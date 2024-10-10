إتش إس بى سى يستهدف كبار المصرفيين فى خطة لخفض التكاليف - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“ابدأ” لتنمية المشروعات توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى “بنك قناة السويس” يمنح تابعة لـ”راية” تسهيلات ائتمانية بـ1.2 مليار جنيه “الأهلى و”مصر” يخفضان أسعار الفائدة للشهادات الدولارية الثلاثية 0.5%

يخطط الرئيس التنفيذي لبنك“إتش إس بي سي” لاستهداف الطبقة المُكَلِّفة من كبار مصرفييه، ضمن جهود إعادة الهيكلة الرامية لخفض التكاليف بنحو 300 مليون دولار، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، يعتزم“جورج الهديري” دمج وحدة الخدمات المصرفية التجارية مع وحدة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق.

وأوضحت المصادر، أن خطط الاندماج ستقلل من طبقات الإدارة العليا، الأمر الذي سيؤثر على كبار الموظفين، وتهدف إعادة الهيكلة إلى القضاء على التكرار في المناصب العليا للبنك الذي يعمل به 214 ألف موظف.

يأتي هذا بعدما ارتفعت التكاليف في قسم الخدمات المصرفية التجارية – والذي يشمل الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتمويل التجاري وخدمات المدفوعات – بنسبة 12% إلى 3.9 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.

وخلال الفترة، ارتفعت التكاليف بنسبة 3% إلى 4.9 مليار دولار، في وحدة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق، والتي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الأسواق وغيرها من الخدمات للشركات المتعددة الجنسيات.

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