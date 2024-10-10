ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية لأول مرة فى 5 جلسات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك الأوروبى يمنح المغرب 500 مليون يورو لدعم إعمار مناطق الزلزال تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تقييم بيانات التضخم توقعات بانتعاش التجارة العالمية بنسبة 3% إذا هدأت أزمات الشرق الأوسط

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها المبكرة خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل والتضخم في الولايات المتحدة.

وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.5% أو 13.3 دولار عند 2639.3 دولار للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر لأول مرة منذ نهاية جلسة 3 أكتوبر.

بينما استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 102.95 نقطة، بعدما تراجع إلى 102.72 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال سبتمبر بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بعدما زاد بنسبة 2.5% في أغسطس، وهي أدنى وتيرة منذ فبراير 2021 (+1.7%).

وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، زاد عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بمقدار 33 ألف طلب إلى 258 ألفاً، وهو أعلى مستوى منذ الفترة المنتهية في 5 أغسطس 2023، ويتجاوز 231 ألف طلب المتوقعة.

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