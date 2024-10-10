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برامج الواقع والعب يلا - جريدة الوطن السعودية

10/10/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)التواصل بين الذكور والإناث في هذا العالم - داخل أي إطار - لا يمكن أن يصل إلى درجة التفاهم والتجانس والتوافق، هذا أمر مستحيل!، لذا فثنائية ((الحب والتفاهم)) بين الزوجين، التي يحلم بها الذكور، وتتوهمها الإناث، أمر غير مهم بالعلاقة بين طرفين، لا يمكن لعاقل أن يضع ((الحب والتفاهم)) ضمن أركان الحياة الزوجية ((المستقرة)).
(2)
((السعادة)) وهمٌ تحت السماء السابعة، لذا دعونا نتحدث عن استقرار الحياة الزوجية لا ((السعادة))، الحياة الزوجية تقوم على ثنائية ((العقل والرحمة))، فالعقل ركن رئيس في استقرار المنزل، يجعل الطرفين يرتبان أولوياتهما، ويحجّمان مشاكلهما، ويتنازلان لرضا بعضيهما، ويقدران كيان الأسرة، وهذا ما يصنعه العقل، وتعززه الرحمة، لدرجة أن ((طرف)) قد لا يشعر بـ((التفاهم)) ولكن يغلّب ((الفهم)).
(3)
برامج الواقع التي تجمع الذكور بالإناث في منزل واحد، وعلى كل فرد البحث عن الطرف الأقرب لشخصيته، وقلبه، في مشروع لا تخفى أهدافه على ((نحرير)) ألمعي، هذه البرامج تعزز - بصفاقة يعز نظيرها - ثنائية ((الحب والتفاهم)) الواهمة.
(4)
برامج الواقع اللاهثة خلف المال على حساب ((المجتمع))، والتي تروّج للعلاقات الحرة بين الذكور والإناث، يتم دعمها بـ((بروباجندا)) عالية، وتحليل يومي للأحداث السخيفة عبر ((السوشيال ميديا))، في إطار الدعم المشبوه و((دغدغة)) مشاعر المراهقين، وأحلام المراهقات.
(5)
لا توجد برامج واقع للعلم، للمعرفة، للقراءة، للتقنية، للمستقبل، يوجد فقط أجساد عارية، وملابس غريبة، وكؤوس مكسورة، وتمثيليات فاشلة، ومشاجرات مفتعلة، وحب كاذب، وإملاءات خبيثة.
(6)
الهدف الاقتصادي المال، والهدف الإستراتيجي ضرب المجتمعات المحافظة، ونظام الأسرة، ((الليبرالية الشرسة)) قد ضاقت ذرعا بالسياسات التدريجية البطيئة للتخلص من ضوابط الدين، والأسرة، والتقاليد، فطفقت تصنع القدوات التافهة، وتمرر الأفكار السامة، لتشجيع الشباب على عقد العلاقات المفتوحة، والتحرر من المبادئ القديمة كالشرف، والغيرة، والزواج.

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