البنك الأوروبى يمنح المغرب 500 مليون يورو لدعم إعمار مناطق الزلزال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون يورو.

ويعد هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى الاقتصاد، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار يورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

موضوعاتتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تقييم بيانات التضخم ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية لأول مرة فى 5 جلسات توقعات بانتعاش التجارة العالمية بنسبة 3% إذا هدأت أزمات الشرق الأوسط

وأكد لقجع أن هذه الشراكة المالية تأتي ضمن الجهود ذات الصلة بتعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية والخدمات العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، موضحا أنه سيتم تنفيذها على مرحلتين على امتداد خمس سنوات.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل في إعادة بناء البنيات التحتية الأساسية وتأهيل الطرق الرئيسية، بينما ستخصص المرحلة الثانية لمعاونة الحكومة المغربية في جهودها الرامية للتأهيل الشامل بغرض إيجاد نموذج للتنمية المجالية والسوسيو -اقتصادية مندمج ومتوازن في المنطقة.

ومن جانبه، أشار تساكيريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمغرب، إلى أن هذا التمويل“لن يمكن فقط من استعادة الخدمات الحيوية في المناطق الأكثر تضررا، بل سيساعد أيضا في إعادة إنجاز بنيات تحتية حديثة، صامدة ومحترمة للبيئة”.

وأضاف أن الهدف هو أن يتمكن سكان المناطق المتضررة من استعادة ظروف حياة كريمة باستفادتهم، من مدارس، وطرق ومستشفيات حديثة تستجيب لأفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتلاءم مع أولويات المناخ بالنسبة للبنك الأوروبي للاستثمار وأهداف التنمية المستدامة.

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