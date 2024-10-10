4 مسلحين قتلى بنيران الجيش الباكستاني بولاية خيبر المتاخمة لأفغانستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام أباد - 10 - 10 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني مالا يقل عن أربعة مسلحين في عمليتين نفذهما اليوم الخميس بولاية خيبر بوختنخوا القبلية الوعرة المحاذية للحدود الشمالية الغربية مع أفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان لها أن مسلحين قتلا خلال تبادل كثيف لإطلاق النار خلال عملية عسكرية بمنطقة "بانو" في خيبر كما قتل مسلحان آخران في عملية أخرى في بمنطقة شمال وزيرستان القبلية في ولاية خيبر الجبلية.
وقال الجيش إنه استعاد أسلحة وذخيرة من المسلحين القتلى الذين قال إنهم " ضالعون في أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن وعمليات قتل مستهدفة واختطاف مدنيين أبرياء.
وتوعد الجيش الباكستاني بمواصلة "عمليات تطهير المنطقة للقضاء على أي إرهابي آخر يعثر عليه"
وأضاف "تظل قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب من البلاد".
تأتي هذه العمليات الأمنية في وقت شهدت فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات المسلحة خاصة في ولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيتين لأفغانستان. (النهاية)
س ب ك / ه س ص
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