بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.33%، منتقلا إلى 14.102.73 نقطة.

كما خسر مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة بنسبة 0.18% إلى 1.134.69 نقطة.

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وبدوره، سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.25%، مستقرا بذلك عند 1.012.28 نقطة.

من جهته، تراجع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة بنسبة 0.29% إلى 1.347.09 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على انخفاض بنسبة 0.25% إلى 13.318.15 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي انخفض بنسبة 0.30% إلى 11.813.11 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 243.92 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (للأسهم)، بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 727.93 مليار درهم.

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