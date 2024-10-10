401.6 مليار ريال تدعم 4 جهات حكومية

(MENAFN
- Al Watan)
فيما كشفت مبادرة ((قافلة)) التمويل، إجمالي برامج الدعم المالي ((التمويل والقروض))، التي قدمتها 4 جهات حكومية: ((صندوق التنمية الصناعية السعودية، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعية))، بـ 401.6 مليار ريال، أوضح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اعتزامه إطلاق منتج
تمويلي ((جديد)) في الفترة المقبلة، تحت مسمى ((بطاقات الائتمان))، يستهدف جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية (متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة)، وحد ائتماني ((متجدد))، يتيح للمنِشآت إعادة استخدام التمويل بعد السداد، والمنتج يقبل المنشآت، التي زاولت النشاط لمدة سنة واحدة على الأقل، وتمويل يصل حتى مبلغ 250 ألف ريال. الأول في الاستثمار الجريء
أشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت))، إلى استهداف رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج الإجمالي خلال الـ 5 أعوام المقبلة إلى 35%، من خلال شركاء الهيئة: ((18 جهة استثمارية وتقنية مالية، و10 بنوك تجارية، و17 شركة تمويلية))، باستهداف ((مرحلة الفكرة، والمنشآت الصغيرة، والمنشآت متناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة))، ووفقًا لتقرير رسمي، بلغ حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت من الشركات والبنوك التجارية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري إلى 293.4 مليار ريال، الوصول إلى المركز الأول في إجمالي حجم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
16 شريكًا
أبان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البنك، أنجز 3 نماذج تمويل، و6 منتجات تمويلية جديدة، و16 شريكًا من البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات التقنية المالية، واستفاد من الدعم المالي في البنك منذ تأسيسه حتى وقتنا الحالي أكثر من 700 منشأة. المشاريع الابتكارية
أوضح صندوق التنمية الزراعية، أن إجمالي القروض المقدمة من الصندوق 479.5 ألف قرضًا، منها حجم التمويل للمشاريع المتخصصة ذات البعد الاستراتيجي (الدواجن: بقيمة 6 مليار ريال لـ 1402 قرضًا، البيوت المحمية: بقيمة 3.5 مليارات ريال لـ 497 قرضًا، الاستزراع المائي: بقيمة 1.2 مليار ريال لـ 73 قرضًا)، ومن الأنشطة الممولة والمدعومة في الصندوق الكشف عن برنامج إقراض المشاريع الابتكارية والنوعية وبراءات الاختراع. 192 وسيط
بين بنك التنمية الاجتماعية، أن هناك 3 آثار اقتصادية واجتماعية لمنتجات البنك المختلفة، وهي:
01- الحماية، سد الاحتياجات الأسرية عبر تقديم تمويل اجتماعي وتحقيق أثر ملموس (على مدى 53 عامًا، حجم التمويل بـ 117 مليار ريال، 2.9 مليون مستفيد مباشر، و9.5 مليون مواطن لامست حياتهم).
02- الاكتفاء، تمكين الأفراد والأسر المنتجة من تحقيق عوائد أنماط العمل الحر (منذ 22 عامًا، حجم التمويل 19 مليار ريال، 452 ألف أسرة منتجة ومزاول للعمل الحر، و192 وسيط تمويل).
03- الإنتاج، دعم المنشآت الصغيرة والناشئة لتعزيز المحتوى المحلي واستحداث وظائف مستدامة (منذ 17 عامًا، حجم التمويل 19 مليار ريال، و46 ألف منشأة ناشئة وصغيرة، و130 ألف وظيفة). تحويل 11 فرعًا
أكد بنك التنمية الاجتماعية، أن مركز دلني للأعمال، استفاد منه أكثر من 173 ألف مستفيد، و573 ورشة عمل، والمستشارين 1908 مستشارًا و66 ألف جلسة استشارية، وبرنامج ((جادة 30))، تضم 950 مساحة عمل مشتركة لخدمة رواد الأعمال وممارسي العمل الحر، وتم تحويل 11 فرعًا إلى مناطق تنمية وتطوير، وقد استفاد منها 12 ألف مستفيد، و214 منشأة تجارية محتضنة، واستحداث البرنامج في الأحساء قريبًا، وبالبنك أكثر من 30 علامة تجارية ضمن منتج تمويل مشاريع الامتياز التجاري. التعدين واللوجستي
بيّن صندوق التنمية الصناعية السعودية، أن هناك علاقة طردية بين حجم التمويل الصناعي مع الناتج المحلي الصناعي في المملكة، وامتد تمويل الصندوق أخيرًا ليشمل التعدين والقطاع اللوجستي، وذلك ضمن ميزانية تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويعمل الصندوق على تقديم الاستشارات للمستثمرين في استراتيجية، وزيادة كفاءة الطاقة، وتقليل التكاليف.
حجم الدعم المالي:
صندوق التنمية الصناعية: 180 مليار ريال.
بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة: 800 مليون.
صندوق التنمية الزراعية: 65.8 مليار ريال.
بنك التنمية الاجتماعية: 155 مليار ريال.
إحصائيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية:
. إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة: أكثر من 1.3 مليون
. نسبة التسهيلات المقدمة للمنشآت من إجمالي التسهيلات: 8.9%
. نسبة نمو إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت: 6.5%
. فرع بنك التنمية الاجتماعية في الأحساء
منح قروضًا بقيمة إجمالية 6.5 مليار ريال.
منح تمويلات بقيمة إجمالية 280 مليون ريال لمنتجات وبرامج قطاع العمل الحر.
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