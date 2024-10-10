ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% عند التسوية.. ونايمكس يتجاوز 76 دولارًا - جريدة البورصة

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إكسون موبيل تفوز بحق تخزين ثانى أكسيد الكربون قبالة ساحل تكساس النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات
عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع نشر الصين مشروع قانون يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، مما رفع توقعات الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.7% أو 2.82 دولار إلى 79.40 دولار للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بأكثر من 4% أو 2.98 دولار إلى 76.22 دولار للبرميل.
وأدى إعصار“ميلتون”، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا في وقت مبكر صباح اليوم، إلى زيادة الطلب على البنزين، حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود في الولاية.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت ثقة الأسواق في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، بعد أن أظهرت البيانات زيادة في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية وارتفاعًا سنويًا في التضخم، هو الأدنى منذ فبراير 2021.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108768834
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