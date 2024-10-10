نافذة فنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أجور المطربين المصريين خيالية في الأفراح: يتقاضى المطربون المصريون ملايين الجنيهات جراء احيائهم الأفراح داخل مصر. ويعتبر عمرو دياب صاحب أغلى اجر بين المطربين بتقاضيه 5 ملايين جنيه في الساعة الواحدة، ويتقاضى كل من تامر حسني ومحمد حماقي 4 ملايين، اما شيرين عبد الوهاب فحددت اجرها بـ 22 مليون جنيه ولذلك اصبحت مشاركتها في حفلات الأفراح شبه معدومة. واجر المطرب احمد سعد 3 ملايين جنيه. وبالنسبة الى المطربين اللبنانيين يتقاضى كل من راغب علامة ونانسي عجرم أجرا وقدره 70 ألف دولار في حفل الزواج في مصر. ويبلغ اجر المصري حمادة هلال 500 ألف جنيه. أما مطربو المهرجانات فأجورهم في الافراح تتراوح بين 200 ألف و100 الف جنيه ما يجعل الإقبال عليهم كبيرا... وعلى الرغم من أن أجر عمرو دياب مرتفع، إلا إنه غالبا ما يعتذر عن إحياء الافراح، وصدر عنه مؤخرا تصريح قال فيه انه لن يغني في الافراح بعد الان. هذه الأسعار تبين أن مصر بخير وان شاء الله دائما وابدا.
فنانات لبنانيات - ماذا نفعل؟: ردت الفنانة اللبنانية اليسا على منتقدي عودة الفنانات اللبنانيات إلى العمل واقامة الحفلات الغنائية في ظل الظروف التي يعيشها لبنان، قائلة «ليس هناك من يخاف علينا أكثر من أنفسنا ولا تلوموا الفنانين بل لوموا من اوصلنا واوصل لبنان إلى هذه الحالة»، واضافت «(حلوا عنا) نحن نساعد أنفسنا واهلنا وندعم اقتصاد لبنان وان شاء الله أزمتنا ما بتطول»... اليسا فنانة تتمتع بالشجاعة والجرأة وتعبر عن رأيها دون خوف.
الثقافة تحتفي بالمطرب محمد عبدالرحيم: خطوة موفقة لهيئة الثقافة والآثار بإقامة حفل لأول مرة لفنان يستحق التقدير لمشواره الناجح والمتميز، فالمطرب محمد عبدالرحيم يعد من انجح ابناء جيله. الحفل غداً السبت مساءً على مسرح هيئة الثقافة... اتمنى التوفيق والنجاح الدائم للعزيز محمد عبدالرحيم الفنان الخلوق.
كلمة «الآلاتي» ازعجت كلية التربية: في مسلسل تيتا زوزو، وهومن بطولة اسعاد يونس، ظهرت لقطة في المسلسل اعتبرتها كلية التربية الموسيقية بجامعة حلون مسيئة لطلاب واساتذة المعهد والموسيقيين بشكل عام بعد أن تم وصف خريجي الكلية من العازفين بالالاتيه، والمتقدم لهذا المعهد بالفاشل مقارنة بالمتقدم لكليات أخرى... عندهم كامل الحق بالشكوى في ذلك، فوصف الملتحق بالالاتي مسيء وهو من الالفاظ التي تقلل من دور الموسيقى.
الفنانة مها أحمد تشتبك مع متابعيها: في اخر ظهور لها غنت مها احمد اغنيه تقول «سمعت كلامكم عني». وتنوعت التعليقات فهناك من سبها وهناك من مدحها. أما الذين سبوها فقد نالوا منها بشتائم من الوزن الثقيل... ويعتبر موقعها من أكثر المواقع مشاهدة وتجني من ورائه شهريا ملايين الجنيهات لم تكسبها اثناء عملها بالتمثيل.
مذيعة نشرة أخبار إم بي سي خرجت عن المألوف: مساء يوم الثلاثاء الماضي خرجت علينا مذيعة اخبار التاسعة مساءً بفستان بدون أكمام ويظهر الكتفين وهذا خارج عن المألوف من مذيعات نشرات الاخبار المعروف عنهن بالجدية، وبدت وكأنها تشارك في برنامج كلام ستات... كلنا نعرف بأن الوضع العربي الآن مأساوي وهناك قتل ودمار في كل مكان، وكان من المفروض من المذيعة أن تبدي احتراما وتقديرا للمشاهدين، وإلى وطنها الذي يخوض حربا ضد إسرائيل.
مسيرة الفنان محمد عبده: اعلن رئيس هيئة الترفيه العامة المستشار تركي آل الشيخ «نعمل على التحضير لعمل فني جديد يتناول السيرة الذاتية للفنان الكبير محمد عبده» ونشر صورة على حسابه الرسمي لسيناريو مكتوب على غلافه مسلسل فنان العرب محمد عبده... لفتة جميلة من هيئة الترفيه لفنان كبير خدم الفن السعودي والعربي سنوات طويلة.
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (عودت عيني على رؤياك) كلمات احمد رامي ألحان رياض السنباطي غناء أم كلثوم إنتاج عام 1957
قربك نعيم الروح والعين ونظرتك سحر والهام
وبسمتك فرحة قلبين عايشين على الأمل البسام
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