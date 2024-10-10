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401.6 مليار ريال تدعم 4 جهات حكومية

10/10/2024 11:22:08 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما كشفت مبادرة ((قافلة)) التمويل، إجمالي برامج الدعم المالي ((التمويل والقروض))، التي قدمتها 4 جهات حكومية: ((صندوق التنمية الصناعية السعودية، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعية))، بـ 401.6 مليار ريال، أوضح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اعتزامه إطلاق منتج تمويلي ((جديد)) في الفترة المقبلة، تحت مسمى ((بطاقات الائتمان))، يستهدف جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية (متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة)، وحد ائتماني ((متجدد))، يتيح للمنِشآت إعادة استخدام التمويل بعد السداد، والمنتج يقبل المنشآت، التي زاولت النشاط لمدة سنة واحدة على الأقل، وتمويل يصل حتى مبلغ 250 ألف ريال.
الأول في الاستثمار الجريء
أشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت))، إلى استهداف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج الإجمالي خلال الـ 5 أعوام المقبلة إلى 35%، من خلال شركاء الهيئة: ((18 جهة استثمارية وتقنية مالية، و10 بنوك تجارية، و17 شركة تمويلية))، باستهداف ((مرحلة الفكرة، والمنشآت الصغيرة، والمنشآت متناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة))، ووفقًا لتقرير رسمي، بلغ حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت من الشركات والبنوك التجارية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري إلى 293.4 مليار ريال، الوصول إلى المركز الأول في إجمالي حجم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
16 شريكًا
أبان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البنك، أنجز 3 نماذج تمويل، و6 منتجات تمويلية جديدة، و16 شريكًا من البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات التقنية المالية، واستفاد من الدعم المالي في البنك منذ تأسيسه حتى وقتنا الحالي أكثر من 700 منشأة.
المشاريع الابتكارية
أوضح صندوق التنمية الزراعية، أن إجمالي القروض المقدمة من الصندوق 479.5 ألف قرضًا، منها حجم التمويل للمشاريع المتخصصة ذات البعد الاستراتيجي (الدواجن: بقيمة 6 مليار ريال لـ 1402 قرضًا، البيوت المحمية: بقيمة 3.5 مليارات ريال لـ 497 قرضًا، الاستزراع المائي: بقيمة 1.2 مليار ريال لـ 73 قرضًا)، ومن الأنشطة الممولة والمدعومة في الصندوق الكشف عن برنامج إقراض المشاريع الابتكارية والنوعية وبراءات الاختراع.
192 وسيط
بين بنك التنمية الاجتماعية، أن هناك 3 آثار اقتصادية واجتماعية لمنتجات البنك المختلفة، وهي:
01- الحماية، سد الاحتياجات الأسرية عبر تقديم تمويل اجتماعي وتحقيق أثر ملموس (على مدى 53 عامًا، حجم التمويل بـ 117 مليار ريال، 2.9 مليون مستفيد مباشر، و9.5 مليون مواطن لامست حياتهم).
02- الاكتفاء، تمكين الأفراد والأسر المنتجة من تحقيق عوائد أنماط العمل الحر (منذ 22 عامًا، حجم التمويل 19 مليار ريال، 452 ألف أسرة منتجة ومزاول للعمل الحر، و192 وسيط تمويل).
03- الإنتاج، دعم المنشآت الصغيرة والناشئة لتعزيز المحتوى المحلي واستحداث وظائف مستدامة (منذ 17 عامًا، حجم التمويل 19 مليار ريال، و46 ألف منشأة ناشئة وصغيرة، و130 ألف وظيفة).
تحويل 11 فرعًا
أكد بنك التنمية الاجتماعية، أن مركز دلني للأعمال، استفاد منه أكثر من 173 ألف مستفيد، و573 ورشة عمل، والمستشارين 1908 مستشارًا و66 ألف جلسة استشارية، وبرنامج ((جادة 30))، تضم 950 مساحة عمل مشتركة لخدمة رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وتم تحويل 11 فرعًا إلى مناطق تنمية وتطوير، وقد استفاد منها 12 ألف مستفيد، و214 منشأة تجارية محتضنة، واستحداث البرنامج في الأحساء قريبًا، وبالبنك أكثر من 30 علامة تجارية ضمن منتج تمويل مشاريع الامتياز التجاري.
التعدين واللوجستي
بيّن صندوق التنمية الصناعية السعودية، أن هناك علاقة طردية بين حجم التمويل الصناعي مع الناتج المحلي الصناعي في المملكة، وامتد تمويل الصندوق أخيرًا ليشمل التعدين والقطاع اللوجستي، وذلك ضمن ميزانية تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويعمل الصندوق على تقديم الاستشارات للمستثمرين في استراتيجية، وزيادة كفاءة الطاقة، وتقليل التكاليف.
حجم الدعم المالي:
صندوق التنمية الصناعية: 180 مليار ريال.
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 800 مليون.
صندوق التنمية الزراعية: 65.8 مليار ريال.
بنك التنمية الاجتماعية: 155 مليار ريال.
إحصائيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية:
. إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة: أكثر من 1.3 مليون
. نسبة التسهيلات المقدمة للمنشآت من إجمالي التسهيلات: 8.9%
. نسبة نمو إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت: 6.5%
. فرع بنك التنمية الاجتماعية في الأحساء
منح قروضًا بقيمة إجمالية 6.5 مليار ريال.
منح تمويلات بقيمة إجمالية 280 مليون ريال لمنتجات وبرامج قطاع العمل الحر.

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