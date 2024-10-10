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الثقافة والهوية داخل المجتمعات المحدودة

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) لا نعلم أية إنسانية ستخرج يومًا من آلة الاستنساخ البشري. ولكن لا تزال كل أنا، حتى الآن، مفردة فريدة وغير قابلة للاختزال إلى أنت. وفرادتها، أو هويتها، منقوشة في كل شعرة من شعرها، وفي أطراف أناملها. والحق أن ما من أنا إلا وهي ثقافة. فالأنا ليس خواء. والثقافة التي لا توجد بالفعل إلا عندما تتحقق في أنا، تشارك حتمًا في هذه الأنا، وتقترن بقسماتها وملامحها، وهي إذ تتحقق في أنا مفردة وفريدة، تصبح هي نفسها مفردة وفريدة. ومن الجائز لقائل أن يقول في حد أقصى، أن ثمة ثقافات بقدر ما توجد أنات، كيانات لا يمكن اختزال أحدها إلى آخر. لقد ركز مارتن بوبر وإمانويل لفيناس كثيرًا على الطابع غير الاختزالي للأنا، المأخوذة في ((وحشة الوجود))، أي في نهائية الهوية. فكل يحمل في ((وحشة الوجود))، الخاتم المميز لبصمات أصابعه، ولون شعره وحدقة عينه. والهوية الفردية، في الوقت الحاضر ومن دون استباق لنتائج الاستنساخ، ليست في خطر. وهذا وجه من وجوه المسألة.
غير أن مارتن بوبر وإمانويل لفيناس قد ركزا أيضًا على العلاقة بالآخر، بالـ((أنت)) الذي يقوم بدور المرآة، أو الكاشف، الذي يظهر ما هو مكنون من صورة الأنا. فالمجتمع، بعبارة أخرى ضروري لبروز الهوية. والواقع أن هذا المجتمع يمكن أن يكون محدودًا ضيقًا، اختزاليًا، مغلقًا ومجردًا للفرد من حوار بين العوالم الثقافية
أو منبسطًا، واسعًا، محررًا ومنفتحًا. كلما كانت الجماعة محدودة كانت نزاعة إلى الامتلاك. فالرجل العضو في رهط بدائي، كان قليل شخصيته، الأنا خاصته، الاختلاف عن رهطه إلى حد أن شخصيته الفردية، قليلًا ما كانت تبرز من شخصية الرهط العامة. لم يتمكن الفرد من الظهور وتأكيد فرادته إلا مع تراخي صلات الرهط البدائي تدريجيًا، وهي ظاهرة كثيرًا ما تكرر وصفها. وما العولمة بالظاهرة الجديدة: إنها عملية مندرجة في سياق التاريخ ومحور التطوّر الاجتماعي. والجديد إنما هو أن هذه العملية قد خرجت عن مسلك الجادة العامة. والحاصل، أن ليس لأي أنا أن يوجد بمفرده، من دون أنت يكشفه لذاته، ويعكس له صورته، ويمكنه من إدراك اختلافه، ويخصبه بكل ما للكلمة من معاني. والأنا لا يبرز إلا في تعدّد الاختلافات، وأيضًا في تشابه التخصيبات المتبادلة. فقوام كل ثقافة إذًا منوط حتمًا بالهوية الفردية المعمولة من التباينات المتفاوتة الدرجات، وبالهوية الجماعية المعمولة من التشابهات المتفاوتة التلاوين. ومن الجائز أن تجري عملية التباينات والتشابهات من حيث الثقافة والهوية داخل المجتمعات المحدودة النطاق - الرهط، العشيرة، القبيلة، إلخ - أو المجتمعات الأوسع نطاقًا.
ولم تزل حركة التاريخ، ومثلها حركة التطور بصورة عامة، تتوجه توجهًا لا يقاوم من البساطة إلى التركيب، من المجتمعات الصغرى إلى المجتمعات الكبرى المتزايدة الشمول والنازعة إلى العالمية. ويعود الفضل إلى أرنولد توينبي في تبيين كيف أن الحضارات فانية كلها. غير أن الحضارة تستمر، في مسيرتها الدائمة نحو المزيد من التركيب والعولمة، منقادة لقانون التطور العام. فهل دخلنا اليوم مع طرق المعلومات الدولية، في عصر الحضارة والثقافة، على نطاق العالم؟
1996*
* باحث ومؤرخ تونسي ((1921 - 2017))

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