توقعات بانتعاش التجارة العالمية بنسبة 3% إذا هدأت أزمات الشرق الأوسط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت منظمة التجارة العالمية، الخميس توقعاتها لحجم التجارة العالمية هذا العام، موضحة أنه من المرجح زيادة النمو إلى 3% في 2025، وذلك حال احتواء الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في بيان لها أوردته قناة“سكاي نيوز” مساء اليوم الخميس، إنها تتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، ولكنها أشارت إلى أن المنظمة تظل حذرة من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط”.
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وأضافت أن الصراع في الشرق الأوسط قد يكون أثره الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر فيه، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108768836
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