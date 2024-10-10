بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0.33%، منتقلا إلى 14.102.73 نقطة.
كما خسر مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة بنسبة 0.18% إلى 1.134.69 نقطة.
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وبدوره، سجل MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0.25%، مستقرا بذلك عند 1.012.28 نقطة.
من جهته، تراجع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة بنسبة 0.29% إلى 1.347.09 نقطة.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على انخفاض بنسبة 0.25% إلى 13.318.15 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي انخفض بنسبة 0.30% إلى 11.813.11 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 243.92 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (للأسهم)، بينما بلغت رسملة البورصة ما قيمته 727.93 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108768837
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