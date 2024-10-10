إكسون موبيل تفوز بحق تخزين ثانى أكسيد الكربون قبالة ساحل تكساس - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتارتفاع أسعار النفط بنحو 4% عند التسوية.. ونايمكس يتجاوز 76 دولارًا النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات

فازت شركة“إكسون موبيل” بالحق في ضخ ثاني أكسيد الكربون تحت مياه ولاية تكساس في خليج المكسيك، فيما سيكون أكبر امتياز من نوعه في الولايات المتحدة.

وقالت شركة النفط والغاز الأمريكية في بيان الخميس، إن عقد الإيجار الممنوح من مكتب الأراضي العامة في تكساس سيغطي 271 ألف فدان قبالة الساحل، ويسمح بتخزين الانبعاثات في التكوينات الصخرية الجيولوجية تحت قاع البحر.

وأوضح“دان أمان” رئيس الحلول منخفضة الكربون لدى“إكسون موبيل”:“هذه علامة أخرى على التزامنا باحتجاز الكربون وتخزينه، ومع قائمة عملائنا المتنامية المستعدة لنشر تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، سنقود خفض الانبعاثات على طول ساحل الخليج”.

وقالت المفوضة“داون باكنجهام”:“بصفتي وصية على 13 مليون فدان من أراضي الولاية الغنية بالطاقة، أفتخر بالشراكة مع إكسون موبيل في استخدامها للحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في ضمان إنتاج الطاقة في المستقبل”.

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