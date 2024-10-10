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4 مسلحين قتلى بنيران الجيش الباكستاني بولاية خيبر المتاخمة لأفغانستان

10/10/2024 11:24:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 10 - 10 (كونا) -- قتل الجيش الباكستاني مالا يقل عن أربعة مسلحين في عمليتين نفذهما اليوم الخميس بولاية خيبر بوختنخوا القبلية الوعرة المحاذية للحدود الشمالية الغربية مع أفغانستان.
وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان لها أن مسلحين قتلا خلال تبادل كثيف لإطلاق النار خلال عملية عسكرية بمنطقة "بانو" في خيبر كما قتل مسلحان آخران في عملية أخرى في بمنطقة شمال وزيرستان القبلية في ولاية خيبر الجبلية.
وقال الجيش إنه استعاد أسلحة وذخيرة من المسلحين القتلى الذين قال إنهم " ضالعون في أنشطة إرهابية ضد قوات الأمن وعمليات قتل مستهدفة واختطاف مدنيين أبرياء.
وتوعد الجيش الباكستاني بمواصلة "عمليات تطهير المنطقة للقضاء على أي إرهابي آخر يعثر عليه"
وأضاف "تظل قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب من البلاد".
تأتي هذه العمليات الأمنية في وقت شهدت فيه باكستان ارتفاعا في الهجمات المسلحة خاصة في ولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان المحاذيتين لأفغانستان. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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