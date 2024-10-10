Friday, 11 October 2024 07:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض - جريدة البورصة

10/10/2024 11:19:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.33%، منتقلا إلى 14.102.73 نقطة.

كما خسر مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة بنسبة 0.18% إلى 1.134.69 نقطة.

موضوعات متعلقة البنك الأوروبى يمنح المغرب 500 مليون يورو لدعم إعمار مناطق الزلزال تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تقييم بيانات التضخم ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية لأول مرة فى 5 جلسات

وبدوره، سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.25%، مستقرا بذلك عند 1.012.28 نقطة.

من جهته، تراجع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة بنسبة 0.29% إلى 1.347.09 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على انخفاض بنسبة 0.25% إلى 13.318.15 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي انخفض بنسبة 0.30% إلى 11.813.11 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 243.92 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (للأسهم)، بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 727.93 مليار درهم.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108768837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث