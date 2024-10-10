موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - الكويت تحتل المرتبة الأولى كأكثر دول العالم أمانا على "مؤشر غالوب" الدولي في واشنطن.

القاهرة - تأهل ثلاثة لاعبين بمنتخب الكويت للخماسي الحديث لنهائيات بطولة العالم للبياثل المقامة في بورسعيد بمشاركة 599 لاعبا من 33 بلدا.

الكويت - شركة البترول الكويتية العالمية تحصل على "جائزة أفضل شراكة خليجية 2024 " من مجلة "سنة الطاقة" في لندن.

فيينا - الأمين العام للأوبك هيثم الغيص يشدد أمام منتدى حوار الطاقة على دور النفط والغاز الحيوي لدعم الرخاء والتقدم للبشر فـ"الحياة من دون النفط والغاز لا يمكن تصورها".

الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يندد بمصادرة الاحتلال الإسرائيلي الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا بالقدس المحتلة.

بيروت - 18 قتيلا و92 جريحا على الأقل في غارتين جويتين إسرائيليتين على قلب العاصمة اللبنانية بيروت.

إسلام أباد - 4 مسلحين قتلى بنيران الجيش الباكستاني في ولاية خيبر القبلية الوعرة المتاخمة لأفغانستان. (النهاية) ه س ص