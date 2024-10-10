ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية لأول مرة فى 5 جلسات - جريدة البورصة

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البنك الأوروبى يمنح المغرب 500 مليون يورو لدعم إعمار مناطق الزلزال تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تقييم بيانات التضخم توقعات بانتعاش التجارة العالمية بنسبة 3% إذا هدأت أزمات الشرق الأوسط
عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة.
وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% أو 13.3 دولار عند 2639.3 دولار للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر لأول مرة منذ نهاية جلسة 3 أكتوبر.
بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 102.95 نقطة، بعدما تراجع إلى 102.72 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال سبتمبر بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بعدما زاد بنسبة 2.5% في أغسطس، وهي أدنى وتيرة منذ فبراير 2021 (+1.7%).
وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، زاد عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً، وهو أعلى مستوى منذ الفترة المنتهية في 5 أغسطس 2023، ويتجاوز 231 ألف طلب المتوقعة.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108768835
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