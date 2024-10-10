إكسون موبيل تفوز بحق تخزين ثانى أكسيد الكربون قبالة ساحل تكساس - جريدة البورصة

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فازت شركة“إكسون موبيل” بالحق في ضخ ثاني أكسيد الكربون تحت مياه ولاية تكساس في خليج المكسيك، فيما سيكون أكبر امتياز من نوعه في الولايات المتحدة.
وقالت شركة النفط والغاز الأمريكية في بيان الخميس، إن عقد الإيجار الممنوح من مكتب الأراضي العامة في تكساس سيغطي 271 ألف فدان قبالة الساحل، ويسمح بتخزين الانبعاثات في التكوينات الصخرية الجيولوجية تحت قاع البحر.
وأوضح“دان أمان” رئيس الحلول منخفضة الكربون لدى“إكسون موبيل”:“هذه علامة أخرى على التزامنا باحتجاز الكربون وتخزينه، ومع قائمة عملائنا المتنامية المستعدة لنشر تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، سنقود خفض الانبعاثات على طول ساحل الخليج”.
وقالت المفوضة“داون باكنجهام”:“بصفتي وصية على 13 مليون فدان من أراضي الولاية الغنية بالطاقة، أفتخر بالشراكة مع إكسون موبيل في استخدامها للحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في ضمان إنتاج الطاقة في المستقبل”.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108768838
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