وزير الصناعة والتجارة يؤكد عمق العلاقات التجارية..1.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، عمق العلاقات التجارية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة. وأوضح أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تعد قوية ومتنوعة، حيث تعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للبحرين، مع بلوغ حجم التبادل التجاري حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والاتصالات.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة متحدثا رئيسا في حفل عشاء عمل الذي تنظمه الجمعية البحرينية الهندية في مملكة البحرين بفندق كراون بلازا، بحضور فينود كوريان جاكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
وأوضح الوزير وجود طفرة في الاستثمارات بين البلدين في السنوات الأخيرة خاصة في قطاعات العقارات والبنوك والضيافة في الهند، وقطاعي التصنيع وتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين. كما نوه بأن العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند هي مثال للشراكة الناجحة في ظل حرص الجانبين على مواصلة المسير نحو تعزيز الابتكار وريادة الأعمال إلى الأمام بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
MENAFN10102024000055011008ID1108768883
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.