تعادلان في الرمقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أداء‭ ‬مقنعا،‭ ‬ودانت‭ ‬له‭ ‬الأفضلية‭ ‬الميدانية،‭ ‬وتبادل‭ ‬لاعبوه‭ ‬مركزهم‭ ‬في‭ ‬سلاسة،‭ ‬ولجأ‭ ‬إلى‭ ‬التمرير‭ ‬البيني‭ ‬القصير‭ ‬المضمون‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التمرير‭ ‬العابر‭ ‬للقارات‭ ‬الذي‭ ‬لجأ‭ ‬إليه‭ ‬أمام‭ ‬الساموراي‭ ‬الياباني‭.‬

وقد‭ ‬غير‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬جلد‭ ‬الإندونيسيين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عما‭ ‬كانوا‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬غلب‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬العشوائية‭ ‬والتمرير‭ ‬الطولي‭ ‬الذي‭ ‬افتقد‭ ‬إلى‭ ‬الدقة،‭ ‬بل‭ ‬ظهروا‭ ‬متثاقلين‭ ‬في‭ ‬تحركاتهم،‭ ‬وارتكبوا‭ ‬أخطاء‭ ‬تكتيكية‭ ‬بهدف‭ ‬التعطيل‭.‬

والخطأ‭ ‬الذي‭ ‬ارتكبه‭ ‬منتخبنا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعزز‭ ‬هدفه‭ ‬البعيد‭ ‬المدى‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬وثالث‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأفضلية‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬دانت‭ ‬للمنتخب‭.‬

ومن‭ ‬شاهد‭ ‬تفاصيل‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لضربه‭ ‬الشك‭ ‬وتساءل‭: ‬كيف‭ ‬حصل‭ ‬الإندونيسيون‭ ‬على‭ ‬نقطتين‭ ‬ثمينتين‭ ‬من‭ ‬تعادلهم‭ ‬مع‭ ‬المنتخبين‭ ‬السعودي‭ ‬والأسترالي؟‭ ‬هل‭ ‬الإعلام‭ ‬أعطى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬أكثر‭ ‬حجمه؟‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الحظ‭ ‬أبى‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يبتسم‭ ‬للمنتخب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬فيه‭ ‬يلفظ‭ ‬أنفاسه‭.‬