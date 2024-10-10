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الانضباط المدرسي ونواتج التعليم.. لقاء تربوي في متوسطة ضرماء

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الرياض ممثلا في وحدة التوجيه الطلابي بالمكتب لقاء تربويا وتوعويا لطلاب متوسطة محافظة ضرماء صباح اليوم الخميس في قاعة التدريب بالمدرسة.
ويهدف اللقاء الذي نفذه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب بحضور مدير المدرسة وعددا من أعضاء لجنة التميز إلى توعية الطلاب بأهمية الانضباط المدرسي ومايهدف إليه من تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب وحصد الجوائز وشهادات التميز والشكر و مفتاح التفوق وبناء الشخصية القيادية ويكسب الطلاب الهمة والجدية في طلب العلم.
كما تم إيضاح دور الانضباط المدرسي في مجال التعليم والتعلم داخل الفصل بالإضافة لدوره في مجال نواتج التعلم لدى الطلاب حيث تم عرض أبرز الأمور التي تساعد الطالب على تحقيق نواتج تعلم مرتفعه كالحضور وعدم الغياب عن الاختبارات والانتباه جيدًا في الصف وتسلّيم أي مهام مطلوبة من الطالب من قبل المعلم والتحدث مع المعلم بالسؤال عن أي معلومات تخص الدرس تكون غامضه على فهمه للدرس وتأدية الواجبات.

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