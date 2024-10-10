Friday, 11 October 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاجتنا إلى اللغات الأجنبية

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بحث هام. كان من واجبنا أن نتناوله بأقلامنا، فعليه ربما يكون مدار حياتنا العمومية، ومدار حياة الأفراد.
حاجتنا إلى اللغات شديدة هي حاجتنا إلى اللغات الأجنبية عمومها، وشديدة لحد محسوس، حاجتنا إلى لغات الغرب، الغرب المستعمر الملتهم الذي يطمح ببصره إلى التقامنا ونحن بجانب التفكير في هذه المسألة مسألة الالتهام التي يسمونها: ((الاستعمار)).
كم هي شديدة حاجتنا في الحجاز إلى اللغة الإنجليزية خصيصًا، وأن عليها لمعولًا ضخمًا في فائدة استعمال العلاقات بيننا وبين هذا الشعب الإنكليزي الهائل، فيجب أن نفهم كيف نستفيد من تلك العلاقات على اختلافها وتنوعها، وكيف نستخدمها في مصالحنا فرديًا وأمميًا - واللغة الإفرنسية تلك اللغة التي أصبحت اليوم لغة الإنسان الحي. تلك اللغة الغنية بموادها، الفياضة بمعانيها وألفاظها، اللغة الحية النامية التي هي الوسيلة الأولى إلى راحة الإنسان ورفاهيته وتمدنه ومعيشته أنى ذهب. لغة التجارة، لغة العلم، لغة السياسة، لغة الأدب، لغة الاختراع، فعبثا كثيرًا وإلى درجة نهائية من العبث أن يستغني الحجاز عن رواج اللغات الأجنبية - لا سيما الإفرنسية والإنكليزية - في مدارسه ومجتمعاته، ونواديه، رواج لا كرواج اللغة العربية لغة حياتنا الأولى لغة سيرنا إلى الأمام، إنما أقول: لنتكلم اللغة العربية، ولكن لنتعلم اللغة الأجنبية أيضًا لنستفيد منها حضارة وعلومًا، وأفكارًا، ونكتسب بواسطتها اختبارات تؤهلنا لتوسيع دائرة التجارة واستثمار الأموال. ومتى علمنا ((إِنَّ فِي الغَرْب أَعْيُنَا رَاصِدَاتٍ كَحَلَتْهَا الأَطْمَاعُ (فِينَا) بِسُهْدِ)) حافظ، فلنتعلمها أيضًا لنقف على أخبار تلك الحركة الالتهامية الموجهة نحونا لأجل أن نعرف كيف نقابلها بما يجب !
والنهاية، إنه لا يوجد اليوم ناطق بالضاد ولا بالإكس حتى ينكر هذا الواجب الحيوي على الشرقيين عمومًا والعرب خصوصًا، وأحب الإحاطة والإلمام باللغات الإفرنجية التي أصبحت اليوم رسمية لسبعة أثمان الكرة الأرضية.
بعد كتابة هذه المقالة علمت أن الحكومة صرحت بوضع تعليم اللغة الإنجليزية في نظام (بورغرام) مدارسها الجديد، فقلت خطوة إلى الأمام، وتذكّرت حادثة المستر كراين المثري الأمريكي الذي أتى إلى الحجاز في زمن الحسين، وطلب منه أن يصرح له بأخذ أربعة من أبناء الحجاز لتعليمهم في الخارج على نفقته، فامتنع الحسين لأنه كان يخشى كثيرًا من المتنورين أن يظهروا في الحجاز فيكونوا سببًا في انهيار العرش.
فَمَلِيكٌ يَنْشُرُ العِلْمَ لِيَحْيَا وَمَلِيكٌ يَنْشُرُ العِلْمَ الْقَوِيم. لا يوجد اليوم ناطق بالضاد ولا بالإكس حتى ينكر هذا الواجب الحيوي على الشرقيين عموما والعرب خصوصا.
1926*
*كاتب وشاعر سعودي ((1902-1980)).
من كتابه الشهير ((خواطر مصرحة)).

MENAFN10102024000089011017ID1108768846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث