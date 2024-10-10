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كتب تتحدث عن الزمان والكواكب والنجوم

10/10/2024 11:19:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تاريخ موجز للزمان
يصنف كتاب A Brief History of Time ((تاريخ موجز للزمان)) للفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج كأحد أكثر الكتب تأثيرًا في مجال الفيزياء الفلكية.
يهدف الكتاب إلى شرح المفاهيم الأساسية للكون بطريقة يمكن للجميع فهمها، بغض النظر عن خلفيتهم العلمية.
يبدأ هوكينج بشرح نظرية الانفجار العظيم، ثم ينتقل إلى شرح النظرية النسبية لأينشتاين وكيفية تأثيرها على فهمنا للزمان والمكان.
يتناول الكتاب أيضًا موضوع الثقوب السوداء، وهي مناطق في الفضاء تتميز بجاذبية قوية جدًا لدرجة أن الضوء لا يمكنه الهروب منها. يشرح هوكينج كيف تتشكل هذه الثقوب وما هي تأثيراتها على الكون. بالإضافة إلى ذلك.
ما يميز هذا الكتاب هو قدرة هوكينج على تبسيط المفاهيم العلمية المعقدة باستخدام تشبيهات واستعارات بسيطة. على سبيل المثال، يستخدم هوكينج فكرة ((السهام الزمنية)) لشرح كيفية تدفق الزمن في اتجاه واحد فقط. كما يقدم الكتاب نظرة عامة على النظريات الحديثة في الفيزياء، مثل نظرية الأوتار ونظرية الأكوان المتعددة، التي تقترح وجود أكوان موازية لكوننا.
يمتاز ((تاريخ موجز للزمان)) بأسلوبه السلس والمباشر، ويمكن للقراء من جميع الأعمار والخلفيات الاستمتاع بهذا الكتاب والاستفادة منه.
كتاب مصنع الكواكب
يعد The Planet Factory ((مصنع الكواكب)) للفيزيائية الفلكية إليزابيث تاسكر استكشاف شامل لعالم الكواكب الخارجية، وهي الكواكب التي تقع خارج نظامنا الشمسي.
يهدف الكتاب إلى تقديم نظرة عامة على الاكتشافات الحديثة في هذا المجال وكيفية تأثيرها على فهمنا للكون.
تبدأ تاسكر بشرح التقنيات المستخدمة لاكتشاف الكواكب الخارجية، مثل طريقة العبور وطريقة السرعة الشعاعية. وتشرح تاسكر كيف يمكن لهذه التقنيات أن تكشف عن وجود كواكب تدور حول نجوم بعيدة، حتى لو كانت هذه الكواكب غير مرئية بشكل مباشر. كما تناقش التحديات التي تواجه العلماء في هذا المجال، مثل التمييز بين الكواكب الحقيقية والظواهر الفلكية الأخرى.
يتناول الكتاب أيضًا موضوع ((المنطقة الصالحة للحياة))، وهي المنطقة حول نجم حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطح كوكب. وتشرح تاسكر كيف يمكن لهذه المنطقة أن تكون مفتاحًا للبحث عن حياة خارج الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يناقش الكتاب أنواع الكواكب المختلفة التي تم اكتشافها، مثل الكواكب الغازية العملاقة والكواكب الصخرية الصغيرة، وكيف يمكن أن تكون هذه الكواكب مختلفة تمامًا عن كوكب الأرض.
ما يميز هذا الكتاب هو أسلوب تاسكر السلس والمباشر، الذي يجعل المفاهيم العلمية المعقدة سهلة الفهم. تستخدم تاسكر العديد من الأمثلة والقصص الواقعية لتوضيح النقاط الرئيسة، مما يجعل الكتاب ممتعًا ومفيدًا للقراء من جميع الأعمار والخلفيات.
الإمساك بغبار النجوم
لا يخرج كتاب Catching Stardust ((الإمساك بغبار النجوم)) للكاتبة ناتالي ستاركاي عن كونه استكشافا رائعا لعالم المذنبات والكويكبات، وهي من بين أقدم الأجرام السماوية في نظامنا الشمسي. يهدف الكتاب إلى تقديم نظرة شاملة على هذه الأجرام وكيفية تأثيرها على فهمنا للكون.
تبدأ ستاركاي بشرح كيفية تشكل المذنبات والكويكبات من سحابة من الغاز والغبار التي استضافت الشمس والكواكب في نهاية المطاف. تشرح كيف يمكن لهذه الأجرام أن تكون بمثابة ((كبسولات زمنية)) تحمل معلومات عن نشأة النظام الشمسي. كما تناقش الكاتبة كيفية استخدام المركبات الفضائية لدراسة هذه الأجرام والكشف عن أسرارها.
يتناول الكتاب أيضًا موضوع تأثير المذنبات والكويكبات على كوكب الأرض. تشرح ستاركاي كيف يمكن لهذه الأجرام أن تكون مسؤولة عن جلب الماء والمواد العضوية إلى الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يناقش الكتاب كيفية استخدام هذه الأجرام لتشكيل قصة مستقبل الأرض، مثل حماية كوكبنا من الكوارث الفضائية واستعادة المواد الخام القيمة منها.

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