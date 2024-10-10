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كله كان ليوم لبنان

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) هذا الصراع الأقدس، الذي أطلق الشعب اللبناني من وعيه الحر إعصاره، مضى هادرا يزرع السفوح والروابي بالبطولات ويحمل إلى الدنيا - ما اتسعت الدنيا - الشهداء، وتهاويل الكبرياء، والتلاوين العبقرية للإرادة المتحدية المنتصرة. ثم ينعطف انعطاف قوس على الدهر، قاعدة له على الآفاق، وقاعدة له على الخلد،
وكان آخر، انبلج فجره في ليلنا الدامس يدفق بالأضواء فانكفأت هنالك شمطاء العهد بومة شوهاء، ترهب النور ويعشي مقلتيها الضياء.
وفخر هذا اليوم البطولي، أنه جاء تصحيحا ليوم بطولي قبله، فذاك أشار إلى أن لبنان ذو وجه عربي، وهذا أعلن في سمع الدنيا: أن لبنان ذو حقيقة عربية. على أن ذاك حرر لبنان من مستعمر على نحو ولون، وهذا حرره من الاستعمار على كل نحو وكل لون.
وهو - وإن اقترن هونًا ما بتنازع الفرقاء - كان لخيرهم جميعًا، وكسبًا لهم جميعًا، فأمريكا استقلت من مستعمر بعد تضحيات حمراء مثلما استقللنا، ولكنها لم تولد حقًا إلا بعد موران عاصف اتصل هبوبه بين شمال وجنوب، وأعني بعد مخاض لعله كان شاقًا عسيرًا، ولعله كان داميًا رهيبًا ومع ذلك جاء معقد الخير كله، لأن في ساحته ولدت الوحدة الأمريكية مولد السبيكة من البوتقة ولبنان، وقد استبد به مثل هذا المخاض، كان بشيرًا. بميلاده الحق، ميلاد وحدته الوطنية دون نزوات شمال وجنوب، وأعني دون نزوات طائفية القته في التيه عن حقيقته وطبيعة وجوده، زمنًا طويلًا.
ولقد سجل هذا اليوم فخرًا آخر: وهو أنه على صعيد لبنان جرت المعركة الحاسمة الفاصلة، للقومية العربية المنطلقة جميعًا إلى حيث تتبوأ مقعدها لتملي التاريخ من جديد، وأعني إلى غدها الأفضل الذي ترى فيه وجه أمسها الأفضل، كلاهما كسب حضاري، وإثراء إنساني، وتنضير يمسح وجه الأرض بالجمالات.
وفوق ذلك كله كان ليوم لبنان، فضل هذا الظفر الجديد الذي جسد القومية العربية تجسيدًا دوليًا، وكرسها تكريس الواقع التاريخي، في أكبر أندية الحق الدولي، كما هتك الأقنعة والحجب عن بادرة العدوان الأمريكي، وأنها لم تصب المثل الديمقراطية الرفيعة في الصميم فحسب، بل أصابت أول ما أصابت المثل الأمريكية التي تبجح بها في الدنيا حقًا، لقد انتحرت أمريكا هنا على عتبة عدوانها.. أجل لقد انتحرت بصغار فاجع، وداست باستخفاف البطولات التي شاءت أن تدفعها يومًا إلى قافلة الأحرار، وركب الساعين إلى الانعتاق والانتصار، ومشت على رفاة أقداسها في الحرية مشية الاستهتار وسعت بالحديد والنار، التوطيد دعائم الاستعمار، وهكذا مسخت معنى الحرية في تمثال حريتها، واستبدلت له بإكليل الغار، إكليل العار فيا رجل المتاريس: الذي لوحتك الشمس، إنما هي لثماتها على جبينك، ليظل جبينك مثل جبينها ينابيع أضواء. ولسوف يذكر لبنان، لبنان كله، أن من بين أناملك العشر تفجر خصب قلبه.
ولسوف يذكر أيضًا: أنك أنت الذي صمدت في الدروب أمام المخاوف لم تكن المروع، وإنما شققت بمنكبيك الدروب بين يديه إلى مجده.. وكان عطاؤك سمحًا وكان بذلك كريمًا (والجود بالنفس يعني غاية الجود). وقسمًا بتراب متاريسك، هذه الشائكة، أن لبنان في غده القريب سينحني في تذكاراته الكبرى أمامها رمزًا من رموز المحبة، لأنها كانت رمزًا من رموز الخلاص.
1958*
* لُغَوِيٌّ وَأديب لُبْنَانِيٌّ ((1914م - 1996)).

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