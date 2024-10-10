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ارتفاع أسعار النفط بنحو 4% عند التسوية.. ونايمكس يتجاوز 76 دولارًا - جريدة البورصة

10/10/2024 11:19:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة إكسون موبيل تفوز بحق تخزين ثانى أكسيد الكربون قبالة ساحل تكساس النفط يعزز مكاسبه إلى 3% وبرنت يتجاوز 79 دولارًا ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعى فى أمريكا بأكثر من التوقعات

عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، مع نشر الصين مشروع قانون يهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، مما رفع توقعات الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 3.7% أو 2.82 دولار إلى 79.40 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بأكثر من 4% أو 2.98 دولار إلى 76.22 دولار للبرميل.

وأدى إعصار“ميلتون”، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا في وقت مبكر صباح اليوم، إلى زيادة الطلب على البنزين، حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود في الولاية.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت ثقة الأسواق في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر، بعد أن أظهرت البيانات زيادة في طلبات إعانات البطالة الأسبوعية وارتفاعًا سنويًا في التضخم، هو الأدنى منذ فبراير 2021.

المصدر:

MENAFN10102024000202011048ID1108768834

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