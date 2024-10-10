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إطلاق أول بطولة ESL في السعودية

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت مجموعة ESL FACEIT عن إطلاق بطولة تحدّي ESL السعودي، أول بطولة ESL مجتمعية حصرية موجهة خصيصاً لمجتمع ألعاب الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ويُعد هذا الحدث الرائد فرصة فريدة للمواهب المحلية للظهور والتألق على الساحة العالمية، حيث ستكون لعبة Overwatch 2 اللعبة الرئيسية في هذه البطولة المجتمعية.
وستُقام بطولة تحدّي ESL السعودي في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 7 ديسمبر 2024، وستشهد منافسة بين اللاعبين المبتدئين الذين يطمحون لدخول عالم الاحتراف، وأفضل الفرق السعودية، للفوز بحصّة من الجائزة الإجمالية التي يبلغ قدرها 20,000 دولار أمريكي وفرصة للمشاركة في واحدة من بطولات ESL العالمية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا. تبدأ المنافسات بثلاث بطولات مفتوحة على منصة FACEIT، حيث يتأهل أفضل فريقين من كل بطولة إلى التصفيات النهائية. وستنضم هذه الفرق إلى فريقين مدعوين للمشاركة في مواجهة قوية بنظام الإقصاء المزدوج، لتُختتم البطولة بنهائي مثير يُقام في VOV Gaming في الرياض.
وفي تعليق على هذا الإعلان، قال فرانك جيجني، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ESL FACEIT: "تحدّي ESL السعودي ليس مجرد بطولة، بل هو بداية فصل جديد في عالم الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. من خلال تقديم لعبة Overwatch 2 وإتاحة الفرصة للجميع للمنافسة الدولية، نوفّر لعشاق الرياضات الإلكترونية في السعودية منصة لعرض مهاراتهم على الساحة العالمية. سواء كنت لاعبًا طموحًا أو محترفًا أو حتى مشجعًا، هذه هي فرصتك لتكون جزءًا من هذا الحدث العالمي الفريد".
سيتم فتح باب التسجيل للبطولة يوم الأحد، 13 أكتوبر 2024، عبر موقع FACEIT، مما يتيح للاعبين في المملكة العربية السعودية فرصة المشاركة في أول مسابقة ESL من نوعها في المنطقة. تابعوا القنوات الرسمية لـ ESL على منصات X (تويتر سابقًا)، يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام للحصول على المزيد من الإعلانات والتفاصيل حول كيفية التسجيل.
تُعد مجموعة ESL FACEIT أكبر شركة في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية والترفيه المتعلق بالألعاب. استحوذت مجموعة Savvy Games Group السعودية – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة في يناير 2022 – على المجموعة مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي. ويؤكد هذا الاستحواذ على التزام مجموعة ESL FACEIT بتوسيع نطاق النظام البيئي للرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم. كما تم تعيين مجموعة ESL FACEIT كشريك تشغيل رسمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية على مدار الخمس سنوات القادمة، مما يعزز دورها في تشكيل مستقبل الرياضات الإلكترونية على الصعيد العالمي.

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