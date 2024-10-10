الشيخ فيصل بن راشد يصل إلى تركمانستان لحضور منتدى رؤساء الدول للاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر فراغي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصل سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى تركمانستان الشقيقة لحضور منتدى رؤساء الدول للاحتفال بالذكرى 300 لميلاد الشاعر والمفكر التركماني مخدوم قُلي فراغي الذي سيقام بالعاصمة عشق آباد تحت رعاية فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مطار عشق آباد الدولي أحمد قربانوف نائب وزير خارجية تركمانستان وبسام أحمد مرزوق سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التركية.
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