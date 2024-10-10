((المجلس العام للبنوك)) يعقد محاضرة حول ((دور الحوكمة المؤسسية والممارسات الأخلاقية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية محاضرة عامة بعنوان: «التمويل الإسلامي في ظل المتغيرات المتسارعة: دور الحوكمة المؤسسية والممارسات الأخلاقية» بالتعاون مع جامعة البحرين. وركزت المحاضرة على أسباب الاهتمام المتزايد بالحوكمة المؤسسية في مجال التمويل الإسلامي، وشهدت حضور أكثر من 500 طالب وطالبة من مختلف التخصصات ذات العلاقة.
وقدم المحاضرة الدكتور عبد الإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام، حيث تناول الدور الحيوي للحوكمة المؤسسية في تعزيز مرونة وشفافية عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. كما استعرض آخر المستجدات في أطر الحوكمة داخل البنوك الإسلامية، وناقش التحديات المتزايدة الناتجة عن التطورات في الخدمات المصرفية الرقمية، وتغير اللوائح التنظيمية، والمخاطر المرتبطة بالتغيرات المتسارعة.
واختتمت المحاضرة بجلسة تفاعلية مميزة، أتاحت للطلبة فرصة المناقشة وتبادل التعليقات ووجهات النظر. وفي هذا الخصوص، نعتزم مواصلة التعاون المثمر مع جامعة البحرين من خلال تنظيم محاضرة عامة ثانية حول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي خلال شهر نوفمبر من العام الجاري.
وفي تعليقه على هذا التعاون مع جامعة البحرين صرح الدكتور بلعتيق قائلاً: نقدر دعم جامعة البحرين واستضافتها هذه المبادرة المهمة التي تسهم في نشر الوعي بالمالية الإسلامية عامة وبممارسات الحوكمة المؤسسية في إطار الخدمات المالية الإسلامية على وجه الخصوص. إن هذا التعاون مهم لتمكين الجيل القادم من المهنيين في قطاع التمويل الإسلامي. ونحن في المجلس العام منفتحون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع جامعة البحرين في مختلف المجالات؛ أهمها تدريب الخريجين الجدد، وتنفيذ محاضرات عامة في أهم قضايا التمويل الإسلامي، والبحوث والدراسات، والتطوير المهني، إيماناً منا بأهمية تأهيل القدرات الشبابية في هذا المجال الحيوي.
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