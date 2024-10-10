الفيلم السعودي مندوب الليل يتوج بـالوهر الذهبي لمهرجان وهران بالجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر ـ 10 ـ 10 (كونا) -- فاز الفيلم الروائي الطويل "مندوب الليل" للمخرج السعودي علي الكلثمي بجائزة "الوهر الذهبي" للنسخة الـ 12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي التي اختتمت فعاليتها مساء اليوم الخميس بمدينة وهران غربي الجزائر.
ويتناول هذا الفيلم قصة رجل أعزب مضطرب يتوه وحيدا مهموما كل ليلة في زحام وشوارع الرياض بين فقدان العاطفة وضياع الوظيفة وتوصيل الطلبات تدفعه كافة الظروف للتخلي عن مبادئه في عالم لا يفقه فيه شيء.
كما حصل الفيلم الطويل "المرهقون" للمخرج اليمني عمرو جمال على جائزة "الوهر الفضي" فيما كان "الوهر البرونزي" للفيلم "ميسي بغداد" للمخرج العراقي سهيم عمر خليفة.
وقد تنافس على جائزة الوهر الذهبي في فئة الأفلام الروائية الطويلة 11 عملا من عدة بلدان عربية حيث جرى تقييمها من طرف لجنة تحكيم أشرف عليها المخرج التونسي الفرنسي سامي بوعجيلة.
وفي فئة الفيلم الوثائقي القصير فاز الفيلم "الطحطوح" للمخرج محمد والي من الجزائر يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير فيما فاز "مطاردة الضوء المبهر" للمخرج ياسر كساب من سوريا بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.
كما عادت جائزة أفضل فيلم روائي قصير إلى "ليني أفريكو" من إخراج مروان لبيب من تونس في حين منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم "نحن بحاجة إلى مساعدة كونية" للمخرج أحمد عماد من مصر.
وفازت الممثلة لمنى حواء من الأردن عن فيلم "إن شاء الله ولد" على جائزة أفضل ممثلة فيما عادت جائزة أفضل ممثل للجزائري "سمير الحكيم" عن فيلم "أرض الانتقام".
وافتتحت النسخة الـ 12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي مساء الجمعة الماضي بمدينة وهران غربي البلاد بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا.(النهاية)
م ر / ه س ص
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