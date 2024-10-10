توقعات بانتعاش التجارة العالمية بنسبة 3% إذا هدأت أزمات الشرق الأوسط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت منظمة التجارة العالمية، الخميس توقعاتها لحجم التجارة العالمية هذا العام، موضحة أنه من المرجح زيادة النمو إلى 3% في 2025، وذلك حال احتواء الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في بيان لها أوردته قناة“سكاي نيوز” مساء اليوم الخميس، إنها تتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، ولكنها أشارت إلى أن المنظمة تظل حذرة من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط”.

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وأضافت أن الصراع في الشرق الأوسط قد يكون أثره الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر فيه، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن.

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