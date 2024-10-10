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مهرجان تمور العلا ينعش ذكريات كبار السن

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول مهرجان تمور العلا الذي يقام للمرة الخامسة إلى محطة مهمة يتبادل فيها كبار السن من المزارعين ذكرياتهم وخبراتهم في زراعة وحصاد التمور، ويستعيدون كثيرًا من التجارب التي عاشوها مع هذه الزراعة.
وتمتلك العلا أهمية زراعية كبيرة، حيث يزرع فيها قرابة 3 ملايين نخلة، تنتج نحو 120 ألف طن من التمور سنويًا.
وتمثل التمور رافدًا اقتصاديًا أساسيًا ومكونًا اجتماعيًا رئيسيًا لمحافظة العلا التي تعد الزراعة فيها بمثابة الإرث التاريخي.
وكانت زراعة النخيل ازدهرت في الألفية الأولى قبل الميلاد عندما استوطن الدادانيون واللحيانيون المنطقة.
وتشتهر مزارع العلا بإنتاج تمور البرني، إضافة الى أنواع أخرى مثل الحلوة بلونيها الأسود والأحمر.
تجمع المستثمرين
يعد المهرجان محطة رئيسة للمزارعين لعرض منتجاتهم من التمور، وتجمعًا للمستثمرين الذين يتوافدون خصيصًا لعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والزراعية في المنطقة، وتعزيز الاقتصاد المحلين وتوفير فرص وظيفية للسعوديين إلى جانب دوره في تنشيط القطاع الزراعي.
ويوفر المهرجان فرصًا وظيفية موسمية للسعوديين من أهالي المنطقة، مما يعزز من مشاركة الشباب والشابات في هذا الحدث الهام.
وتتنوع الوظائف المتاحة بين التسويق، والمبيعات، والإرشاد الزراعي، وإدارة الفعاليات، ما يسهم في تنمية المهارات المحلية، ويوفر مصادر دخل إضافية.
خبرة زراعية
يذكر سالم البلوي أنه اكتسب خبرة زراعية تتجاوز الـ30 عامًا، وقد ورث اهتمامه بالزراعة عن الآباء والأجداد.
وأشار إلى أنه ((تدرج في الزراعة بالطرق البدائية حتى وصل إلى استخدام الأجهزة الحديثة في السقيا والري والحصاد)).
وأكد أنه ((يحرص على التواجد بشكل أسبوعي خلال أيام المهرجان لتبادل الخبرات والاستفادة اقتصاديًا والتسويق بشكل مباشر لمحصوله الذي يعد دخلًا مجزيًا بالنسبة له)). وبين أنه ((يصطحب ابنه معه ليتولى مهمة البيع والإشراف على التمور، بالرغم من صغر سنه، إلا أن هذه الطريقة اكتسبها من الآباء والأجداد عندما كان يذهب معهم وهو صغير بالسن حتى اكتسب عددًا من المهارات الزراعية والتسويقية)).
تعلم بالمصاحبة يشدد سعد محمد على أن كبار السن يصطحبون أبناءهم معهم ليكتسبوا المعرفة، كما تعلم كبار السن بأنفسهم بهذه الطريقة من آبائهم وأجدادهم.
وقال ((كنا نكابد مكابدة شديدة في جني التمور وتسويقها ونقلها إلى الأسواق، وكنا نعتمد في التخزين على البراميل والتخزين البدائي، أما اليوم فيقومون بتخزيها في الثلاجات)).
وأشار إلى ((أن المزارعين كبار السن شرحوا لنا طريقة تعاملهم في الزراعة والحصاد قديمًا وحديثًا، مبينًا أن كبار السن في هذا المهرجان اصحطبوا أبناءهم ليكسبوهم الخبرات الزراعية، حيث إن مصاحبة الأبناء لكبار السن تساعدهم في تأصيل البيع والشراء وتعوّدهم على المحافظه على موروثهم الزراعي وبيع المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها)).
وأوضح أن مثل هذه المهرجانات تعد ملتقى لاكتساب الخبرات من كبار المزارعين الذين قضوا أكثر حياتهم في الزراعة.
طرق بدائية
يذكر المزارع عبدالكريم العنزي أنه يملك أكثر من 2000 نخلة من أنواع مختلفة، موضحًا أن الزراعة في السابق كانت مكلفة من حفر الآبار بالطرق البدائية وصولًا إلى السقيا التي كانت تهدر المياه عن طريق قناطر مائية، والتي اختلفت حاليًا حيث باتت السقيا تتم بطرق حديثة، وبالتقطير وغيره، ما يسهم في سهولة السقيا ووفرتها مما ساعد بعض المناطق التي تحولت إلى مزارع نتيجة استخدام الطريق الحديثة لتوفير المياه)).
وأضاف أن ((الهيئة الملكية قدمت عددا من الخدمات للمزارعين، إضافة إلى إقامة المهرجانات التي تدعمهم في تسويق منتجاتهم)).
3 ملايين نخلة تزرع في العلا
120 ألف طن إنتاجها سنويا
كبار السن يستثمرون مهرجان العلا للتمور لسرد ذكرياتهم
كبار يصطحبون معهم أبناءهم ليكتسبوا الخبرات والتجارب
كبار السن يستذكرون خلال المهرجان تجارب الزراعة قديما ويقارنونها بالوضع

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