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العرب لم يكونوا آباء الحريم

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدم وسائل الإعلام الأمريكية صورة سلبية للغاية عن الرجل العربي، وتنسب إليه جريمة لا تغتفر في الأخلاق البروتستانتية، ألا وهي أنه ( قد أنشأ الحريم). فالعربي صاحب هذه الفكرة المستهجنة في الأخلاق المسيحية المتشددة، والقائمة على اتخاذ العديد من النساء شرعًا کشریکات جنسيات.
ولو قرأنا كتب التاريخ، لاكتشفنا أن العرب لم يكونوا آباء الحريم. فقد عرف الحريم الامبراطوري في تاريخ المتوسط قبل 700 عام على ظهور الإسلام، لدى الإغريق والرومان على حد سواء، وسيكون هؤلاء مثالًا للخلفاء والسلاطين المسلمين.
ففي الواقع، لقد ظهر الإسلام في القرن السابع، وكان الإغريق يمارسون الحجر على النساء قبل أحد عشر قرنًا بما أن الحريم كان معروفاً في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد: ((كان الفصل بين الجنسين منظماً في المكان؛ ففيما كان الرجال يمضون سحابة نهارهم في الأماكن العامة كالأسواق والقاعات الرياضية، كانت النساء المحترمات يمكثن في منازلهن. وفي حين كانت الأماكن العامة تلك الأماكن الرائعة التي نعرفها، فقد كانت الأحياء السكنية في أثينا، أثناء الحقبة الكلاسيكية مظلمة وقذرة وفقيرة. وكان العديد من العائلات يملك أمةً على الأقل... وكان شائعًا أن ترسل نساء الأغنياء عبيدهن للتسوق، ولكن النساء الفقيرات اللواتي لا يملكن العبيد لا يتمتعن بامتياز الحجر...))، وبالتالي، كانت أثينا في الحقبة الكلاسيكية (400 - 300 قبل الميلاد) تملك هندسة معمارية للحريم، يحدد فيها الفصل المكاني لكل جنس موقعه، ويحتجز النساء في نطاق محدد: كان الفصل بين الجنسين يظهر في تصميم المنازل من خلال إنشاء مساحات مخصصة حصرًا للرجال أو للنساء. وكانت النساء تقطن في الغرف الخلفية، بعيدًا عن الشوارع وواجهة المنزل التي كانت تعتبر مكانًا عامًا. وعندما يكون المنزل مؤلفًا من طابقين، تقيم المرأة وإماؤها في الطابق السفلي)). كانت الزوجات الحرائر يحتجبن عن أنظار الرجال، ما عدا الأقارب، وكان تسلل رجل إلى حميمية امرأة حرة متزوجة برجل آخر، يعتبر جريمة. وقد رأينا أن الخدر gynécée من اليونانية gunaikeion يدل على جناح النساء في المنازل الإغريقية والرومانية.
وإلى جانب الحجر على النساء، نصادف لدى الإغريق والرومان العنصر الثاني الذي يتألف منه كل حريم يستحق هذا الاسم، أي وجود الإماء المتفرغات لمتعة السيد الجنسية واللواتي يتمتعن بموقع الخليلات بالإضافة إلى الزوجات الحرائر.
وقد سار الرومان على خطى الإغريق في إنشاء الحريم والحجر على النساء لدى علية القوم، وإن كانت الرومانيات أكثر حرية وتحررًا. ويرى كورنيليوس نيبوس، وهو كاتب عاش في القرن الأول قبل الميلاد، أن الاختلاف الوحيد بين نساء أثينا الكلاسيكية ونساء روما أن الأخيرات كن يتمتعن بالمزيد من الحرية، ويحق لهن مرافقة الزوج إلى الحفلات العامة. وكانت ظاهرة الرقيق معروفة كذلك لدى الرومان، وعددهم يعكس ثروة وقوة السيد الذي يملكهم وكانت الإماء متفرغات جنسيًا لمتعة السيد. وكما لدى الإغريق، يعتبر الطفل الذي يولد من الأمة والسيد رقيقًا.
وبالتالي، ليس العرب آباء الحريم. فقبل ظهور الإسلام، كان العرب يعيشون في فقر مدقع لا يسمح لهم بالحصول على حريم فكانوا يطمعون بالامتياز الذي يتمتع به جيرانهم البيزنطيون الأقوياء الإمبراطورية الرومانية في الشرق ويعدونه ترفًا. وقد استوردوا هذا الحريم كما نستورد اليوم السيارات الفارهة، حالما وضعهم الإسلام في مصاف القوى العظمى. أما هارون الرشيد الذي كان له الامتياز بتهديد القسطنطينية قبل غيره عام 181 هجري (797 - 798 م)، فسوف يذكره التاريخ على أنه الخليفة الذي ارتقى بالحريم العربي إلى أعلى درجات الترف، وحطَّم رقمًا قياسيًا باقتنائه ألفي جارية أحضرهن من البلدان التي قام بفتحها. ولئن قام العرب بمحاكاة حريم الإغريق والرومان، فهم لم ينقلوه حرفيًا وبغباء، بل بادروا إلى تجديد هذه المؤسسة وتحسينها لاسيما بالنسبة إلى مساواة الجارية وحقوقها، خصوصًا لجهة وضع ابنها الذي تنجبه من رجل حر. وخلافًا للأسياد الإغريق الذين لا يعترفون بالأبناء الذين ينجبونهم من الإماء كما يعترفون بأبنائهم من الحرائر، كان العرب يعترفون لأبناء السراري بكامل حقوقهم. ولا يعتبر هذا التفصيل ثانويًا بل لقد اكتسب أهمية فائقة في أسلوب تعاطي الحضارة الإغريقية والرومانية، ومن ثم الغرب الحديث الذي ينتمي إليها، مع العبودية والعنصرية. فقد كان بمقدور السبايا الأعجميات في حريم هارون الرشيد إطلاق العنان لطموحهن برؤية ابنهن خليفة، ووريثًا لعرش أبيه، وحاكمًا على الإمبراطورية الإسلامية. أما هذا الأمل فكان محرَّمًا تمامًا على جارية الإمبراطور الإغريقي أو الروماني. وحتى لو نالت هذه الجارية حظوة الإمبراطور وأمضت ليلة معه، فالطفل الذي قد تثمره هذه العلاقة كان لقد تسنى للعديد من أبناء الجواري الأعجميات محكومًا بالبقاء عبدًا.
(أي السبايا اللواتي أحضرهن الخلفاء كغنائم حرب من الأراضي التي فتحوها في آسيا وأفريقيا وأوروبا) اعتلاء عرش الخلافة. وبما أن امبراطورية بيزنطية الرومانية كانت أقرب جار وخصم للعرب، فقد كان تدفق الجواري الروميات عقب الفتوحات العربية لافتًا. وهكذا، أصبح الكثير من الأبناء نصف الروميين خلفاء بدورهم، وحكموا الإمبراطورية الإسلامية، وهو أمر لم يكن واردًا عند الإغريق والرومان، وقد عرفنا أن والدة الخليفة المأمون، ابن هارون الرشيد، كانت (رومية). وهنا، نلمس فرقًا هائلًا ونقع على مفارقة غريبة بين الإغريق الذين صاغوا مفهوم الديمقراطية الغربية، وكانوا في الوقت نفسه، يمارسون الاسترقاق بأشكاله القصوى، وبين العرب الذين تمايزوا منذ البداية بموقفهم اللافت المناهض للعبودية بفضل إيديولوجيا الإسلام.
لقد كان العرب قبل الإسلام يضاهون الإغريق عنصرية، ويرفضون إعتاق ابن الجارية. ولكن الدين الإسلامي الذي ظهر على أراضيهم، واعتبر حاملًا لرسالة عالمية هو الذي قام بتحرير ابن الـجـاريـة. ويبدو أن عنصرية عرب الجاهلية قد تراجعت مع العباسيين، وحلت محلها الشمولية التي هي جوهر الإسلام. وقد تفوق العباسيون في مجال اختلاط الأعراق والثقافات، وأتاحوا للإسلام تجاوز أصوله العربية، ومنح الفرص المتكافئة لكل أبناء الخليفة أيًا كان وضع أمهاتهم. ومما يدعو للمفارقة أن الإسلام تمكن منذ القرون الوسطى من إنشاء مجتمع متعدد الثقافات، وهو مفهوم لم يستوعبه الغرب لفترة طويلة بالرغم من الإنجازات العظيمة التي حققها في مجال حقوق الإنسان. ولا ننسى أن السيد الأبيض الذي كان يقيم علاقة أمة سوداء في المزارع الأمريكية لم يكن يعترف بابنه قط. وكان هذا الطفل الأمريكي يعتبر عبدًا. ونحن نعرف أن إحدى المشاكل التي لا تزال تواجهها أمريكا، هذه الدولة العظمى، وتعجز مع عن حلها حتى في أيامنا الحاضرة، تتمثل في اندماج السود، علمًا بأن هذه الدولة قد اضطلعت منذ نهاية الحرب الباردة بالدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
1987*
* باحثة وكاتبة أكاديمية مغربية ((1940 - 2015)).

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