تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تقييم بيانات التضخم - جريدة البورصة

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الخميس، مع تجدد مخاوف التضخم، فعلى الرغم من تباطؤ المعدل السنوي للزيادة في أسعار المستهلكين عند أدنى مستوى منذ فبراير 2021، إلا أن قراءة المؤشر تجاوزت التوقعات.
وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 57 نقطة عند 42454 نقطة.
وفي حين انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.2% بما يعادل 11 نقطة عند 5780 نقطة، استقر“ناسداك” عند 18282 نقطة، بعدما تراجع إلى 18154 نقطة.
المصدر:
MENAFN10102024000202011048ID1108768833
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