السادة وقراطة يؤديان اليمين الدستوري بمجلسي الشورى والنواب الأحد المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تشهد‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬العادي‭ ‬الثالث‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستوري‭ ‬لأعضاء‭ ‬من‭ ‬المجلسين،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬مراسم‭ ‬الافتتاح‭.‬

وسيؤدي‭ ‬الدكتور‭ ‬أنور‭ ‬خليفة‭ ‬السادة‭ ‬اليمين‭ ‬الدستوري‭ ‬عضوًا‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلفًا‭ ‬للراحل‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬محمد‭ ‬جمشير،‭ ‬كما‭ ‬سيؤدي‭ ‬العضو‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬قراطة‭ ‬اليمين‭ ‬الدستوري‭ ‬عضوًا‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بعد‭ ‬انتخابه‭ ‬نائبًا‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمحرق‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭. ‬

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