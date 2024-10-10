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الكائن وتجربة اختبار اللامتناهي

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) من ضمن المسار اللامحدود لتفاعل الشعري والفلسفي، ثمة منعطف واسع يضع كلاً منهما وجهاً لوجه، منعطف يغص بالمرايا العاكسة لماهيتهما المسكونة بروح الغرابة، تلك التي تُتقن فن التنكر لجميع التعريفات الصورية الطابع والتحديدات، وهذا بالذات ما دَفَعَ مارتن هايدغر للقول: ((إن الخاصية الجوهرية للفكر، بوصفها عملاً فنياً للشاعر، ما تزال محتجبة)).
بيد أن هذا الأمر ليس بالمعطى الجديد في الكتابة الشعرية، ولاسيما أنها تتمأسَس على إواليّات اليقظة، والشغف بالمجهول، والانفتاح، والخلق، والإبداع...إلخ، وهي الإواليّات نفسها التي لا تني تُنظِّم كينونة الإنسان، ووجود الموجود. وتأسيساً عليه، يُمكننا أن نجازف بالقول: لا وجود لخطاب فلسفي أو شعري يقوى على الاستغناء عن إغراءات الدهشة المنبجسة عن التأمُّل في الإنسان والوجود.
يُظهر الشاعر والكاتب المغربي رشيد المومني أن مفهوم اللامتناهي هو مفهوم زئبقي قوامه الانفلات والتملُّص، ومن ثم تأتي تعددية دلالاته، ما يجعله مفهوماً مرتحلاً بين حقول معرفية شتى: ((إن المفهوم الذي يثبت فاعليته الإجرائية في حقل ما قد يكون مؤهلاً لإثبات الإجرائية ذاتها، في حقول محايثة.. فاعلية قد تكسبه دينامية إضافية بفعل تطعيمه وتفاعله بمفاهيم الحقول التي يحل ضيفاً عليها. قد يكون الأمر شبيهاً بانتهاك مبرّر لحرمة الآخر، وشبيهاً بمَيل سرقة نبتة الخلود. كما هو شبيه بسرقة برومتيوس لنار آلهة الأولمب، كي يرقى إلى تطوير وجوده الإنساني)).
ويؤدي اختراق المفهوم فضاءات غريبة عن إشكالاته إلى انبجاس ضرب من المتعة مأتاها الإقبال على المحظور والممنوع والمحرَّم، وهي متعة بإمكاننا أن نُدرجها بحسب المومني ((ضمن استماتة الذات كي تُعدِّد حضورها الفعلي أو الرمزي، سواء في فضاءاتها الخاصة بها أم في تلك المحايثة له. فالمفاهيم شبيهة بنيازك دلالية تجوب دلالات الفكر)).
اللامتناهي بين الفلسفي والشعري
لا ينكر رشيد المومني جماع المؤشرات التي تدل على هيمنة ضروب الخطاب الفلسفي على المفهوم، مقارنة بخطابات أخرى؛ على أن الخطاب الفلسفي لا يني يوجِّه تمفصلاته صوبَ المفهوم توجيهاً مباشراً ومن دون توسط: ((إنه يلتف عليه بشراسة من أجل إنطاقه))، واستنطاقه وفحصه وإخضاعه لمحكي النقد والشكّ. ومن المرجح أن السبب في ذلك إنما يعود إلى العقل ((الذي ربما أيضاً وفي سياق احتذائه بالعقل الأول، يَعتبر أن مسؤوليته الأولى والأخيرة تتمثل في تكميله، في تحيينه، وفي تجْليته)). في حين يُراهِن الإبداع على إدراج المفهوم ضمن دائرة التجربة، إذ إن المفهوم لا يتوقف عن إبداء حاجته إلى غير قليل من الشَّطَط الشعري الذي من شأنه أن يفتحه على دلالاتٍ مغايرة: ((إن الشعر خاصة، قد يتخذ من المفهوم أداة تعبيرية يتمكن خلالها من فتْح مسالك لا متوقعة في أرض المفاهيم، وفي أراضي الكتابة ككل، مسكوناً بمتعة تقليبها على مختلف وجوهها، من أجل ملء ما يتخللها من بياضات، أو من أجل تحويل وجهاتها الدلالية، كي تفرح بمصائر جديدة لم تكن حاضرة من قبل في ذاكرتها)).
اللامتناهي ومآلات الحظر والمنع والتحريم لا ريب في أن خَوْض غمار إعمال النظر في سيرورات اللامتناهي إنما تحيل في المقام الأول على جماع ((الأصوات الخفيضة التي تندرج ضمن الإيقاعات المركزية للكينونة))، غير أن هذه الأصوات ما انفكت تعاني ضمن سياقنا العربي الإسلامي من تهويل اللفظ من قِبل سائر الخطابات السائدة، ممّا أسفر عن الزج بها في غياهب المسكوت عنه واللامفكَّر فيه؛ إن الأمر شبيه إلى حد ما بحسب المومني ((بقصة حي بن يقظان، حيث تعيش العامة حياتها منفصلةً تماماً عن المعقولات وأسيرة كليّة للمحسوسات. وهي الوضعية ذاتها المعيشة حالياً بالنسبة إلى إشكالية اللامتناهي في مرجعيته الإبداعية والفكرية، عربياً، بفعل خضوعه لسلطة الحظر التي تطال الجسد والروح)).
ليس من شأن سيرورات الحظر التي تحيط بأصوات الكينونة الخفيضة سوى الإسهام في توسيع مسالك الوثوقية العقدية من جهة، وتكاثر الخطابات الظلامية المسيَّجة بالأسلاك الدوغمائية الشائكة من جهة أخرى؛ ونقصد جماع الخطابات المتخفية في حجاب متناه يبيح الثابت ويَحرم المتحول، مما يسفر عن تبديد خيوط اللامتناهي وتشتيت مداميكه. ومن هنا، مأتى الحاجة إلى الانفتاح على مساعي الإبداع، ذلك أن ((الإبداع المختلف والمغاير هو الترجمة الفعلية للأصوات الخفيضة التي تتخلص من الوثوقية العمياء في تعاملها مع اللامتناهي، بحثاً عن تواصل حر ومنفتح على شعرية متوَّجة بقراءة ذاتيتها. إن الأمر هنا يتعلق بكتمان يشبه الجهر، كتمان يتمتع بجمالية تلكُّئه التي لا تني تجدِّد رؤيتها لهوية الطريق، للوسائل كما للغايات، عبر مراوحة فرحة ومكابدة، بين نزوة الشك وحتمية اليقين)).
الحداثة وأطياف اللامتناهي
أبانت الحداثة وما بعدها عن عجز ووهْن صارخَيْن في أثناء محاولتها دَرء اللامتناهي، على الرغم من سعيها الحثيث إلى ((توظيف الكائن في عملية بَنْيَنَتِها لذاتها وبلْورتها لإواليّاتها، عبر إغراقه في حمأة الاستهلاك العنيف للعابر والمتناهي))، ذلك أن أطياف اللامتناهي المتعددة تحيط بها من كل حدب وصوب. لذا أنكبت الحداثة وما بعدها على مباشرة مناوراتها القاضية ((بتحجيب اللامتناهي، على حساب تكريس سلطة العابر فقط، وتكريس جمالية المؤقّت والمتلاشي، وإشاعة ثقافة المحو بالمعنى المُبتذَل والمجّاني للكلمة)). مناورات تستند إلى منهجية ((تستمد قوَّتها الإجرائية من تفجير الأسئلة المغلوطة التي تستفيد منها الحداثة الهمجية في تعميم الروح الإلكترونية التي تفتح المجال لِلامتناهٍ تقنوي يقع الآن خارج اهتمام هذه المقاربة بفعل ما يطرحه من إشكالات ليس هنا مجالها)).
لا تخلو خطابات الإنسان المبكرة من ضروب التهجس بمسالك اللامتناهي، فسؤال ((اللامتناهي قديم قدم دهشة الكائن أمام الظواهر الطبيعية بتعدُّد مستوياتها وإيقاعاتها)). وهو الأمر الذي تفصح عنه سائر النصوص التأسيسيّة التي ظلَّت عالقة في ذاكرة الثقافات الكونية والإنسانية؛ ولاسيما أنّ اللامتناهي على حد تعبير المومني ((يخص تلك الخطابات المنفتحة على مُحتملها. كما يخص الخطابات المنذورة باستمرار لفهْمِ حقائق الوجود، والتي ينسخ بعضها البعض الآخر دونما انقطاع)).
لا تتوقف تلك الجاذبية التي تمارسها قضايا اللامتناهي (القضاء والقدر، الأسماء والصفات، البعث والعدم...إلخ) عن ضخ روح جديدة في الإشكالات المترتبة عنها، ونقصد ((استمرارية البحث فيها بكل اللغات وبكل المنهجيات وفي كل العقائد دونما استثناء)). ومرد ذلك إلى ((كون تقمُّص صوت اللامتناهي هو أقصى ما يطمح الإبداع إلى تجسيده قديماً وحديثاً، بغاية ملء الفراغات والتقاطعات التي تطال إرادة الفهم والتمثُّل البشري. ومن المؤكد أن تفاقُم الاتجاهات الداخلية لدى الكائن هي ردود أفعال طبيعية على تراكم الفراغات والبياضات التي يستشعرها جراء تمنُّع اللامتناهي عن الفهم والتأويل)).
هكذا آثر الشاعر الأنيق رشيد المومني أن يسافر بنا عبر مصنّفه الجديد - من دون الالتزام بخطيّة زمنية - إلى بطون النصوص التأسيسية، على مستوى الفلسفة والتصوُّف والرواية والشعر والتشكيل قصد الاغتراف من مشاربها المتشعبة التي ما برحت تولي مفهوم اللامتناهي المكانة الرفيعة، إذ يُراوح بنا المشي ذهاباً وإياباً بين غابات سرديّة وشعرية وفكرية كثيفة تجمع بين أمبادوقليس وفيتاغورس والفيثاغورية وأفلاطون والأفلاطونية، وأرسطو، وابن طفيل، وشهاب الدين السهروردي، والحلاج، وابن الفارض، وإخوان الصفا، والنفري، وابن رشيق، وغاليليو، وكوبر نيكوس، وهوسرل، وهايدغر، وهولدرلين، وإدوارد مونش، وكولردج، وبودلير، ورامبو، ومالارميه، ولوتريامون...إلخ.
الزج في أتون الإشكالات الفلسفية
منذ صدور مجموعته الشعرية الأولى: ((حينما يورق الجسد)) (1973) وصولاً إلى مجموعته الأخيرة: ((من أي شيء)) (2022)، مروراً بمجاميع شعرية وتشكيلية متعددة، لا يتوقف رشيد المومني عن الزج بمنجزه الشعري والنقدي على السواء في أتون الإشكالات الفلسفية والميتافيزيقية الكبرى وما يرافقها من أبعاد تأويلية وتفكيكية تراهن على اقتفاء الآثار المفتوحة. ذلك أن معايشة تجربة الكتابة الشعرية على حد تعبير المومني ((لا تختلف في شيء عن تجربة/ تجارب تفاعل الكائن مع أزمنته المتعددة والمكتظة حول حركية المواقع الرمزية التي تتبادل إقامته، حيث يُمكن ملاحظة حضور التعدد اللانهائي لإستراتيجيات التأقلم والتكيف، البناء والهدم، التي تلقي بظلالها الثقيلة أو الخفيفة على سيرورته، وأحياناً على تيهه، وهو يجوب رحابات كينونته. إن التفاصيل المركزية والثانوية لهذه الإستراتيجيات تكون موجهة بمساراتها التركيبية التي تنتظم في قلبها حركية الذات بمختلف أشكال حضورها ومستوياته، وهو ما يَضعنا بشكل مباشر في عُمق الخطابات الفلسفية الكبرى التي حاولت وتحاول فهم شبكة الأبعاد/ الدلالات التي يكابر الكائن من أجل وضع خطاطات مُحتملة لها. فعلى الرغم من اعترافنا بمُحايثة هذه الإستراتيجيات/ الخطابات لكتابة النص الشعري، إلا أنها وضمن المسار التأمُّلي المُشار إليه، تظل مخترَقة بالرؤية الشعرية التي يُمكن تحديدها أو توصيفها بالضوء الذي تهتدي به الكتابة في تفقدها لمساراتها الغامضة، بما تعنيه هذه الكتابة من حضور وازن لسلطة الفكري والتقني والجمالي والتي ستظل من دونها حبيسة مراوحات ضيقة وعمياء، في قلب مسارات مسدودة، وعارية من أي حضور محتمل)).
الخطابات الجاهزة
ولعلّ ما يُميِّز زاوية النظر التي ينبجس منها موقف المومني، هو كونها تتمأسَس على اعتقادٍ متين مفاده أنّ الكتابة الشعريّة غير منفصلة عن الزمان والمكان الذي تمخَّضت فيهما، على أنّ هذَيْن المكوّنَيْن وما يتضمّنانه من إشكالاتٍ متحوّلة مبدعة، هو ما يبثّ في الكتابة الشعريّة تلك الروح الحيويّة التي تبعث الحياة في إيقاعات اللّغة وتُنعش مساراتها التأمّليّة؛ إنّه انفصال سيظلّ مُرجَأً، بل يكاد يظلّ مستحيلاً ما دامت الرؤية الشعريّة الحقيقيّة تتشبّث بإواليّات فلسفات التفكيك والتأويليّات، وهذا ما ينبّهنا إليه رشيد المومني في سائر مصنّفاته التأمّليّة التي لا تني تتسَرّب إلى الخطابات الفلسفيّة الحديثة كي تندمج في حواراتٍ عميقة مع الظواهر الإبداعيّة، ومن ثمّ تلمُّس خيوطها المتشابكة والمُلتبسة بالأسئلة الفكريّة الحضاريّة ونخصّ بالذكر منها أسئلة: الوجود/ الكتابة/ الآخر/ الحداثة/ الكينونة ...إلخ. فالمسألة تتعلّق برهانٍ "يتعذّر تحقيقه إلّا عبر توخّي اختراق الرؤية الشعريّة لواجهة الخطابات الجاهزة المسكوكة، بحثاً عن التفاصيل المَنسيّة، وتلك اللّامفكَّر فيها لهذه الخطابات كصيغةٍ من صيَغِ هدْمِ رتابة القول وتفكيك تكرار المسكوك، أي أنّ الأمر يتعلّق بعمق الاشتغال في قلب المرجعيّات المُحتجبة والمُتخفّية، بما يؤكّد التعقيدات الموازية لمهمّة قراءة النصّ الشعري التي لا تخلو من المزالق المتربّصة بخطواتها. ذلك أنّ جملةً شعريّةً واحدة قد تكون موضوعَ تفاعلِ مرجعيّاتٍ متعدّدة، لا تغفلها عين القراءات الخبيرة بمواقع منازل السؤال. ذلك أنّ ما يُقال في تضاعيف خطاباتٍ فلسفيّة عدّة أو سوسيولوجيّة حتّى، يحدث أن يُقال في شذراتٍ شعريّة جدّ معدودة. بما يدعونا للقول إنّ الشذرات ذاتها قد تحتاج في قراءتها لنظريّاتٍ وأنساقٍ فكريّة عدّة باعتبار أنّ القصيدة تتميّز بمفارقاتها العميقة الغور. وهذا الغور هو نتاج ذلك التراكُم المتعدّد والمُتتالي للعناصر، للمرجعيّات، وللخطابات؛ إنّها الحرارة المنبعثة من قلب تلك الصفات الدلاليّة المُحتجبة خلف الخفّة. وهو ما يضفي على الشعر عموماً تلك الخصوصيّة الرمزيّة والعالية التي يتفرّد بها بين باقي نماذج القول وأنماطه. وهو ما يفسِّر أيضاً، ضحالة وفقر حصّة كبيرة من القراءات التي تدّعي لنفسها القدرة على اجتراح هذه المواقع".
* باحث من المغرب
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية.

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