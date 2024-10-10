البحرين تحتفي بكبار المواطنين في اليوم العربي لكبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير: محمد سرحان
أكد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للمسنين، حرص مملكة البحرين على تسخير كافة سبل الدعم والرعاية كافة لكبار السن، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن تشجيع البرامج والمبادرات الإنسانية والوطنية الموجهة نحو تحسين جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، جاء ذلك خلال احتفال اللجنة الوطنية للمسنين بكبار السن في يومهم العربي بمشاركة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء اللجنة، ومؤسسات الرعاية النهارية للوالدين، منوهًا إلى أن الاحتفال باليوم العربي لكبار السن يأتي تأكيدًا على التقدير والعرفان لكل الآباء والأمهات الذين أسهموا في تنمية المجتمع، وتربية النشء، وخدمة الوطن وإعلاء رايته.
وأشار وزير التنمية الاجتماعية إلى التجربة البحرينية في رعاية كبار السن من خلال تعزيز قدراتهم وتنشيط دورهم الاجتماعي، مشيدًا بالنماذج الإيجابية التي أثبتت تميزاً في خدمة المجتمع، مع السعي الى توفير كافة الإمكانيات للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم، حيث إن مملكة البحرين نموذج عربي يُحتذى في تعزيز قدراتهم وتنشيط دورهم الاجتماعي، وهناك العديد من النماذج الإيجابية، التي أثبتت تميزاً في خدمة المجتمع، حيث تم توفير كافة السبل الممكنة للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم.
كما أكد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل جهودها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ذات العلاقة، من خلال اللجنة الوطنية للمسنين للاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، معربًا عن تقديره لمبادرات القطاعات المعنية، عبر توفير الرعاية والاهتمام اللازمين لهذه الفئة المجتمعية، تقديرًا لإسهاماتهم ودورهم في بناء المجتمع.
١٣مؤسسة نهارية
ومن جانب آخر، أكدت زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، حرص وزارة التنمية على مشاركة المسنين في هذه الأيام، حيث تم تقوم الوزارة بزيارة المؤسسات النهارية باستمرار كما تحرص على إقامة فعاليات تجمع كل المؤسسات النهارية، حيث تضم عددا من المساهمات والمشاركات من كبار المواطنين.
وصرحت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي لــ«أخبار الخليج» بأن وزارة التنمية تدعم 13 مؤسسة نهارية لرعاية الوالدين موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث تقام فعاليات ترفيهية وصحية واجتماعية ونفسية، بالإضافة الى ورش تدريبية، حيث وصل عدد المنتسبين فيها الى أكثر من 2000 منتسب من الرجال والنساء يتم تدريبهم على الحرف اليدوية، بحيث يمتهن كل منتسب مهنة او حرفه يدوية قد يتم الاستفادة من خلالها من خبرات المتقاعدين.
وأضافت الوكيل المساعد أن وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق مكتب خدمات المسنين قدمت أكثر من 60 خدمة مخفضة يصل التخفيض فيها الى 50% في القطاعين الحكومي والخاص الى كبار السن، حيث يستطيع جميع المواطنين البالغين من العمر 60 سنة فما فوق الحصول على تخفيض في الخدمات، مثل تجديد جواز السفر، وفحص السيارة، او تجديد رخصة القيادة وغيرها الكثير من الخدمات المخفضة.
وبينت الوكيل المساعد بأن الوزارة تسعى الى تطوير الخدمات المقدمة للمسنين وتحسين جودة حياتهم والاستفادة من خبراتهم، حيث ان أبرز ما تقدمه وزارة التنمية الأجهزة التعويضية للمسنين وكذلك وجود مؤسسات إيوائيه لتقديم الخدمات الرعائية والاجتماعية والصحية والنفسية لهذه الفئة.
خدمات تعزز الصلة بينهم وبين أسرهم
ومن جانب آخر، قالت عضو جمعية الحكمة للمتقاعدين ثاجبة المنصوري إن رعاية كبار السنة والاعتراف بالمسؤولية تحملها كل مؤسسات ومراكز المملكة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مجموعة من الخدمات التي تعزز الصلة بينهم وبين أسرهم وتصون مكانتهم المتميزة في المجتمع وتتضمن المبادرات بالرعاية والإعانات المالية وخدمات الرعاية الصحية وخدمات السكن والنقل والأنشطة الترفيهية كما تتعاون مع المنظمات الأهلية لضمان حصولهم على أفضل رعاية ممكنة ومنها: بطاقة خدمة المسن، مراكز الرعاية الإيوائية لكبار المواطنين، المؤسسات النهارية لرعاية الوالدين من دور ونواد في أغلب محافظات المملكة، خدمة بطاقة الهوية لكبار المواطنين، خدمات الرعاية الصحية، تشكيل لجنة وطنية للمسنين.
كلمات دالة
MENAFN10102024000055011008ID1108768624
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.