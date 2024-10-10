إتش إس بى سى يستهدف كبار المصرفيين فى خطة لخفض التكاليف - جريدة البورصة

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يخطط الرئيس التنفيذي لبنك“إتش إس بي سي” لاستهداف الطبقة المُكَلِّفة من كبار مصرفييه، ضمن جهود إعادة الهيكلة الرامية لخفض التكاليف بنحو 300 مليون دولار، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته صحيفة“فاينانشال تايمز” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، يعتزم“جورج الهديري” دمج وحدة الخدمات المصرفية التجارية مع وحدة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق.
وأوضحت المصادر، أن خطط الاندماج ستقلل من طبقات الإدارة العليا، الأمر الذي سيؤثر على كبار الموظفين، وتهدف إعادة الهيكلة إلى القضاء على التكرار في المناصب العليا للبنك الذي يعمل به 214 ألف موظف.
يأتي هذا بعدما ارتفعت التكاليف في قسم الخدمات المصرفية التجارية – والذي يشمل الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتمويل التجاري وخدمات المدفوعات – بنسبة 12% إلى 3.9 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.
وخلال الفترة، ارتفعت التكاليف بنسبة 3% إلى 4.9 مليار دولار، في وحدة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق، والتي تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات الأسواق وغيرها من الخدمات للشركات المتعددة الجنسيات.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108768840
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