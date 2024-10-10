وزير الصناعة والتجارة يؤكد عمق العلاقات التجارية..1.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تعد‭ ‬قوية‭ ‬ومتنوعة،‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬الهند‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الشركاء‭ ‬التجاريين‭ ‬للبحرين،‭ ‬مع‭ ‬بلوغ‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬حوالي‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الصناعات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والاتصالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬متحدثا‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬عشاء‭ ‬عمل‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬بحضور‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جاكوب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬وجود‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬العقارات‭ ‬والبنوك‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬وقطاعي‭ ‬التصنيع‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬نوه‭ ‬بأن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الهند‭ ‬هي‭ ‬مثال‭ ‬للشراكة‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬المسير‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬