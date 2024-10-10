موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - الكويت تحتل المرتبة الأولى كأكثر دول العالم أمانا على "مؤشر غالوب" الدولي في واشنطن.
القاهرة - تأهل ثلاثة لاعبين بمنتخب الكويت للخماسي الحديث لنهائيات بطولة العالم للبياثل المقامة في بورسعيد بمشاركة 599 لاعبا من 33 بلدا.
الكويت - شركة البترول الكويتية العالمية تحصل على "جائزة أفضل شراكة خليجية 2024 " من مجلة "سنة الطاقة" في لندن.
فيينا - الأمين العام للأوبك هيثم الغيص يشدد أمام منتدى حوار الطاقة على دور النفط والغاز الحيوي لدعم الرخاء والتقدم للبشر فـ"الحياة من دون النفط والغاز لا يمكن تصورها".
الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي يندد بمصادرة الاحتلال الإسرائيلي الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا بالقدس المحتلة.
بيروت - 18 قتيلا و92 جريحا على الأقل في غارتين جويتين إسرائيليتين على قلب العاصمة اللبنانية بيروت.
إسلام أباد - 4 مسلحين قتلى بنيران الجيش الباكستاني في ولاية خيبر القبلية الوعرة المتاخمة لأفغانستان. (النهاية) ه س ص
MENAFN10102024000071011013ID1108768910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.