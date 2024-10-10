الانضباط المدرسي ونواتج التعليم.. لقاء تربوي في متوسطة ضرماء

(MENAFN
- Al Watan)
نفذ مكتب التعليم
بالمزاحمية وضرماء التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الرياض ممثلا في وحدة التوجيه الطلابي بالمكتب لقاء تربويا وتوعويا لطلاب متوسطة محافظة ضرماء صباح اليوم الخميس في قاعة التدريب بالمدرسة.
ويهدف اللقاء الذي نفذه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب بحضور مدير المدرسة
وعددا من أعضاء لجنة التميز إلى توعية الطلاب بأهمية الانضباط المدرسي ومايهدف إليه من تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب وحصد الجوائز وشهادات التميز والشكر و مفتاح التفوق وبناء الشخصية القيادية ويكسب الطلاب الهمة والجدية في طلب العلم.
كما تم إيضاح دور الانضباط المدرسي في مجال التعليم والتعلم داخل الفصل بالإضافة لدوره في مجال نواتج التعلم لدى الطلاب حيث تم عرض أبرز الأمور التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج تعلم مرتفعه كالحضور وعدم الغياب عن الاختبارات والانتباه جيدًا في الصف وتسلّيم أي مهام مطلوبة من الطالب من قبل المعلم والتحدث مع المعلم بالسؤال عن أي معلومات تخص الدرس تكون غامضه على فهمه للدرس وتأدية الواجبات.
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