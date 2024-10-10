وزير العدل يثمن دور مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية في خدمة دور العبادة وصيانتها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بمقر الوزارة، يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وعددا من أعضاء المجلس.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من مشاريع دور العبادة والموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الوقفية ومسارات التطوير المؤسسي، مثمنًا الوزير دور مجلس إدارة الأوقاف في خدمة دور العبادة وصيانتها.
كما اطلع الوزير المعاودة على نتائج زيارة وفد إدارة الأوقاف الجعفرية لسلطنة عمان الشقيقة للاطلاع على تجارب المؤسسات الوقفية بهدف تبادل الخبرات في مجالات حوكمة قطاع الأوقاف، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأصول الوقفية واستثمارها.
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