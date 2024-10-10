Friday, 11 October 2024 07:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الانتصار العسكري لإسرائيل لا يحقق السلام

10/10/2024 11:19:52 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، يرى المراقبون أن تحقيق إسرائيل انتصارا حاسما على خصومها لن يخلق الظروف الملائمة للرئيس الأمريكي المقبل للدفع باتجاه محادثات سلام جديدة في المنطقة.
وذكر محمد حافظ، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في كلية الدراسات العليا البحرية: ((لقد رأينا هذا يحدث من قبل، حيث تفوز إسرائيل تكتيكيا بالحرب أو المعركة، وبعد بضع سنوات تنهض المجموعات نفسها من الرماد، وأحيانا تصبح أقوى. في نهاية المطاف، يتطلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني حلا سياسيا)).
ويرى حافظ ومراقبون آخرون للشرق الأوسط ومسؤولون سابقون في الأمن القومي الأمريكي ودبلوماسيون أن إسرائيل الأقوى لن تفتح بالضرورة الباب أمام تحقيق اختراق دبلوماسي في المستقبل، خاصة في ظل وقوف السياسة الإسرائيلية والأمريكية الداخلية في الطريق.
توازن القوى
تساءل آخرون عن فكرة أن تحقيق إسرائيل انتصارا عسكريا واضحا على أعدائها من شأنه أن يغير بشكل جذري توازن القوى في المنطقة.
وقال دانييل بايمان، أستاذ في جامعة جورج تاون: ((كانت إسرائيل بالفعل أقوى من جيرانها المباشرين، وهذا ليس تغييرا كبيرا)). وأضاف: ((بغض النظر عن النتيجة التي ستنتهي إليها الحرب، فمن غير المرجح أن تتخلى إيران عن إستراتيجيتها المتمثلة في دعم الجماعات الوكيلة ضد إسرائيل)).
وأوضح جون ماكلولين، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أنه إذا ترك نتنياهو منصبه بعد الحرب فمن الممكن ((أن نتخيل أي فرصة)) لمفاوضات دبلوماسية جديدة.
استمرار الجماعات
بيّن محللون في الشرق الأوسط وخبراء عسكريون أن إسرائيل نجحت بالفعل في إعادة تأسيس قوتها الردعية العسكرية بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وأضاف حافظ: ((لقد استعادوا بالتأكيد قدرتهم على الردع)).
وقالت مارا رودمان، التي عملت مبعوثة للسلام في الشرق الأوسط في إدارة أوباما: ((هناك بعض الديناميكيات الإقليمية المختلفة بشكل كبير، وأصحاب المصالح الذين ربما تغيرت مصالحهم بعض الشيء على مدى العام الماضي، وهذا يمثل فرصة لإعادة ترتيب الطاولة للرئيس الأمريكي القادم)).
واستطردت: ((هذا الرئيس سيظل يواجه بعض العقبات والتحديات نفسها كما كان من

دور ترمب
قد يختلف اتجاه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل كبير اعتمادًا على من سيفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث دعا الرئيس السابق دونالد ترمب إلى إنهاء القتال في غزة. وفي الأسبوع الماضي، وصف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله بأنه ((غير مقبول)). مع ذلك، لم يصل ترمب إلى حد الدعوة صراحة إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما لم يضع خطة مفصلة للمنطقة فور انتهاء الحرب.
وعندما كان رئيسًا، اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي الخطوة التي انتقدها معارضوه بشدة بوصفها انتكاسة لمحادثات السلام المستقبلية.
كما أقام ترمب علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عارض قيام دولة فلسطينية طوال معظم حياته السياسية التي استمرت عقودا من الزمن.
تأييد هاريس
من الجهه الأخرى، فإن المنافسة الديمقراطية نائبة الرئيس، كامالا هاريس، هي من المؤيدين الصريحين لخطة إدارة بايدن لما بعد الحرب في غزة، التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبينما أعربت هاريس عن دعمها حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، عبرت عن قلقها إزاء معاناة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في القتال.
وقالت في كلمتها أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي: ((حجم المعاناة مفجع في غزة))، مضيفة أنها تدعم مستقبل ما بعد الحرب، حيث ((يمكن للشعب الفلسطيني أن يدرك حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير)).
وعلى الرغم من أن هاريس قد تكون أكثر ميلا من ترمب إلى الدفع نحو خطة سلام شاملة، فإن الخبراء يقولون إن الرئيس الأمريكي المقبل ــ أيا كان ــ سيواجه مقاومة من إسرائيل في رسم مسار للمضي قدما بالشرق الأوسط.
تحديات أمريكا
ذكر برايان كاتوليس، زميل بارز في معهد الشرق الأوسط، أن كفاح إدارة بايدن للتأثير على إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر سلط الضوء على التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في المنطقة.
وقال: ((إنه تذكير بالحاجة إلى التواضع بشأن مدى قدرة الولايات المتحدة على تشكيل الأحداث))، حيث تعارض حكومة نتنياهو اليمينية إنشاء دولة فلسطينية.
وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الدعم الشعبي لخطة السلام الطويلة الأجل قد انخفض بين الإسرائيليين، وأن هذا الشعور يشترك فيه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.
كما يُنظَر إلى السلطة الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها فاسدة وغير قادرة على حكم دولة مستقبلية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وسوف تنتقل كل هذه القضايا إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.
ويواجه نتنياهو معارضة في الداخل، لكنه لا يواجه منافسا سياسيا جادا مناهضا للحرب من اليسار أو ضغوطا داخلية لعكس موقفه من حل الدولتين. وما دام بقي في السلطة، فمن المرجح أن يرفض نتنياهو أي جهود من قِبل ترمب أو هاريس لإجباره على الجلوس على طاولة المفاوضات، كما يقول حافظ.
السيطرة الأمنية
وينقسم المجتمع الإسرائيلي أيضًا بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه المستقبل الآمن، فهناك جدل مفتوح حول ما إذا كانت إسرائيل في حاجة إلى فرض سيطرتها الأمنية الكاملة على غزة بعد الحرب، ويبقى أن نرى إلى متى ستبقى القوات الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان.
في الوقت نفسه، ينظر العديد من الإسرائيليين إلى إيران، التي تعمل على تطوير برنامجها للأسلحة النووية، باعتبارها التهديد الأعظم الذي تواجهه البلاد.
وقال حافظ: ((لا يوجد ما يدعم فكرة أن إسرائيل المنتصرة سترى النور بطريقة أو بأخرى، وتقرر استغلال هذه الفرصة لإحلال السلام مع

الرد الإسرائيلي:
هاجمت إسرائيل حماس في حملة عسكرية لا هوادة فيها بغزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات هناك.
أشعلت حماس الحرب بهجوم داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
لا تزال حماس تقاتل إسرائيل بنشاط في غزة، ولا تزال تحتجز نحو مائة رهينة.
قدرة حماس العسكرية تقلصت بشكل كبير، ولم تعد تشكل التهديد نفسه الذي كانت تشكله لإسرائيل قبل الحرب.
إسرائيل ألحقت خسائر فادحة بحزب الله في لبنان.
دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية ما يقرب من نصف ترسانة الأسلحة الضخمة التي يمتلكها الحزب في الأيام الأخيرة.
من المتوقع أن تؤدي العملية البرية التي شنتها إسرائيل في جنوب لبنان إلى تقليص قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيل.
أثار تصاعد التوترات في أعقاب الهجوم الصاروخي البالستي الإيراني على إسرائيل مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

MENAFN10102024000089011017ID1108768854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث