تكريم 5 بحرينيين من ((أطباء الخليج)) في مقر الإقامة الفرنسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قبل مغادرتهم إلى فرنسا، تم تكريم الأطباء الخمسة من دفعة 2024 للبرنامج الطبي البحريني الفرنسي في ريزيدانس فرنسا يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري بمشاركة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة.
ويُذكر أن الأطباء المتخرجين من المستشفيات العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين - الخدمات الطبية الملكية ومستشفى السلمانية العام، وهم جزء من دفعة 2023-2024 من برنامج «أطباء الخليج». وصرح سفير فرنسا لدى مملكة البحرين إيريك جيرو تيلم، سفير فرنسا لدى مملكة البحرين: «سيمكن هذا البرنامج التدريبي الطموح الأطباء الخمسة من الدفعة المتخرجة من تعميق تخصصهم وتطوير مهاراتهم عالية المستوى إلى جانب أكثر الممارسين كفاءة في قلب نظام الرعاية الصحية الفرنسي».
برنامج «أطباء الخليج» هو برنامج تعاون طبي متميز بين فرنسا والبحرين منذ توقيع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في عام 2019 خلال زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى فرنسا. يمكّن هذا البرنامج التدريبي الأطباء البحرينيين من تعزيز قدراتهم في فرنسا ومن ثم العودة إلى البحرين والمساهمة في نظام صحي بحريني متكامل وشامل يغطي جميع التخصصات الطبية، بما يتماشى مع طموح المملكة.
وأعرب سفير فرنسا عن تطلعه إلى «استكشاف أشكال أخرى من التعاون في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك الزمالات والتدريب التمريضي، وتبادل الخبرات في الحالات السريرية المعقدة، بالإضافة إلى مشاركة فرنسا في مؤتمر المنامة الصحي».
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