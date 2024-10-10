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وزير العدل يثمن دور مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية في خدمة دور العبادة وصيانتها

10/10/2024 7:15:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بمقر‭ ‬الوزارة،‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية،‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬والموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشؤون‭ ‬الوقفية‭ ‬ومسارات‭ ‬التطوير‭ ‬المؤسسي،‭ ‬مثمنًا‭ ‬الوزير‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬وصيانتها‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الوزير‭ ‬المعاودة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬وفد‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوقفية‭ ‬بهدف‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬حوكمة‭ ‬قطاع‭ ‬الأوقاف،‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬الوقفية‭ ‬واستثمارها‭.‬

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