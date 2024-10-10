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نافذة فنية

10/10/2024 8:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجور‭ ‬المطربين‭ ‬المصريين‭ ‬خيالية‭ ‬في‭ ‬الأفراح‭: ‬يتقاضى‭ ‬المطربون‭ ‬المصريون‭ ‬ملايين‭ ‬الجنيهات‭ ‬جراء‭ ‬احيائهم‭ ‬الأفراح‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭. ‬ويعتبر‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬صاحب‭ ‬أغلى‭ ‬اجر‭ ‬بين‭ ‬المطربين‭ ‬بتقاضيه‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة،‭ ‬ويتقاضى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تامر‭ ‬حسني‭ ‬ومحمد‭ ‬حماقي‭ ‬4‭ ‬ملايين،‭ ‬اما‭ ‬شيرين‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬فحددت‭ ‬اجرها‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬ولذلك‭ ‬اصبحت‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬الأفراح‭ ‬شبه‭ ‬معدومة‭. ‬واجر‭ ‬المطرب‭ ‬احمد‭ ‬سعد‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭. ‬وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المطربين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬يتقاضى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬راغب‭ ‬علامة‭ ‬ونانسي‭ ‬عجرم‭ ‬أجرا‭ ‬وقدره‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الزواج‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬ويبلغ‭ ‬اجر‭ ‬المصري‭ ‬حمادة‭ ‬هلال‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭. ‬أما‭ ‬مطربو‭ ‬المهرجانات‭ ‬فأجورهم‭ ‬في‭ ‬الافراح‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬و100‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الإقبال‭ ‬عليهم‭ ‬كبيرا‭... ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أجر‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬مرتفع،‭ ‬إلا‭ ‬إنه‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يعتذر‭ ‬عن‭ ‬إحياء‭ ‬الافراح،‭ ‬وصدر‭ ‬عنه‭ ‬مؤخرا‭ ‬تصريح‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يغني‭ ‬في‭ ‬الافراح‭ ‬بعد‭ ‬الان‭. ‬هذه‭ ‬الأسعار‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬بخير‭ ‬وان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬دائما‭ ‬وابدا‭.‬

فنانات‭ ‬لبنانيات‭ - ‬ماذا‭ ‬نفعل؟‭: ‬ردت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬اليسا‭ ‬على‭ ‬منتقدي‭ ‬عودة‭ ‬الفنانات‭ ‬اللبنانيات‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬واقامة‭ ‬الحفلات‭ ‬الغنائية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬لبنان،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يخاف‭ ‬علينا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أنفسنا‭ ‬ولا‭ ‬تلوموا‭ ‬الفنانين‭ ‬بل‭ ‬لوموا‭ ‬من‭ ‬اوصلنا‭ ‬واوصل‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‮»‬،‭ ‬واضافت‭ ‬‮«‬‭(‬حلوا‭ ‬عنا‭) ‬نحن‭ ‬نساعد‭ ‬أنفسنا‭ ‬واهلنا‭ ‬وندعم‭ ‬اقتصاد‭ ‬لبنان‭ ‬وان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬أزمتنا‭ ‬ما‭ ‬بتطول‮»‬‭... ‬اليسا‭ ‬فنانة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالشجاعة‭ ‬والجرأة‭ ‬وتعبر‭ ‬عن‭ ‬رأيها‭ ‬دون‭ ‬خوف‭.‬

الثقافة‭ ‬تحتفي‭ ‬بالمطرب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم‭: ‬خطوة‭ ‬موفقة‭ ‬لهيئة‭ ‬الثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬بإقامة‭ ‬حفل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬لفنان‭ ‬يستحق‭ ‬التقدير‭ ‬لمشواره‭ ‬الناجح‭ ‬والمتميز،‭ ‬فالمطرب‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬انجح‭ ‬ابناء‭ ‬جيله‭. ‬الحفل‭ ‬غداً‭ ‬السبت‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬هيئة‭ ‬الثقافة‭... ‬اتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬الدائم‭ ‬للعزيز‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الفنان‭ ‬الخلوق‭.‬

كلمة‭ ‬‮«‬الآلاتي‮»‬‭ ‬ازعجت‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭: ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬تيتا‭ ‬زوزو،‭ ‬وهومن‭ ‬بطولة‭ ‬اسعاد‭ ‬يونس،‭ ‬ظهرت‭ ‬لقطة‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬اعتبرتها‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬الموسيقية‭ ‬بجامعة‭ ‬حلون‭ ‬مسيئة‭ ‬لطلاب‭ ‬واساتذة‭ ‬المعهد‭ ‬والموسيقيين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬وصف‭ ‬خريجي‭ ‬الكلية‭ ‬من‭ ‬العازفين‭ ‬بالالاتيه،‭ ‬والمتقدم‭ ‬لهذا‭ ‬المعهد‭ ‬بالفاشل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمتقدم‭ ‬لكليات‭ ‬أخرى‭... ‬عندهم‭ ‬كامل‭ ‬الحق‭ ‬بالشكوى‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬فوصف‭ ‬الملتحق‭ ‬بالالاتي‭ ‬مسيء‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الالفاظ‭ ‬التي‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الموسيقى‭.‬

الفنانة‭ ‬مها‭ ‬أحمد‭ ‬تشتبك‭ ‬مع‭ ‬متابعيها‭: ‬في‭ ‬اخر‭ ‬ظهور‭ ‬لها‭ ‬غنت‭ ‬مها‭ ‬احمد‭ ‬اغنيه‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬سمعت‭ ‬كلامكم‭ ‬عني‮»‬‭. ‬وتنوعت‭ ‬التعليقات‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬سبها‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬مدحها‭. ‬أما‭ ‬الذين‭ ‬سبوها‭ ‬فقد‭ ‬نالوا‭ ‬منها‭ ‬بشتائم‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭... ‬ويعتبر‭ ‬موقعها‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المواقع‭ ‬مشاهدة‭ ‬وتجني‭ ‬من‭ ‬ورائه‭ ‬شهريا‭ ‬ملايين‭ ‬الجنيهات‭ ‬لم‭ ‬تكسبها‭ ‬اثناء‭ ‬عملها‭ ‬بالتمثيل‭.‬

مذيعة‭ ‬نشرة‭ ‬أخبار‭ ‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭: ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬خرجت‭ ‬علينا‭ ‬مذيعة‭ ‬اخبار‭ ‬التاسعة‭ ‬مساءً‭ ‬بفستان‭ ‬بدون‭ ‬أكمام‭ ‬ويظهر‭ ‬الكتفين‭ ‬وهذا‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬المألوف‭ ‬من‭ ‬مذيعات‭ ‬نشرات‭ ‬الاخبار‭ ‬المعروف‭ ‬عنهن‭ ‬بالجدية،‭ ‬وبدت‭ ‬وكأنها‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬كلام‭ ‬ستات‭... ‬كلنا‭ ‬نعرف‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬العربي‭ ‬الآن‭ ‬مأساوي‭ ‬وهناك‭ ‬قتل‭ ‬ودمار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬من‭ ‬المذيعة‭ ‬أن‭ ‬تبدي‭ ‬احتراما‭ ‬وتقديرا‭ ‬للمشاهدين،‭ ‬وإلى‭ ‬وطنها‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬حربا‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭.‬

مسيرة‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭: ‬اعلن‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬العامة‭ ‬المستشار‭ ‬تركي‭ ‬آل‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬التحضير‭ ‬لعمل‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬يتناول‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬للفنان‭ ‬الكبير‭ ‬محمد‭ ‬عبده‮»‬‭ ‬ونشر‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬لسيناريو‭ ‬مكتوب‭ ‬على‭ ‬غلافه‭ ‬مسلسل‭ ‬فنان‭ ‬العرب‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭... ‬لفتة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الترفيه‭ ‬لفنان‭ ‬كبير‭ ‬خدم‭ ‬الفن‭ ‬السعودي‭ ‬والعربي‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬عودت‭ ‬عيني‭ ‬على‭ ‬رؤياك‭) ‬كلمات‭ ‬احمد‭ ‬رامي‭ ‬ألحان‭ ‬رياض‭ ‬السنباطي‭ ‬غناء‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬إنتاج‭ ‬عام‭ ‬1957

قربك‭ ‬نعيم‭ ‬الروح‭ ‬والعين‭ ‬ونظرتك‭ ‬سحر‭ ‬والهام

وبسمتك‭ ‬فرحة‭ ‬قلبين‭ ‬عايشين‭ ‬على‭ ‬الأمل‭ ‬البسام

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