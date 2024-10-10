Friday, 11 October 2024 07:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موقعة البحرين أهم المنعطفات

10/10/2024 11:19:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بعيدا عن النتيجة التي آلت لها مواجهة المنتخب السعودي، ونظيره الياباني، التي جاءت لحساب الجولة الثالثة للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، فإن الأهم حاليًا هو التركيز على مواجهة المنتخب البحريني، الثلاثاء المقبل، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، التي تأتي لحساب الجولة الرابعة، وتكمن أهمية اللقاء في محافظة الأخضر على حظوظه في التأهل المباشر عن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات اليابان، والبحرين، وأستراليا، وإندونيسيا، والصين، وعدم توسيع رقعة المنافسين، وإيقاف واحد من المنتخبات المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة النارية، ويتوجب على القائمين على الأخضر سواء جهاز إداري أو فني تلافي سلبيات الجولات الثلاث الماضية، وتعزيز الإيجابيات التي خرج بها الصقور خلال تلك الجولات.
أهم المنعطفات

تعد موقعة البحرين أهم المنعطفات، التي ستواجهه خلال التصفيات، فلماذا؟، أولا لأنها المواجهة الثالثة التي يستضيفها الأخضر على ملعبه وبين جماهيره، قبل أن يخوض آخر جولات مرحلة الذهاب خارج أرضه، وكذلك أولى جولات مرحلة الإياب، لذا فإن الانتصار يعد دافعا معنويا قبل الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات، والتي لن تكون سهلة.
تلافي السلبيات

يعتبر تلافي السلبيات أهم الأمور التي يجب عليها خلال التحضير لموقعة البحرين المفصلية، وخصوصًا تلك الأخطاء التي ظهرت في الخطوط الخلفية خلال الجولات السابقة، إذ استقبلت شباك الأخضر أهدافا سهلة للغاية، كان بالإمكان تجنبها، لكن تكرار الأخطاء الفنية والفردية أدت إلى ولوج مثل تلك الأهداف السهلة في الشباك الخضراء.
كما أن ترابط الخطوط أمر مهم لتلافي الأخطاء، وخلال الجولات الثلاث السابقة، كانت خطوط الأخضر شبه متباعدة إلا فيما ندر، إضافة إلى التمرير الخاطئ بشكل واضح، وضعف البناء من الخلف، والأهم من ذلك إهدار الفرص السهلة السانحة للتسجيل أمام شباك المنافس.
تعزيز الإيجابيات

من الإيجابيات التي خرج بها خلال الجولات السابقة، التي يجب تعزيزها، هو عدم اليأس عند التأخر بنتيجة اللقاء، والإصرار الكبير من قبل اللاعبين في العودة للمواجهة، بفضل الإمكانيات الفردية العالية، التي يملكها اللاعبون، سواء عن طريق الأطراف أو العمق، أو القدرة على الاستفادة من الكرات الثابتة.
وعلى الجهاز الفني للأخضر أن يعمل على الاستفادة من تلك المميزات التي يتمتع بها اللاعب السعودي، كما أنه يتوجب عليه منح اللاعبين المهاريين فرصة المشاركة في اللقاء، لصنع الفارق.
تكثيف الوسط

إذا ما أراد الجهاز الفني أن يكون التفوق للأخضر خلال اللقاء، فإن تكثيف منطقة الوسط أهم الأسلحة التي سيكون لها دور كبير في منح الصقور التفوق، فبدلا من اللعب بـ3 مدافعين وظهيرين، يستغني عن أحد قلوب الدفاع، ويخوض اللقاء بمحوري ارتكاز على أقل تقدير، لإغلاق المناطق الدفاعية، وإشراك لاعبين يمتازون بالصناعة الجيدة ومن لمسة واحدة، ولعل أبرزهم الشاب مصعب الجوير، وعدم اندفاع ظهيري الجنب للمساندة الهجومية، وترك المساحات خلفهما، وأن يكون التقدم وفق إستراتيجية معينة، بتقدم أحدهما وتراجع الآخر، مع أحد لاعبي الارتكاز، وتنويع اللعب بين الأطراف والعمق، واستغلال المساحات التي سيحدثها تقدم لاعبي المنتخب البحريني، بالهجوم العكسي

- مواجهة البحرين تعتبر منعطفا خطيرا
- الأخضر مطالب بحصد النقاط الثلاث
- المنتخب السعودي يحتاج للسرعة الهجومية
- إغلاق الوسط بمحوري ارتكاز أمر مهم
- الاستفادة من مهارات اللاعبين الفردية أبرز أسلحة الصقور
- استغلال الفرص يمنح الأخضر التفوق
- مواجهة البحرين كآخر مواجهات الذهاب على أرض الأخضر.

MENAFN10102024000089011017ID1108768842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث