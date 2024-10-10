تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تقييم بيانات التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالبنك الأوروبى يمنح المغرب 500 مليون يورو لدعم إعمار مناطق الزلزال ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية لأول مرة فى 5 جلسات توقعات بانتعاش التجارة العالمية بنسبة 3% إذا هدأت أزمات الشرق الأوسط

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الخميس، مع تجدد مخاوف التضخم، فعلى الرغم من تباطؤ المعدل السنوي للزيادة في أسعار المستهلكين عند أدنى مستوى منذ فبراير 2021، إلا أن قراءة المؤشر تجاوزت التوقعات.

وعند نهاية التداولات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 57 نقطة عند 42454 نقطة.

وفي حين انخفض“إس آند بي 500” بنحو 0.2% بما يعادل 11 نقطة عند 5780 نقطة، استقر“ناسداك” عند 18282 نقطة، بعدما تراجع إلى 18154 نقطة.

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