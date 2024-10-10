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مدارس البنات تتحول إلى مدارس للمشاغبات

10/10/2024 11:23:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار مقطع فيديو ظريف انتشر أخيراً في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرصد محاولة هروب طالبات صغيرات من وراء أسوار مدرسة ابتدائية، وسط ضحكات الأطفال البريئة من المحاولة الفاشلة؛ تساؤلات مجتمعية عدة حول السلوكيات الطارئة التي باتت تنتشر لدى الطالبات، وفتح هذا الموضوع آفاقا أوسع للتفكير في المتغيرات التي طرأت على سلوكيات الناشئة، وعلى الأخص الفئة الناعمة والخجولة.
ورأى بعضهم أن هذه التغيرات السلبية ناتجة عن عدم إدراك للمعنى الحقيقي لفكرة المساواة بين الجنسين، وهو ما رسخ ـ على نحو منحرف ـ في نفوس البراعم من الفتيات اللواتي يرين أنهن قادرات على مجاراة أي مخاطرات يقوم بها الأولاد، فيما رأى آخرون أن الأمر لا يعدو أن يكون نتاج تأثير السوشال ميديا والانفتاح على الآخر، ومحاولات التقليد دون حدود أو قيود.
في المقابل، رأى مختصون في علم النفس أن بعض هذه السلوكيات ناشئة عن اضطرابات نفسية يعود بعضها لفطرة إنسان الكهف الذي تدفعه غريزته إلى المخاطرة لأجل البقاء، أو لجلب منفعة كجذب الانتباه والشهرة، وكذلك لدفع الضرر كالتنبيه بوجود خطر في المحيط العائلي أو بيئة الطالبة في حال حصرنا هذه السلوكيات في نطاق طلبة المدارس فقط.
ونقلاً عن أولياء أمور ممتعضين من هذه السلوكيات في بيئة المدرسة تحديداً، فإن هناك أوجه عدة للمتغيرات التي طرأت على الفتيات، منها التعدي على الزميلات سواء لفظيا أو سلوكيا أو جسديا، وأرجعها بعض المتخصصين إلى حانة التنمر على الآخر.
وتجلت المتغيرات كذلك، بجرأة الطالبات على استخدام الشيشة الإلكترونية وتهريبها معهن إلى مدارسهن، واستخدامها في أوقات الفراغ أو الفسح المدرسية، وكذا الجرأة على إدخال الآيبادات أو الجوالات واستخدامها في تصوير المعلمات أو الطالبات، وهو ما دخل في مفهوم المخاطرة، وحب المسارقة، وجميعها سلوكيات تدل على الاضطرابات النفسية وتحتاج إلى العلاج والمتابعة.
حكاية طالبة
يشير هاني أحمد إلى أن ابنته طالبة السنة الخامسة الابتدائية وجدت كتبها ممزقة بعد عودتها من فسحة المدرسة، وفي اليوم التالي وجدت رسالة تهديد في حقيبتها تشير إلى أنها ستكون ضحية للاعتداء بالضرب في المرة المقبلة.
وبين أن خوف الفتاة الصغيرة دفعها إلى إبلاغ والدتها بعد عودتها من المدرسة التي بادرت بدورها إلى الذهاب معها إلى المدرسة في اليوم الذي تلاه، والتوجه للإدارة لاكتشاف فاعلة هذه التصرفات، وفي مدرسة تضم مئات الطالبات كان الوضع أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش، فلم تفد كل تحقيقات الإدارة في الأمر للوصول إلى الطالبه المعتدية.
ولفت ((أراد الله لابنتي أن يهدأ قلبها بعد أن تم التعرف على الطالبة المعتدية، من قبل طالبات انتبهن لها وهي تقوم بذات التصرف لطالبة أخرى، وقمن بإبلاغ الإدارة التي اكتشفت فيما بعد أن الطالبة تعاني من مشاكل عائلية)).
مؤثرات فطرية
بهذا الخصوص، قال الاختصاصي النفسي محمد سليس ((هناك جانب جذري يعود إلى فطرة الإنسان، حيث يرى علماء النفس أن كل تصرفات وسلوكيات وممارسات الإنسان تعود إلى جذر متعمق في النفس البشرية منذ إنسان الكهف الذي كان يصارع لأجل البقاء فإذا تغيرت البيئة تمظهرت هذه السلوكيات بصور أخرى قد تكون إيجابية أو سلبية بحسب الموقف وتأثير المحيط العام بالإنسان)).
ولفت إلى أن سلوكيات حب المخاطرة للجنسين قد تظهر في جوانب مختلفة منها المخاطرات المالية، والدخول في المشاريع، والتغير البيئي بالانتقال من مكان إلى آخر، وهذا ينطبق على الشباب والناشئة كتغيير بيئة المدرسة، أو الانتقال من فصل إلى آخر، وتغيير الأصدقاء فتتغير سلوكيات الطالبة تبعاً لهذا التغيير، وقد يكون في مخاطرة التغيير جانب إيجابي مهم إذا ما صاحبها متابعة واهتمام من الأهل وهو اكتشاف الذات، والتأقلم مع المتغيرات، أما إذا تركت الطالبة لتكون في مهب التغيير وحدها، فهنا قد ينتج إما الانطواء، أو السلوك العدواني.
نظام عصبي
يكمل سليس ((في الجانب النفسي يذكر علم النفس العصبي أنه يوجد في الدماغ نظام عصبي يسمى نظام الدوبمين المؤثر على السلوك بحسب ذروة نشاطه، حيث ينطلق الإنسان ولا شيء يكبح جماحه، وهو ينشط منذ سن البلوغ حتى الأربعين بسبب زيادة هذا النظام في الدماغ والأعصاب، ويمكن تخفيف السلوكيات الناجمة عن نشاط هذا النظام بالعلاج الدوائي والمعالجات السلوكية كذلك)).
وأوضح ((يمكن السيطرة على المبادرة بالمخاطرة في السلوكيات إذا عرفنا مصدرها، وبالتالي انعكاسها وتأثيرها في الطالبة؛ فمثلاً الاعتداءات وشرب الشيشة قد تكون للشهرة، إذ يسهل على الطالبة عبرها كسب شهرة سيئة، بدلاً عن العمل بجد والمثابرة في الدراسة لاكتساب سمعة طيبة، وقد يرجع ميل الطالبة للشهرة السيئة لعدم اكتراث الأهل وقلة اهتمام العائلة كأن يكون الوالدان منفصلين، أو أنها تتعرض إلى ضغوط نفسية في المحيط بها)).
وأضاف ((أيضاً أحد الأسباب هو التحفيز التفاؤلي الذي يشجع الطالبة على ارتكاب السلوكيات السلبية، وممارستها كنوع من التحدي الذاتي، وإبراز القوة بأنها ستفلت من العقاب، وفي غالب الأحيان تكون الطالبة المشاغبة والقوية قد جهزت واستعدت لتقديم كبش فداء من زميلاتها، وفي جانب آخر هنالك حب المسارقة حيث تنتعش الطالبة بالممارسات العدوانية، وهو ناتج عن اضطرابات نفسية، وتعرف بهذه الحالات الطالبات منذ سن 16 سنة)).
مؤثرات سلوكية
أردف سليس ((يمكن تصنيف الحالة العدوانية لدى الطالبة من خلال متابعة تصرفاتها، وفي حال ملاحظة عدم اكتراثها بالعقاب أو القوانين، فهنا تحتاج إلى معالجة سلوكية مكثفة)).
وعن تأثير الفهم الخاطئ لفكرة المساواة بين الجنسين في نفس الطالبة، قال ((لها دور كبير في تغيير الفكر، وبالتالي تنعكس على السلوك، فالإنسان كائن مقلد أكثر مما هو مبتكر، وفي اللاوعي منه قد يسعى لتقليد الآخر المؤثر، وقد تعطيه متابعة السوشال ميديا فكرة فيقلدها، ويضيف عليها ما يتناسب مع شخصيته ببعض من التعديل، ومنها استخدام الشيشة الإلكترونية التي تدخل ضمناً في إطار الإقدام على المخاطرة في السلوك، وغالباً هي من تأثير تقليد الأصدقاء، وتغيرات المحيط، والسوشال ميديا)).
هيبة المشاكسة
بعيداً عن السلوكيات المستحدثة في البيئة المدرسية للبنات، نجد أن الطالبة المشاكسة التي تمتلك قوة وجرأة بطبيعتها تعد من الجاذبات لكثير من قريناتها، فتؤثر في سلوكياتهن، وحتى مستواهن الدراسي، وقد تبقى بصمتها كعامل مؤثر في شخصية زميلاتها على مدى بعيد سواء كان ذلك العامل مؤثرا إيجابا أم سلباً.
ويوضح المختص في الإرشاد النفسي محمد الملاحي هذه الفكرة، ويقول ((للطالبة الجريئة قوية الشخصية هيبتها في الوسط المدرسي، وهي جذابة لبعض الطالبات، وذلك لأسباب عدة:
1. القوة والثقة: الفتيات اللواتي يتمتعن بشخصية قوية غالبًا ما يظهرن ثقة بالنفس، مما يجعلهن محط جذب للطالبات الأخريات. هذه الثقة قد تعطي انطباعًا بأنهن قادرات على مواجهة التحديات.
2. الحماية والانتماء: بعض الطالبات قد ينجذبن إلى الشخصيات القوية كوسيلة للحماية، فالانضمام إلى مجموعة قوية يمكن أن يوفر شعورًا بالأمان ويقلل من خطر التعرض للتسلط أو التنمر.
3. الهيبة والاحترام: الشخصيات الجريئة غالبًا ما تحظى بالاحترام من زميلاتها، مما يجعل الفتيات الأخريات يرغبن في التواجد حولها للحصول على بعض من هذه الهيبة.
4. التمرد على القواعد: بعض الطالبات قد ينجذبن إلى المشاغبات بسبب رغبتهم في التمرد على القواعد والقيود المفروضة في المدرسة، ورغبة منهن في الشعور بالحرية.
5. التأثير الاجتماعي: في بعض الأحيان، يمكن أن تؤثر المجموعات الاجتماعية على سلوك الأفراد، حيث قد تشجع الفتيات بعضهن بعضا على اتباع سلوكيات معينة.
سبل التعزيز الإيجابي
يشدد الملاحي على أنه: يجب الانتباه إلى أن هذا النوع من الديناميكيات (التغير الاجتماعي) يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل التنمر أو الضغط الاجتماعي.
والسؤال الآن: هل من المهم تعزيز بيئة مدرسية إيجابية تشجع على التعاون والدعم بدلاً من المنافسة والتسلط؟.. والجواب: نعم.
وعن طرق تعزيز البيئة المدرسية الإيجابية، يذكر:
1. تعليم القيم الاجتماعية: تضمين برامج تعليمية تركز على القيم مثل الاحترام، التعاون، والتعاطف في المناهج الدراسية.
2. تشجيع العمل الجماعي: تنظيم أنشطة دراسية ومشاريع جماعية تُعزز من العمل الجماعي وتساعد الطالبات على تطوير مهارات التعاون.
3. تقديم الدعم النفسي: توفير خدمات الإرشاد والدعم النفسي للطالبات لمساعدتهن في التعامل مع الضغوط والتحديات.
4. خلق ثقافة الشمولية: تعزيز بيئة شاملة تحتضن التنوع وتقدر الفروق الفردية، مما يساعد على تقليل التوترات والمنافسة غير الصحية.
5. تحفيز السلوك الإيجابي: استخدام أنظمة مكافآت تشجع السلوكيات الإيجابية مثل التعاون والمساعدة بدلاً من التركيز على النتائج الفردية فقط.
6. تنظيم الفعاليات الاجتماعية: إقامة فعاليات وأنشطة خارجية تعزز من الروابط الاجتماعية بين الطالبات، مثل الرحلات والأنشطة الرياضية.
7. تدريب المعلمات: تقديم دورات تدريبية للمعلمات حول كيفية إدارة الصفوف بطريقة تعزز من التعاون والدعم بين الطالبات.
8. تشجيع الحوار المفتوح: خلق بيئة يشعر فيها الجميع بالراحة للتعبير عن آرائهم ومشاعرهم، مما يعزز من التواصل الفعال.
9. التعامل مع التنمر بفعالية: وضع سياسات واضحة لمكافحة التنمر، وتعزيز ثقافة الدعم المتبادل، مع توفير آليات للإبلاغ عن السلوكيات السلبية.
10. مشاركة الأهل والمجتمع: إشراك الأهل في الفعاليات المدرسية لتعزيز الروابط وتوفير الدعم الخارجي.
انجذاب مؤثر
يرى الملاحي أن انجذاب الطالبات إلى المجموعة القوية من زميلات المدرسة له تأثيرات مزدوجة، وهو يقول))الانجذاب له تأثيرات مزدوجة على البنات في المدرسة. بينما يمكن أن يكون له آثار إيجابية مثل تعزيز العلاقات الاجتماعية والدافع الأكاديمي، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تحديات مثل التوتر والتشتت، وهنا نعود للمربع الذي يقول إن وجود تعليمات وضوابط وإستراتيجيات واضحة سوف تقوم على دعم القائمين في المدارس من إدارة ومعلمين على تعزيز العلاقات الصحية وتقليل ظاهرة ((الشغب والجريئات)) في المدرسة.
التأثير المباشر
تنوه المرشدة الاجتماعية فاطمة عبد المنعم إلى أنه ((‏في مرحلة المراهقة يعد الأقران والأصدقاء هم العلاقة المميزة، ولهم تأثيرهم المباشر في النمو النفسي الاجتماعي لمن هم في سن المراهقة حسب نظرية إريك أريكسون للنمو النفسي الاجتماعي، ويعد السؤال الوجودي في هذه المرحلة هو: من أنا، ومن أكون. وكذلك في تساؤل المراهق عن دوره الاجتماعي وإثبات ذاته)).
ولفتت إلى أنه ((قد يسبب الصراع في المحيط الأسري أو التعليمي بعض المشكلات السلوكية مثل المشاغبة في المدرسة، ما يرفع من مستوى رغبة الطالبة في الظهور وجذب الانتباه، ورغبة في تحقيق مكانة بين زميلاتها وإثبات ذاتها، أو رغبة منها في الحصول على السلطة، وتولي القيادة، والتمرد للحصول على القوة التي ترغب بها، أو الشعور بالنجاح وتحقيق التميز عن طريق إيذاء الآخرين بسبب الغيرة والحسد والغضب)).
متمردات ولكن..
تكمل فاطمة عبد المنعم ((بسبب تأثير الصديقات في هذه المرحلة، وشعور الطالبة أن العائلة لن تستوعب احتياجاتها وتفهم مشاعرها مثل صديقاتها اللواتي يشاركنها الاهتمامات، والآراء، والنشاطات، حينئذ تكون بعض المراهقات اللاتي لا يتمتعن بثقة كبيرة في النفس عرضةً لتأثير الصديقات بصورة سلبية، وذلك بسبب افتقادهن مهارة تكوين الصداقات، والشعور بأنهن غير محبوبات، فيلجأن إلى التقليد أو الانضمام لمجموعات قوية، ‏وفي هذه الحالة تغيب عن الطالبة المراهقة تحديداً هويتها الشخصية الفردية بسبب تماهيها مع الأخريات، وعدم معرفتها بأهدافها الشخصية)).
وعلقت ((في هذه المرحلة تحتاج المعلمة إلى تشجيع الطالبات للتعبير عن آرائهن، ومحاولة إشغال الطالبات المشاغبات من خلال الأنشطة والمهام، وتكوين علاقه جيدة معهن لمساعدتهن على تعديل السلوك. ومن ناحية أخرى، هناك دور الأسرة في التعرف على الصديقات، وتوجيه ابنتهن ومساعدتها على اختيار صديقات يساعدنها على تطوير شخصيتها من الناحية الإيجابية)).
من وجوه وصور شغب الطالبات
ـ اعتداء الطالبات الأكبر سنا على الأصغر
ـ فرض السيطرة من قبل طالبة أو أكثر على بعض زميلاتها
ـ السخرية والتوبيخ والتهديد وحتى الاعتداء وسرقة الممتلكات من الأخريات
ـ رفع الصوت حتى على المعلمات أو رسم علامات الاستياء على الوجه عند التعامل معهن

MENAFN10102024000089011017ID1108768879

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