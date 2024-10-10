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الشيخ فيصل بن راشد يصل إلى تركمانستان لحضور منتدى رؤساء الدول للاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر فراغي

10/10/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬إلى‭ ‬تركمانستان‭ ‬الشقيقة‭ ‬لحضور‭ ‬منتدى‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬300‭ ‬لميلاد‭ ‬الشاعر‭ ‬والمفكر‭ ‬التركماني‭ ‬مخدوم‭ ‬قُلي‭ ‬فراغي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬بالعاصمة‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬سردار‭ ‬بردي‭ ‬محمدوف‭ ‬رئيس‭ ‬تركمانستان‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬عشق‭ ‬آباد‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬قربانوف‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬تركمانستان‭ ‬وبسام‭ ‬أحمد‭ ‬مرزوق‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭. ‬

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