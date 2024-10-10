((المجلس العام للبنوك)) يعقد محاضرة حول ((دور الحوكمة المؤسسية والممارسات الأخلاقية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬محاضرة‭ ‬عامة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المتغيرات‭ ‬المتسارعة‭: ‬دور‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬والممارسات‭ ‬الأخلاقية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭. ‬وركزت‭ ‬المحاضرة‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الاهتمام‭ ‬المتزايد‭ ‬بالحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وشهدت‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

وقدم‭ ‬المحاضرة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بلعتيق‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬وشفافية‭ ‬عمليات‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬أطر‭ ‬الحوكمة‭ ‬داخل‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وناقش‭ ‬التحديات‭ ‬المتزايدة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتغير‭ ‬اللوائح‭ ‬التنظيمية،‭ ‬والمخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتغيرات‭ ‬المتسارعة‭.‬

واختتمت‭ ‬المحاضرة‭ ‬بجلسة‭ ‬تفاعلية‭ ‬مميزة،‭ ‬أتاحت‭ ‬للطلبة‭ ‬فرصة‭ ‬المناقشة‭ ‬وتبادل‭ ‬التعليقات‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬نعتزم‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬محاضرة‭ ‬عامة‭ ‬ثانية‭ ‬حول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬بلعتيق‭ ‬قائلاً‭: ‬نقدر‭ ‬دعم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬واستضافتها‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بالمالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬عامة‭ ‬وبممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مهم‭ ‬لتمكين‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬العام‭ ‬منفتحون‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات؛‭ ‬أهمها‭ ‬تدريب‭ ‬الخريجين‭ ‬الجدد،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬محاضرات‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬قضايا‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والبحوث‭ ‬والدراسات،‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬إيماناً‭ ‬منا‭ ‬بأهمية‭ ‬تأهيل‭ ‬القدرات‭ ‬الشبابية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬