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البحرين تحتفي بكبار المواطنين في اليوم العربي لكبار السن

10/10/2024 7:15:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬

أكد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين،‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬كافة‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تشجيع‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوطنية‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين‭ ‬بكبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬العربي‭ ‬بمشاركة‭ ‬زينب‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الرعاية‭ ‬النهارية‭ ‬للوالدين،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العربي‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬يأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬لكل‭ ‬الآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬الذين‭ ‬أسهموا‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتربية‭ ‬النشء،‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وإعلاء‭ ‬رايته‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إلى‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتنشيط‭ ‬دورهم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالنماذج‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬تميزاً‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬وأفكارهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموذج‭ ‬عربي‭ ‬يُحتذى‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتنشيط‭ ‬دورهم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬تميزاً‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬وأفكارهم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ستواصل‭ ‬جهودها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمسنين‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لمبادرات‭ ‬القطاعات‭ ‬المعنية،‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬اللازمين‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭.‬

‮١٣‬مؤسسة‭ ‬نهارية

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكدت‭ ‬زينب‭ ‬سلمان‭ ‬العويناتي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بزيارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬النهارية‭ ‬باستمرار‭ ‬كما‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬تجمع‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬النهارية،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المساهمات‭ ‬والمشاركات‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المواطنين‭.‬

وصرحت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرعاية‭ ‬والتأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬تدعم‭ ‬13‭ ‬مؤسسة‭ ‬نهارية‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬فعاليات‭ ‬ترفيهية‭ ‬وصحية‭ ‬واجتماعية‭ ‬ونفسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬المنتسبين‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2000‭ ‬منتسب‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬يتم‭ ‬تدريبهم‭ ‬على‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية،‭ ‬بحيث‭ ‬يمتهن‭ ‬كل‭ ‬منتسب‭ ‬مهنة‭ ‬او‭ ‬حرفه‭ ‬يدوية‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬المتقاعدين‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكتب‭ ‬خدمات‭ ‬المسنين‭ ‬قدمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬خدمة‭ ‬مخفضة‭ ‬يصل‭ ‬التخفيض‭ ‬فيها‭ ‬الى‭ ‬50‭% ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬الى‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬حيث‭ ‬يستطيع‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬البالغين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬60‭ ‬سنة‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬في‭ ‬الخدمات،‭ ‬مثل‭ ‬تجديد‭ ‬جواز‭ ‬السفر،‭ ‬وفحص‭ ‬السيارة،‭ ‬او‭ ‬تجديد‭ ‬رخصة‭ ‬القيادة‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المخفضة‭.‬

وبينت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬بأن‭ ‬الوزارة‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمسنين‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الأجهزة‭ ‬التعويضية‭ ‬للمسنين‭ ‬وكذلك‭ ‬وجود‭ ‬مؤسسات‭ ‬إيوائيه‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الرعائية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬والنفسية‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭. ‬

خدمات‭ ‬تعزز‭ ‬الصلة‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أسرهم

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قالت‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬ثاجبة‭ ‬المنصوري‭ ‬إن‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السنة‭ ‬والاعتراف‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬تحملها‭ ‬كل‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومراكز‭ ‬المملكة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الصلة‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬أسرهم‭ ‬وتصون‭ ‬مكانتهم‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتتضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬بالرعاية‭ ‬والإعانات‭ ‬المالية‭ ‬وخدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وخدمات‭ ‬السكن‭ ‬والنقل‭ ‬والأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬كما‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬لضمان‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ممكنة‭ ‬ومنها‭: ‬بطاقة‭ ‬خدمة‭ ‬المسن،‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الإيوائية‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬المؤسسات‭ ‬النهارية‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬ونواد‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬خدمة‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬لكبار‭ ‬المواطنين،‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وطنية‭ ‬للمسنين‭.‬

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