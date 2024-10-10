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سيارات تختفي دون علم أصحابها

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يعد غريبا أن تركن سيارتك في أحد المواقف أمام المحلات التجارية في جدة، ثم تخرج بعد قليل لتجد أنها قد اختفت.
تلك ليست مشاهد في أفلام فانتازيا، بل حقيقة تفاجأ بها عدد من أصحاب السيارات الذين فوجئوا بأن آليات سحب المركبات التي تستخدمها الشركة المشغلة للمواقف أمام المحلات التجارية في جدة قد سحبت سياراتهم دون إخطارهم ولو برسالة نصية، حتى أن كثيرين منهم بلغوا الجهات الأمنية بأن سياراتهم سرقت، ليكتشفوا بعد البحث عنها أن ((ونشات)) سحب المركبات التابعة لشركة تشغيل المواقف سحبتها بحجة وجود مخالفات متراكمة على أصحابها.
عشوائية في التعامل
تروي نادية الحربي أنها ركنت مركبتها أمام مطعم، وذهبت للبحث عن جهاز الدفع الآلي لسداد رسوم وقوفها، وحين عادت لم تجد مركبتها، فبادرت إلى إبلاغ الجهات الأمنية معتقدة أن سيارتها سرقت، وبعد سؤال المتسوقين أمام مركز تجاري قرب المطعم أبلغوها أن الشركة المشغلة للموقف تسحب المركبات عبر ((ونشات)) دون إخبار أصحابها، وذلك في حال وجود عدة مخالفات على المركبة، حيث يتم سحبها بعد 3 مرات من رصد مخالفة الوقوف دون دفع قيمة الموقف.
وأوضحت ((لم أتلق أي رسالة بوجود مخالفات علي من قبل الشركة المشغلة للمواقف))، وأكدت أن كثيرين وقعوا في الأمر نفسه دون معرفة وجود مخالفات عليهم.
وأشارت إلى أن ونشات الشركة تسحب المركبة دون إرسال رسالة لمالكها، وطالبت بأن تكون هناك آلية عمل كما في المرور بإخبار صاحب المركبة عبر الرسائل النصية بوجود مخالفات لا بد من تسديدها حتى لا يقع الشخص بهذا الموقف.
توقف قصير يعقبه السحبأفاد عبد العزيز الرشيدي أن الشركة المشغلة للمواقف فرضت مخالفات وسحبت مركبته بعد وقوفها 5 دقائق فقط أمام أحد المحلات دون إبلاغه بأنه تم سحبها.
وأوضح أنه ((لا بد من وضع آلية واضحة لهذه الشركة تلزمها بإرسال رسائل عبر الجوال لأصحاب المركبات بوجود مخالفات حتى يتم سدادها، وألا يتم سحب المركبات بطريقة عشوائية تجعل أصحابها يبحثون عنها في كل اتجاه ثم يكتشفون لاحقا أنها سحبت من قبل ونشات الشركة)).
وأوضح أنه راجع الشركة التي فرضت عليه مخالفة 500 ريال بحجة مخالفات متراكمة.
إعادة آلية العمل
يبين غازي أحمد أنه لا بد من ربط المخالفات برسائل جوال كي يكون صاحب المركبة على علم بما عليه من مخالفات، وقال ((هذا حق من حقوق صاحب المركبة، ويفترض ألا تسحب مركبته دون إخباره)).
وتابع ((جميع الشركات المشغلة للمواقف في الدول الأخرى ترسل رسائل نصية لمالك المركبة بوجود مخالفات لا بد من تسديدها وإلا تتعرض المركبة للسحب من قبل الشركة المشغلة للمواقف، وما يحدث حاليا عمل عشوائي غير منظم، وطالب بتدخل المرور لإعادة هيكلة عمل آلية تلك الشركات التي يكون ضحيتها أصحاب المركبات)).
حق المالك
من جهته، أوضح المستشار القانوني فهد إبراهيم أن من حق صاحب المركبة أن يُبلغ عن وجود مخالفات عليه، ولا بد من تسديدها وإلا تعرضت مركبته للسحب في حالة وقوفها في المواقف المدفوعة دون دفع المخالفات، وبعد تجاوزها 3 مخالفات.
وأوضح ((في حال عدم إبلاغ صاحب المركبة عن المخالفات وسحب المركبة فإنه يحق له الاعتراض إذا لم ترسل له رسائل بالمخالفات التي لا بد من دفعها))، وطالب الشركات المشغلة للمواقف المدفوعة بوضع آلية جديدة مع الجهات المختصة تضمن إرسال رسائل بالمخالفات حتى لا يفاجأ صاحب المركبة بسبحها بحجة تراكم المخالفات التي لا يعرفها عليها.
مواقف مدفوعة
سبق لوزارة الشؤون البلديات والإسكان أن أطلقت خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، بهدف تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري في مدن المملكة، ويحد من التأثير السلبي على حركة المرور ويعزز السلامة المرورية.
وأوضحت الوزارة أن اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة تهدف إلى تنظيم أعمال تأجير مواقف السيارات في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو في الأراضي الفضاء.
واشترطت على أصحاب المواقف المدفوعة أن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة وحتى خروجها من المواقف على الأقل، وأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية طوال فترة وقوفها في مواقف السيارات.
من أهداف مشروع المواقف المدفوعة
- توفير مساحة أكبر للمشاة والمتسوقين لضمان سهولة الانتقال والحركة
- تنظيم المواقف والأرصفة لتحقيق الانسيابية المرورية
- سرعة تلبية احتياجات عربات الطوارئ والإسعاف وآليات الدفاع المدني
- إعادة تأهيل الأرصفة بحيث تكون آمنة للمشاة بشكل عام ولذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص
- توفير مواقف أكثر وتنظيم عملية استخدام المواقف
- تمكين أكبر عدد ممكن من الاستفادة من الموقف الواحد
- منع الوقوف الخاطئ وتعطيل الحركة والوقوف على الأرصفة

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