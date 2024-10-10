السادة وقراطة يؤديان اليمين الدستوري بمجلسي الشورى والنواب الأحد المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت ياسمين العقيدات:
تشهد الجلسة الأولى لمجلسي الشورى والنواب في دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب أداء اليمين الدستوري لأعضاء من المجلسين، وذلك يوم الأحد القادم بعد الانتهاء من مراسم الافتتاح.
وسيؤدي الدكتور أنور خليفة السادة اليمين الدستوري عضوًا بمجلس الشورى خلفًا للراحل عبد الرحمن محمد جمشير، كما سيؤدي العضو عبد الواحد عبد العزيز قراطة اليمين الدستوري عضوًا بمجلس النواب بعد انتخابه نائبًا عن الدائرة الأولى بالمحرق في الانتخابات التكميلية التي جرت خلال شهر سبتمبر الماضي.
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