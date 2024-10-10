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الاستشارات الإدارية الفردية عمل حر

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر مجلس الوزراء هذا الأسبوع نقل اختصاص الترخيص ((لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد)) من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر. وتستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة 6 أشهر.
ما الاستشارات الإدارية؟
يعد مجال الاستشارات الإدارية من أسرع القطاعات نموًا في المملكة، والاستشارات الإدارية هي مجموعة من الخدمات والحلول التي تدعم وتطور الأعمال في المنشآت، للوصول إلى أعلى مستويات النمو والأداء وتساعدها في تحقيق أهدافها.
وتهدف الاستشارات الإدارية إلى معالجة المشكلات المعقدة، وتحديد استراتيجيات النمو في المنشآت وتطويرها، وتساعد قادة المنشآت على اتخاذ القرارات والإجراءات السليمة التي من شأنها تعزيز أداء العمل، وتحسين العمليات، وزيادة الإنتاجية والربحية.
ويمكن للمستشارين الإداريين توفير الدعم والحلول في عدة تخصصات ومنها على سبيل المثال: إدارة الأعمال، والعمليات التشغيلية، وإدارة المخاطر في المنشآت، وإدارة الاستراتيجية والتخطيط، والتسويق والمبيعات، وإعادة الهيكلة التنظيمية، والاندماج والاستحواذ.
جمعية الاستشاريين الإدرايين
وهي جمعية مهنية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعني بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير وتعميق أثرها ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري كما أنها تلبي تطلعات الممارسين من حيث تبادل الخبرات المهنية ووضع المعايير المثلى لقياس الأداء.
وتم تأسيس جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية رقم 1931 بناء على قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 162847، كأول جمعية مهنية تعنى بتطوير وتمكين مهنة الاستشارات الإدارية بأعلى المعايير ودعم وتعزيز الكفاءات في القطاع الاستشاري.
وتم تأسيس الجمعية من قبل نخبة من خبراء وقيادات قطاع الاستشارات الإدارية، والعضوية في الجمعية متاحة لجميع الممارسين والمهتمين في قطاع الاستشارات الإدارية في السعودية.
استشارات إدارية تحتاجها المنشـآت يوجد العديد من الاستشارات الإدارية التي تحتاجها المنشآت لتطوير أداها ولتنمية أعمالها ومن أبرزها: الاستشارات الاستراتيجية، وهي الاستشارات التي تركز على الخطة طويلة الأجل للمنشأة. وتهدف إلى وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وقد تسعى لتحقيق أهداف معينة، والمساعدة في الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى.
وهناك استشارات الموارد البشرية، وهي مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تطوير إدارة الموارد البشرية، وزيادة رضا الموظفين، وتعزيز أدائهم، وتحسين إنتاجيتهم، وحل النزاعات بينهم.
وتوجد استشارات العمليات، وهي حلقة الوصل بين الاستراتيجية والتنفيذ، إذ تضع خطط التغيير والتطوير، وتوضح الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف، وتحسين العمليات.
أما الاستشارات التقنية فتهدف لتعزيز أداء تكنولوجيا المعلومات في المنشأة، وضمان حماية بيانات العملاء والحفاظ على سريتها، والتأكد من عدم قرصنتها. فغالبًا ما يُقدم المستشار التقني، استشارات إدارية تكنولوجية تتعلق بالأنظمة الرقمية، والاستخدام الأمثل للبرامج والأدوات الحديثة لزيادة الكفاءة وتحسين تجربة العملاء.
وأخيرًا توجد الاستشارات التنظيمية، وتستفيد من هذه الاستشارات غالبًا إدارات التغيير وإدارات التحول، وتشتمل الاستشارات التنظيمية على تقييم وتطوير الهياكل التنظيمية الداخلية، وعمليات الدمج والاستحواذ، وتطوير السياسات الداخلية، وتبسيط الإجراءات وطرق الأداء، وإدارة البرامج والمشاريع، وغيرها من الجوانب التنظيمية المرتبطة باستراتيجيات المنشأة.
الشروط التي وضعتها وزارة التجارة للحصول على الترخيص
- أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية، أو من مواطني دول الخليج.
- أن يكون حاصلًا على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى من خارج المملكة معادلة من وزارة التعليم، وفي حال أن شهادة المؤهل العلمي من داخل المملكة باللغة الإنجليزية يتم ترجمتها من مكتب مترجم معتمد.
- أن يكون المؤهل العلمي مرتبطًا بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها.
- أن تكون الخبرة العملية موثقة في التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومتوافقة مع المؤهل العلمي ومرتبطة بالمهنة التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها، مع شهادة خبرة من الجهة تثبت الخبرة العملية والمسمى الوظيفي باللغة العربية.
- أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب المؤهل العلمي والخبرة العملية الترخيص يسري لمدة 3 سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له، يقدمه قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 60 يومًا على الأقل تصنف التراخيص إلى ثلاث فئات: (ممارس- أخصائي- خبير) وفق المؤهل العلمي والخبرة العملية للمتقدم.

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