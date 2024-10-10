إطلاق أول بطولة ESL في السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت مجموعة ESL FACEIT عن إطلاق بطولة تحدّي ESL السعودي، أول بطولة ESL مجتمعية حصرية موجهة خصيصاً لمجتمع ألعاب الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا الحدث الرائد فرصة فريدة للمواهب المحلية للظهور والتألق على الساحة العالمية، حيث ستكون لعبة Overwatch 2 اللعبة الرئيسية في هذه البطولة المجتمعية.
وستُقام بطولة تحدّي ESL السعودي في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 7 ديسمبر 2024، وستشهد منافسة بين اللاعبين المبتدئين الذين يطمحون لدخول عالم الاحتراف، وأفضل الفرق السعودية، للفوز بحصّة من الجائزة الإجمالية التي يبلغ قدرها 20,000 دولار أمريكي وفرصة للمشاركة في واحدة من بطولات ESL العالمية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا. تبدأ المنافسات بثلاث بطولات مفتوحة على منصة FACEIT، حيث يتأهل أفضل فريقين من كل بطولة إلى التصفيات النهائية. وستنضم هذه الفرق إلى فريقين مدعوين للمشاركة في مواجهة قوية بنظام الإقصاء المزدوج، لتُختتم البطولة بنهائي مثير يُقام في VOV Gaming في الرياض.
وفي تعليق على هذا الإعلان، قال فرانك جيجني، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ESL FACEIT: "تحدّي ESL السعودي ليس مجرد بطولة، بل هو بداية فصل جديد في عالم الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. من خلال تقديم لعبة Overwatch 2 وإتاحة الفرصة للجميع للمنافسة الدولية، نوفّر لعشاق الرياضات الإلكترونية في السعودية منصة لعرض مهاراتهم على الساحة العالمية. سواء كنت لاعبًا طموحًا أو محترفًا أو حتى مشجعًا، هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من هذا الحدث العالمي الفريد".
سيتم فتح باب التسجيل للبطولة يوم الأحد، 13 أكتوبر 2024، عبر موقع FACEIT، مما يتيح للاعبين في المملكة العربية السعودية فرصة المشاركة في أول مسابقة ESL من نوعها في المنطقة. تابعوا القنوات الرسمية لـ ESL على منصات X (تويتر سابقًا)، يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام للحصول على المزيد من الإعلانات والتفاصيل حول كيفية التسجيل.
تُعد مجموعة ESL FACEIT أكبر شركة في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية والترفيه المتعلق بالألعاب. استحوذت مجموعة Savvy Games Group السعودية – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة في يناير 2022 – على المجموعة مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام مجموعة ESL FACEIT بتوسيع نطاق النظام البيئي للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم. كما تم تعيين مجموعة ESL FACEIT كشريك تشغيل رسمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية على مدار الخمس سنوات القادمة، مما يعزز دورها في تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي.
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