقون" للمخرج اليمني عمرو جمال على جائزة "الوهر الفضي" فيما كان "الوهر البرونزي" للفيلم "ميسي بغداد" للمخرج العراقي سهيم عمر خليفة.
وقد تنافس على جائزة الوهر الذهبي في فئة الأفلام الروائية الطويلة 11 عملا من عدة بلدان عربية حيث جرى تقييمها من طرف لجنة تحكيم أشرف عليها المخرج التونسي الفرنسي سامي بوعجيلة.
وفي فئة الفيلم الوثائقي القصير فاز الفيلم "الطحطوح" للمخرج محمد والي من الجزائر يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير فيما فاز "مطاردة الضوء المبهر" للمخرج ياسر كساب من سوريا بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.
كما عادت جائزة أفضل فيلم روائي قصير إلى "ليني أفريكو" من إخراج مروان لبيب من تونس في حين منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "نحن بحاجة إلى مساعدة كونية" للمخرج أحمد عماد من مصر.
وفازت الممثلة لمنى حواء من الأردن عن فيلم "إن شاء الله ولد" على جائزة أفضل ممثلة فيما عادت جائزة أفضل ممثل للجزائري "سمير الحكيم" عن فيلم "أرض الانتقام".
وافتتحت النسخة الـ 12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي مساء الجمعة الماضي بمدينة وهران غربي البلاد بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا.(النهاية)

م ر / ه س ص



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