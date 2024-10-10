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انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السابع للصيانة والاعتمادية وإدارة الأصول الأحد القادم

10/10/2024 8:11:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬والمعرض‭ ‬السابع‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬‮«‬مينتكون‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬وحتى‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬إمكانيات‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭ ‬العالميين‭ ‬والمهندسين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاقته‭ ‬يأتي‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬السياسات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬يمثلها‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬ومعرضه‭ ‬المصاحب‭ ‬كمنصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة‭ ‬والموثوقية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وأبرز‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬المختلفة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬والدراسات‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬والمتخصصين‭ ‬المعنيين‭ ‬بالصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وكذلك‭ ‬الشركات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وستتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬تتناول‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيانة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‮»‬‭ (‬ WIAM ‭) ‬،‭ ‬ومنح‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬متميزة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬قاعة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مينتكون‭ ‬2024‭ ‬كمساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬لمحترفي‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬الشباب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ركن‭ ‬الابتكار،‭ ‬والهاكاثون،‭ ‬والبودكاست‭.‬

كما‭ ‬سيناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬بمشاركة‭ ‬متحدثين‭ ‬متخصصين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬منها‭ ‬تطبيقات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للصيانة‭ ‬والموثوقية،‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول،‭ ‬وممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬وجوانب‭ ‬الاستدامة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وإدارة‭ ‬قطع‭ ‬الغيار‭ ‬والهندسة‭ ‬العكسية‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص،‭ ‬والتوقعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬وتحديات‭ ‬هندسة‭ ‬الصيانة‭ ‬والموثوقية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭.‬

يعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬‮«‬مينتكون‭ ‬2024‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬وجمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬النفطية‭ ‬والصناعية‭ ‬الرائدة‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

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